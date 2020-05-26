Дальнему Востоку на поддержку малого и среднего бизнеса выделено дополнительно 1,4 млрд рублей

На поддержку малого и среднего бизнеса (МСП) регионам Дальневосточного федерального округа (ДФО) будут выделены дополнительные средства. С учетом субсидии на эти цели в условиях пандемии коронавируса будут переданы 2,9 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства в ДФО.

«Для поддержки субъектов МСП правительство РФ [дополнительно] выделило регионам Дальнего Востока 1,4 млрд рублей. Таким образом, общая сумма субсидий бюджетам дальневосточных регионов на докапитализацию микрофинансовых организаций составит 2,9 млрд рублей», - говорится в сообщении пресс-службы.

Тема поддержки малого и среднего бизнеса обсуждалась на совещании с губернаторами. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил аппарату полпреда, а также Минвостокразвития России проанализировать и проследить, как выполняются поручения президента РФ Владимира Путина и правительства РФ по вопросам поддержки бизнеса в ДФО.

Напомним, дополнительные средства регионам Дальнего Востока выделяются в рамках программы развития Владимира Путина.