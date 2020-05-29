2020-05-29T04:12:25+03:00
Общество

Три главных вопроса об экзаменах и поступлении в 2020 году

Что ждет амурских абитуриентов в условиях пандемии
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Экзамены стартуют примерно через месяцЭкзамены стартуют примерно через месяцФото: Алексей БУЛАТОВ
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Лето у школьников старших классов вызывает не радость от начала каникул, а волнение - ведь впереди ждут экзамены и поступление в университеты и колледжи. Особенно волнительным будет этот год: из-за ситуации с коронавирусной инфекцией сроки итоговых аттестаций не раз переносились, а про длительность приемных кампаний до недавнего времени и вовсе ничего не было ясно. Однако на прошедшей неделе в министерстве образования и науки Амурской области все объяснили. Ответы на главные вопросы абитуриентов публикует «Комсомолка».

Когда сдавать экзамены?

Уточненное расписание основного периода проведения ЕГЭ стало известно в понедельник, 25 мая. Испытания стартуют 3 июля - в этот день амурские школьники будут сдавать географию, литературу, информатику и ИКТ. Завершится основной период 23 июля, когда сдается устная часть экзаменов на знание иностранных языков.

В указанные даты экзамены будут сдавать участники, зарегистрированные как на основной, так и на досрочный период. Речь идет только о тех, кто планирует в этом году поступать в вуз - остальные школьники или желающие просто проверить свои знания на экзамены идти не должны. Кроме того, в расписании будут предусмотрены резервные дни.

Как поступить в колледж?

Девятиклассники в этом году не сдают никаких экзаменов. Из-за этого возникает логичный вопрос: как же тогда поступать в техникумы, училища, колледжи? В региональном министерстве образования и науки пояснили, что выпускники Амурской области смогут поступить в колледжи и техникумы на основании оценок в аттестате.

Итоговые отметки в аттестаты выставят на основе годовых оценок. Документ о среднем общем образовании школьники получат традиционно до 15 июня. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации в сфере образования в условиях пандемии коронавируса.

Как изменится прием в вузы и ссузы?

В минобрнауки Амурской области уточнили, что сроки приемной кампании в амурских колледжах не перенесут из-за пандемии. Как и планировалось, прием документов на поступление в ссуз будет осуществляться с 20 июня посредством традиционной или электронной почты, а также через электронные ресурсы, с которыми работает конкретная образовательная организация.

Вся информация о направлениях подготовки, проходных баллах, перечне документов для поступления, местах в общежитиях размещена на официальных сайтах колледжей. Также на платформах опубликованы контакты специалистов приемной комиссии, которые готовы ответить на любые вопросы, касающиеся набора студентов.

В свою очередь, высшие учебные заведения подстроятся под сроки сдачи ЕГЭ. С учетом повторного переноса сроков вузы смогут начать прием документов от абитуриентов уже в августе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Амурской области в этом году последний звонок прозвенел для 4201 одиннадцатиклассника и 9356 девятиклассников

КОНКРЕТНО

Расписание ЕГЭ-2020

3 июля - география, литература, информатика и ИКТ

6, 7 июля - русский язык

10 июля - математика (профильный экзамен)

13 июля - история, физика

16 июля - обществознание, химия

20 июля - биология, иностранные языки (письменная часть)

22, 23 июля - иностранные языки (устная часть)

24, 25 июля - резервные дни

ИСТОЧНИК KP.RU

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