Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 29 мая 2020 года: Губернатор прокомментировал ситуацию в Приамурье

На сегодняшний день в Амурской области подтверждено 433 случая новой коронавирусной инфекции, из них 140 выписаны из стационара в связи с выздоровлением. Больше всего пациентов из Благовещенска (176), Тынды (53), Свободного (48), Шимановска (35), Серышевского района (35) и Белогорска (32).

Губернатор Амурской области Василий Орлов накануне прокомментировал эпидемиологическую ситуацию и рассказал о действующих в регионе мерах.

- Были проведены мероприятия в отношении зон риска. Для нас это, в частности, крупные стройки на территории области. Была запрещена релокация на этих объектах, а затем проведены мероприятия по обеспечению карантина для всех въезжающих в Приамурье. Все приезжающие вахты выдерживаются в карантине 14 дней под медицинским наблюдением. Организации могут обеспечивать прохождение карантина вахтовым рабочим и за пределами Приамурья, - отметил Василий Александрович.

Вместе с тем, по его словам, больших ограничений по работе бизнеса не вводилось: индекс закрытости бизнеса в Приамурье составляет всего 2%.

- Это связано с тем, что у нас развитие эпидемиологической ситуации примерно на месяц-полтора отстает от регионов европейской части страны. И это дает нам возможность посмотреть, какие меры, вводимые коллегами в других субъектах, действительно эффективны, а какие применять не стоит, - добавил губернатор.

Он также подчеркнул, что в крупных городах области сегодня закрыты предприятия общественного питания, сферы развлечений, гостиницы, фитнес-центры и так далее. Все остальные работают при условии соблюдения необходимых мер: соблюдения дистанции, проведения дезинфекции, масочного режима.

- В регионе развернуты обсерваторы на 4 тысячи человек, госпитальная база. По нормативам Минздрава мы должны были иметь 397 коек под тяжелых больных с коронавирусом, но фактически на сегодня развернуто уже 580 коек. Они обеспечены соответствующим оборудованием, у медперсонала имеются средства индивидуальной защиты. Более половины этих коек на сегодня свободны. Мы готовы к тому, что эпидситуация будет нарастать. Система здравоохранения Приамурья справится с этой ситуацией, - заявил Василий Орлов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Военные дезинфицируют общественные места в Шимановске

Фото: amurobl.ru

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) приступили к дезинфекции объектов Шимановска из-за вспышки коронавирусной инфекции. В первую очередь будут обработаны здания железнодорожной станции, школа и больница, а также 4 км дорог общего пользования.

Всего к специальной обработке в этом населенном пункте спланировано: 44 км дорог, шесть детских садов, четыре городские площади, 28 подъездов многоквартирных жилых домов.

Отряд состоит из более 60 военнослужащих и около 30 единиц техники. Для дезинфекции задействованы современные машины АРС-14КМ и мобильные комплекты спецобработки ДКВ-1К.

Решение о направлении специалистов РХБ защиты принял командующий войсками ВВО генерал-лейтенант Геннадий Жидко по просьбе руководства региона. В течение суток был сформирован сводный отряд, который совершил 200-километровый марш до Шимановска.

КСТАТИ

Как поддержат туризм в Приамурье

Фото: pexels.com

Правительство региона совместно с бизнесом подготовило предложения по дополнительным мерам поддержки туристской отрасли. Как отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова, туризм всегда был одной из наиболее динамичных отраслей в экономике Амурской области.

На сегодняшний день в этой сфере работают 28 туроператоров, свыше 60 турагентов и 187 гостиниц, а общее количество занятых в этом направлении составляет порядка 1300 амурчан.

- Именно туризм стал одной из первых отраслей, почувствовавших на себе негативное влияние распространения коронавируса – въездной турпоток из КНР снизился в 10 раз, а снижение выручки с января по май текущего года составило почти 90%. В настоящее время представители туротрасли региона получают поддержку, которая была предусмотрена в рамках первого пакета мер. Однако, как было справедливо отмечено руководством страны, принятых мер недостаточно, - рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Предлагаемые меры касаются как федеральных, так и региональных механизмов поддержки.

Так, с федеральным правительством предлагается проработать вопрос о продлении выплат субсидий в размере МРОТ, а также возможности стимулирования прибытия внутренних туристов в Амурскую область посредством включения региона в Перечень пилотных субсидируемых приоритетных туристских маршрутов по России.

На региональном уровне в качестве финансовой меры поддержки предлагается субсидировать затраты на приобретение оборудования для дополнительного оснащения гостиниц с целью соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам. В первую очередь речь идет о бактерицидных излучателях и бесконтактных термометрах.

Еще одной мерой, которая позволит дать быстрый и уверенный старт турбизнесу после возобновления работы, названы гранты на проекты, повышающие конкурентоспособность внутреннего турпродукта и услуг. Средства могут предоставляться на разработку новых внутренних туристских маршрутов, мобильных приложений-путеводителей и создание аудиогидов, а также на приобретение туристского инвентаря и снаряжения.

Планируется, что размер гранта составит до 1 млн. рублей на одного получателя поддержки. Предварительный мониторинг минэкономразвития и внешних связей показал, что эта мера востребована – более 20 организаций, так или иначе связанные с развитием туристической отрасли, уже проявили заинтересованность в получении такой формы поддержки.

Людмила Старкова отметила, что помимо финансовой поддержки, предусмотрены меры организационного плана. Одной из них является подготовка совместно со всеми заинтересованными ведомствами и туристическими компаниями предложений по поэтапному снятию ограничений для предприятий отрасли. Помимо этого, в планах активизировать продвижение региональных туристических инициатив на всероссийских ресурсах и информационных площадках, содействовать организации B2B встреч с российскими и иностранными партнерами, а также совместно разрабатывать новые туристические маршруты в Приамурье через действующую инфраструктуру поддержки.