Как бороться с потопами в квартире

Собак бояться - в магазин не ходить

Елизавета Глущенко:

- В районе торгового центра «Флагман», где железнодорожные пути, с каждым годом увеличивается количество собак. Их уже штук 20, и если они бегут всей стаей, проходить мимо - страшно. Их собираются отлавливать?

Управление ЖКХ города Благовещенска:

- С целью выполнения мероприятий по обращению с животными без владельцев, управление ЖКХ города Благовещенска заключило муниципальные контракты с Амурским областным благотворительным общественным фондом помощи животным «Горячие сердца».

Ни в администрацию города, ни в управление ЖКХ не поступали обращения о безнадзорных животных, обитающих в районе торгового центра «Флагман». В соответствии с разделом 2 постановления правительства Амурской области «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев», организация, которая отвечает за отлов, транспортировку и возврат животных из приютов в прежние места их обитания, работает по заявке. Ее выдает орган местного самоуправления.

На данный момент в специализированную организацию была направлена заявка на отлов собак в указанном районе.

Кстати

Письменную заявку на отлов безнадзорных животных граждане могут оставить по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 8 (управление ЖКХ города Благовещенска) или на официальном сайте администрации города Благовещенска.

Проездной хоть оставят?

Галина Александровна:

- Говорят, автобус № 106, который ходит в Чигири, стал частным. Действительно ли это так? Останутся ли на нем льготы для школьников и пенсионеров?

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области:

- С 20 апреля на межмуниципальном автобусном маршруте № 106 Благовещенск - с. Чигири сменился перевозчик. Расписание движения остается прежним, как и проезд по социальным картам - он остается без изменения. Каждый день на маршруте выполняется 28 рейсов.

Теперь на маршрут выйдут автобусы ЛиАЗ вместимостью до 104 человек, раньше на нем выполнялись рейсы автобусами DAEWOO BS 106 вместимостью 85 человек.

Также пассажирам следует учесть, что в связи с ремонтом улицы Калинина с 25 апреля частично изменена схема движения автобусов № 106. Они будут проходить по маршруту Игнатьевское шоссе - Мухина - Ленина - Шевченко - Горького - 50 лет Октября. Восстановление движения будет происходить по мере поэтапного завершения ремонта улицы Калинина.

Вы нас заливаете!

Вероника Звягина:

- Регулярно топят соседи сверху, заливали неоднократно. Можно ли подать на них в суд, или мне это будет стоить дороже, чем их компенсация?

Юрист Виталий Злочевский:

- Практика показывает, что в такой ситуации обращаться в суд целесообразно. Во-первых, людей иногда надо ставить на место. Если такие соседи поймут, что они точно будут вынуждены рассчитаться за убытки, которые возникли у человека по их вине, в дальнейшем они станут внимательнее относиться к своим действиям.

Во-вторых, как правило, сумма ущерба после затопления - существенная, это не три рубля. Зачастую ремонт обходится в десятки, а то и сотни тысяч, в зависимости от масштаба затопления. Да, для обращения в суд, скорее всего, потребуется экспертиза. Но если есть существенные доказательства, что затопление произошло по вине соседа, почти стопроцентная вероятность получить компенсацию. Те расходы, которые человек понесет, будут возмещены по решению суда.

Самое важное - своевременно сделать акт о затоплении и оценить ущерб. Для этого нужно вызвать специалистов управляющей компании, виновника затопления и оценщика, чтобы в присутствии всех участников был зафиксирован факт ущерба, установлен виновник произошедшего и площадь повреждения.

Задача пострадавшего - известить виновника о том, что будет производиться составление акта. Даже если недобросовестный сосед не придет на составление акта, а в дальнейшем не явится на суд, пострадавший должен подтвердить в суде, что виновника оповестили, чтобы получить положительное решение о взыскании ущерба.

При составлении акта желательно фиксировать фото- и видеосъемкой все повреждения. Первое время всех проблем может быть не видно, вода подсыхает. Но потом они все равно проявятся: если вода шла по стене - это испорченные обои, желтые подтеки, если влага была только на потолке - в дальнейшем будут появляться пятна, может возникнуть плесень. Надо зафиксировать как можно лучше произошедшие изменения. Если это сделать качественно и своевременно, вероятность получения положительного решения суда достаточно хорошая.

Деньги на ребенка

Ольга Панченко:

- Власти пообещали новые выплаты семьям с детьми на период пандемии. Как понять, могу ли я их получить, и куда подавать заявление?

Отделение Пенсионного фонда России по Амурской области:

- Заявления на новые выплаты семьям с детьми в 5000 и 10 000 рублей принимает ПФР. В период пандемии подавать заявления рекомендуется электронно - через портал госуслуг. Сделать это можно до 1 октября текущего года. По предварительным подсчетам, Пенсионный фонд планирует выплатить средства более чем на 157 тысяч амурских детей.

В соответствии с указом Президента РФ получить ежемесячную выплату в размере 5000 рублей могут семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. Семьи с детьми, рожденными в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно, получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого такого ребенка, начиная с 1 июня. В обоих случаях средства будут предоставлены независимо от наличия права на материнский капитал.

Важно, что, если ребенку исполнится три года с апреля по июнь, семья может получить и ежемесячную, и единовременную выплату. Например, если ребенку исполнилось три года в мае, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5000 рублей за апрель и май (всего - 10 000 рублей), а также единовременную выплату в размере 10 000 рублей после 1 июня.

Обратиться за выплатой можно до 1 октября 2020 года через портал госуслуг, а также лично в клиентских службах Пенсионного фонда. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой прием граждан осуществляется только по предварительной записи по номеру регионального колл-центра ОПФР - 8 (4162) 202-400 или по номеру горячей линии того территориального органа ПФР, к которому вы относитесь. Список телефонов размещен на сайте ПФР во вкладке «Структура отделения» в разделе «Контакты региона». Записаться на прием можно и на сайте ПФР.