Рокарий и светящиеся камни: столица Приамурья готовится к озеленению

Лето быстрыми шагами подбирается к Благовещенску, и город уже готов зацвести. Не своими силами, а с помощью сотрудников ГСТК, но все же приятно. В этом году на клумбах города появятся 372 тысячи цветов на семи тысячах «квадратов». Всего высадят 15 видов растений, в их числе: рудбекия, тагетес, петуния, плющ, папоротник, портулак, иризиния, хлорофитум, сальвия, бегония, цинерария.

Каждая клумба радует глаз

В первую очередь работы начнутся в сквере у Центра эстетического воспитания детей, на площади Победы и в районе пересечения улиц Ленина и Островского.

Самый большой цветник Благовещенска появится на восьмом участке набережной - от улицы Пионерской до Шимановского. Здесь на площади более 800 квадратных метров летом расцветут шесть сортов петунии.

Второе место по площади займет цветник за зданием правительства Амурской области: 757 квадратных метров. На нем высадят 37 тысяч корешков тагетеса, петунии, иризинии, кохии. Большие цветники можно будет увидеть и в сквере Мира, у памятника Муравьеву-Амурскому, а также у здания городской администрации.

Кроме того, в городе запланировано и вертикальное озеленение - в подвесные клумбы планируется высадить 6,5 тысячи цветов.

В этом году специалисты подразделения санитарной очистки и озеленения МКП «ГСТК» порадуют горожан рокарием - цветником, где главная роль отведена камням. Он появится рядом с Триумфальной аркой. А в районе пересечения улиц Кузнечной и Ленина цветник впервые украсят светящимися камнями.

Красота просит ухода

Его все лето будут обеспечивать те же сотрудники ГСТК. Цветники регулярно поливают, пропалывают и подсаживают. Немало времени занимает и подготовка к созданию шедевров: это прополка, рыхление клумб, подкормка минеральными удобрениями - все согласно установленному графику.

Кстати, подготовка началась еще в начале года. Как рассказала мастер оранжереи Галина Сорокоумова, рассада цветов для города «выхаживается» в пяти теплицах, три из которых - круглогодичные, а две - сезонные.

- Сеять мы традиционно начали в январе текущего года, уже к 12 июня все растения должны быть высажены в грунт. Также мы выращиваем дополнительно порядка 55 тысяч корней, которые будут реализованы населению, в том числе различным городским предприятиям, которые уже начали делать заявки, - поведала Галина Егоровна.

По словам мастера оранжереи, на улицах города появятся уже проверенные нашим климатом растения, которые гарантированно на протяжении всего сезона будут радовать своей красотой горожан и гостей амурской столицы. Но при этом многое зависит и от самих людей: к клумбам и газонам необходимо относиться бережно.

- Нередко бывают факты вандализма, особенно на набережной Амура. Например, высадили рассаду, а через два-три дня ее начинают выкапывать. В полицию обращались, но урон незначительный, вследствие чего дело не заводится, - пояснили в ГСТК.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Реновация! Зеленая!

Тем временем в Благовещенске разрабатывают комплексную программу озеленения города. По словам первого заместителя мэра Олега Имамеева, при создании документа специалисты применяют научный подход, внимание уделяется вопросам качества посадочного материала, технологии посадок. Используется опыт биологов и дендрологов Амурской области и других регионов России.

- Зачастую посадки у нас проводятся стихийно. Например, появляется общественная инициатива, и при этом в качестве посадочного материала люди применяют, условно говоря, кусты, выкопанные в лесу. К сожалению, не всегда соблюдаются правила посадки, вопросы, связанные с корневой системой, конфликтом деревьев, поскольку многие породы при опылении конфликтуют. С учетом этих и других факторов в рамках программы мы подготовим четкий, понятный перечень по породам деревьев, которые у нас приживаются, и соотношению этих деревьев, - пояснил Олег Имамеев.

Программа по озеленению будет содержать подпрограмму «Зеленая реновация», которая предполагает удаление аварийных деревьев и высадку на их месте новых, которые должны соответствовать требованиям по темпам роста, эстетическим показателям. Для этого будут разработаны дендропланы. Высаживать планируется и взрослые деревья. К слову, осенью такой опыт уже был: в Благовещенске по улице Зейской (от Мухина до Первомайской) посадили 150 крупномеров - деревьев 3-5 лет с высотой стволов выше 2 метров, которые успешно прижились.

В целом в 2020 году на содержание зеленой зоны города из бюджета Благовещенска пока выделено 38,1 миллиона рублей. Площадь обслуживания зеленых насаждений за последний год увеличилась более чем на 2,5 гектара и составила 24,9 гектара. На муниципальном обслуживании находятся восемь скверов, а также зеленые зоны на площади Ленина, на улицах Краснофлотской, Пионерской, Загородной, Ленина, 50 лет Октября, Калинина, Октябрьской.