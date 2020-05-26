Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 26 мая 2020 года: Амурчане начали получать «ковидные» выплаты на детей до трех лет

Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции за сутки вновь шокировало амурчан – уже во второй раз за пандемию оно достигло 30 человек. Половина заболевших проживает в Благовещенске, семь человек – в Серышевском районе, трое – в Благовещенском районе, двое – в Свободном. По одному пациенту прибавилось в Ивановском, Завитинском и Тамбовском районах. В последнем коронавирус зафиксирован впервые.

Болезнь в Циолковском

Обновились данные и по ЗАТО Циолковскому – напомним, он не входит в общую статистику. По данным Федерального медико-биологического агентства на вечер 25 мая, в населенном пункте зафиксировано уже 19 положительных результатов выявления новой коронавирусной инфекцией. Как сообщил глава Циолковского Сергей Левицкий, все заболевшие находятся на лечении в амурской столице.

- Я ежедневно созваниваюсь с каждым заболевшим. Сегодня у всех состояние удовлетворительное, - добавил Сергей Владимирович.

На сайте ФМБА уточняется, что в Циолковском на домашнем карантине находятся 159 человек, на самоизоляции – ещё восемь. Исследования на коронавирус провели уже 766 жителям.

Первые выплаты

Амурское отделение ПФР произвело первую выплату в 5 тысяч рублей, которые в апреле-июне российские семьи могут получить в качестве поддержки на каждого ребёнка до трёх лет. Речь идёт о семьях, в которых первого ребёнка родили или усыновили с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. С 11 мая подать заявление можно на портале Госуслуг.

— Прежде чем попасть на региональный уровень, заявления проходят проверку на федеральном. В область заявления начали поступать в конце прошлой недели: всего на данный момент это 4976 заявлений, по 4745 принято положительное решение, граждане получили выплату сразу за два месяца — за апрель и май, — рассказала начальник отдела социальных выплат ОПФР по Амурской области Наталья Белякова. — Вынесено 204 отказных решения. Основной причиной отказа является то, что мама уже получает выплату в пять тысяч рублей как владелец сертификата на материнский капитал. Также отказ производится в случаях наличия грубых ошибок, допущенных при заполнении заявления. Мамам, которым в выплате будет отказано по причине некорректного заполнения заявления, необходимо будет подать заявление повторно.

Также предусмотрена и единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. На данный момент на региональный уровень поступило 30700 заявлений о получении данной выплаты. Выплата начнется с 1 июня. Всего амурский Пенсионный фонд ожидает около 150 000 заявлений от этой категории граждан.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По состоянию на 25.05.2020 в Амурской области выявлено 385 случаев COVID-2019, из них:

г. Благовещенск - 160

г. Тында – 44

г. Свободный – 36

г. Шимановск – 35

Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 19, с. Соколовка - 4) – 35

г. Белогорск – 31

Благовещенский район (с.Чигири – 4, с.Владимировка - 2, с.Верхблаговещенское – 2, с.Дроново – 1, с.Марково - 1) – 10

Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 8

Ивановский район (с.Крещеновка – 4, с.Среднебелое – 1) – 5

пгт. Прогресс – 4

г. Райчихинск – 4

г. Зея – 3

Тындинский район (п. Соловьевск) – 2

Константиновский район (с.Константиновка) – 2

Завитинский район (с. Успеновка – 1, г.Завитинск – 1) – 2

Сковородинский район (Сковородино) – 1

Бурейский район (п. Талакан) – 1

Ромненский район (с. Ромны) – 1

Тамбовский район (с.Тамбовка) – 1