Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 28 мая 2020 года: Врач-педиатр с подозрением на COVID-19 принимала детей в Приамурье

В среду, 27 мая, в Тынде состоялось внеочередное заседание оперативного штаба по коронавирусу. На нем рассказали о враче-педиатре с подозрением на COVID-19, которая продолжала вести прием в ожидании результатов теста.

- Вирус у нее подтвердился, за это время она успела принять десятки пациентов, - сообщила мэр Тынды Марина Михайлова в своем инстаграм-аккаунте. - Около ста контактных. Ждем результатов эпидрасследования этого случая. Еще раз обращаюсь к вам, дорогие тындинцы: соблюдайте все рекомендации и прекратите максимально общение - защитите других людей от возможной инфекции.

Между тем, в Амурской области зафиксировано уже 414 случаев новой коронавирусной инфекции. Большинство из них – в Благовещенске, где коронавирусом болеют или переболели 172 человека. При этом всего по регион выздоровели и выписались из стационара 133 пациента. «Комсомолка» продолжает следить за ситуацией.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Гуманитарную помощь для пенсионеров получил Свободный

В город доставили 8 тонн продуктов и предметов первой необходимости

Гуманитарные наборы «Продуктовой помощи» раздадут пожилым свободненцам старше 65 лет. Они включают в себя туалетное мыло, крупы, мясные и рыбные консервы, сгущенное молоко, подсолнечное масло и сахар-рафинад.

Всего из полученных продуктов сформируют 1300 наборов и до 11 июня волонтеры штаба «Мы вместе» доставят их адресатам. Помощь прибыла от ОНФ в рамках общероссийской акции взаимопомощи в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции #МыВместе по проекту «Продуктовая помощь».

В Свободном организацией мероприятия занимается отдел по делам, молодежи, семьи и детства администрации города. Сегодня уже формируются наборы, а завтра волонтеры начнут доставлять их по сформированному списку нуждающимся пожилым гражданам, получающим минимальный размер пенсии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На общественные работы вышли около 250 амурчан

Вакансии созданы для жителей области, оказавшихся под риском увольнения или потерявших работу из-за пандемии

Работу по трудоустройству граждан в условиях пандемии по открытым вакансиям, а также организацию общественных работ для граждан, находящихся под риском увольнения или потерявших работу из-за пандемии обсудили на заседании штаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона.

Как рассказала начальник амурского управления занятости Елена Дуленова, одной из эффективных мер поддержки граждан сегодня являются общественные работы. Для их организации в регионе принято решение о субсидировании работодателям, которые открывают дополнительные вакансии, заработной платы участников общественных работ. На эти цели в Приамурье выделено порядка 29 миллионов рублей.

Работа по устройству граждан на общественные работы активно ведется - на сегодняшний день к общественным работам приступили 248 человек в 12 организациях. Кроме того, по информации амурского управления занятости, с 1 июня к общественным работам приступят еще 130 человек в 17 организациях региона.

Как отметила Елена Дуленова, несмотря на проводимые в области противоэпидемиологические мероприятия, с работодателями на территории региона налажено четкое взаимодействие по подаче вакансий и трудоустройству граждан. Всего амурчанам сегодня доступно 32 тысячи вакансий. Трудоустроено в регионе с 1 марта текущего года 1720 человек.