От набережной до микрорайона - любимые места известных благовещенцев

Малую родину не любить невозможно, ведь с ней связана значительная часть нашей жизни, множество добрых и светлых воспоминаний. И каждый при слове «Благовещенск» подумает о чем-то своем: ленивых прогулках по набережной, сахарной вате в одном из городских парков или дворах, через которые пролегал путь от дома до школы. В День города мы спросили известных жителей Благовещенска: а что они любят в амурской столице?

Фото: www.pfrf.ru/

Елена Гончарова, управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Амурской области:

- В 1987 году я приехала из далекого чукотского поселка поступать в Благовещенский пединститут, и с тех пор этот город стал мне родным. Мои первые впечатления: июнь, пух, солнце… чистый, цветущий и радужный город с отзывчивыми людьми, и много-много молодежи.

Благовещенский пединститут - это одно из моих любимых мест в городе, здесь я получила первое высшее образование, здесь я познакомилась со своим супругом, здесь я обрела новых друзей. Институт с первого взгляда мне показался величественным, «строгим» зданием с тяжелой дубовой дверью. Я поднималась в приемную комиссию по широкой железной лестнице со стертыми до блеска ступеньками и представляла, сколько людей ходило по ней, скольких помнят стены этого исторического здания.

У нас на физико-математическом факультете были замечательные педагоги, некоторых из них, к сожалению, уже нет в живых. Они учили нас работать в команде, верить в свои силы, ставить цель и идти к ней. С любовью я вспоминаю своих педагогов и свой первый «университет жизни».

Фото: wikimedia.org

Студентами мы бегали в Горпарк на танцплощадку, которая у молодежи называлась «сковородка». Потом в Горпарке я гуляла со своими подрастающими дочерьми, а сейчас часто отдыхаем там всей семьей. Поэтому наш зеленый, цветущий центральный городской парк культуры - это еще одно место, куда хочется возвращаться в любом возрасте.

Следующее место в городе, которое хотелось бы отметить, - детский театр кукол на Шевченко. Своих детей (с разницей в возрасте 12 лет), пока они были маленькими, я водила туда на воскресные спектакли, да и сама смотрела с удовольствием, как будто окуналась в детство. У нас был абонемент, мы не пропускали ни один выходной, даже в зимнее время. В театре всегда царила теплая, дружеская атмосфера, отовсюду раздавался детский смех. Иногда я оставалась в холле и любовалась шикарными блестящими люстрами под потолком.

Финансовый колледж «на бугре» - это то место, куда я возвращалась дважды: первый раз на его базе оканчивала Хабаровскую академию экономики и права по специальности «Банковское дело» и второй раз, когда он стал филиалом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, - училась на юриста. Добрые воспоминания меня связывают со стенами этой альма-матер: сильный состав педагогов, многие из них заслуженные учителя и экономисты. Колледжу желаю процветания и открытия новых горизонтов деятельности!

Своему любимому городу Благовещенску хочу пожелать оставаться таким же светлым, солнечным, зеленым, молодежным! Жителям нашего замечательного города желаю счастья и благополучия, пусть каждый чувствует себя здесь востребованным и у каждого будет своя история, связанная с улицами нашего уютного городка! Пускай наш город день за днем развивается и растет! Пусть все жители и гости нашего города наслаждаются каждой минутой, прожитой здесь!

Фото: www.instagram.com/pres.svyatoslav/

Святослав Шевченко, священник храма Всех скорбящих Радость города Благовещенска:

- Одно из моих любимых мест в Благовещенске - это пятачок во втором микрорайоне на улице Дьяченко, где прошли мое детство и юность. Когда-то это был переулок Солнечный, но потом его переименовали в честь первого секретаря обкома партии. Жил там в одном из первых домов «микрашки». Говорят, что с высоты полета самолета, глядя на первые дома второго микрорайона, можно было прочитать: «Слава КПСС». Не знаю, правда это или миф.

Фото: Татьяна РЯБОВА

В центре города люблю улицу Зейскую, вот прямо всю целиком. Для меня она самая зеленая и уютная в областной столице. А вообще люблю Благовещенск и с его историческим центром, и с окраинами, и с новостройками. Мне комфортно хоть в городском парке, хоть на КПП, Тайване или в Садовом, где сейчас живу.

Как коренной благовещенец, искренне от всей души поздравляю земляков с Днем рождения нашего милого Благовещенска, где воздух вкусный и солнышко по-особому светит. Чистого неба над головой и крепкого здоровья, жители города Благой Вести!

Фото: Минобрнауки Амурской области

Светлана Яковлева, министр образования и науки Амурской области, заместитель председателя правительства региона:

- Еще один День рождения нашего любимого города, и мне вспоминается детство. Во взрослом возрасте эти дни кажутся более яркими и запоминающимися. День города - это праздник не только официальный, но и семейный, потому что вместе с городом выросли мои дети и мои внуки. Наверное, с этим связаны и любимые места.

Мне очень нравится гулять по набережной и Первомайскому парку, ходить вокруг школы моего детства (школа № 5. - Ред.). А вообще люблю все улицы города. Они меняются. В каждом возрасте человека есть свои прелести и красоты. Так и у города. С каждым новым годом в его истории появляется что-то новое. Что-то необычное.

Фото: www.instagram.com/gorpark_blg

Трудно представить, что в моем детстве набережная была просто бетонной стеной. Мне она казалась стеной, так как я была маленькая. А сейчас нашей красивейшей набережной нет равных.

Очень нравятся люди - красивые, улыбчивые и добрые. Ну и, конечно, украшением нашего города являются дети. В каждом дворе, в парке можно услышать смех, детский гомон, какие-то задорные крики. Кто-то сейчас скажет: постоянный шум детей под окнами, особенно вечером. Но мы тоже были молодые, тоже шумели.

Я люблю город с его шумом, с его тишиной, с его яркими солнечными и дождливыми днями. Город очень красивый и уютный. Никогда не хотела из него уехать. Был в моей жизни период, когда я жила и работала в селе Коврижка Константиновского района. Искренне считаю, что это моя вторая малая родина, потому что там я состоялась как учитель, прошла школу учительской жизни. Но вот я вернулась в родной город, люблю его, живу здесь и рада, что он расцветает. Поэтому - с Днем города, дорогие благовещенцы! И пусть в нашем городе всегда будет много детей!

Фото: www.instagram.com/trush_s.a/

Сергей Труш, депутат Законодательного собрания Амурской области:

От вопроса о любимом месте в городе я впал в ступор. Есть места, которые нравятся. Есть места, которые могли бы стать любимыми, если бы люди относились к улицам города с уважением и аккуратностью. Иногда проходишь - птицы поют, но кругом мусор…

Раньше мне нравилось в сквере, что на площади Ленина. Много лет назад там играл оркестр по выходным. Я брал книгу, садился читать в тени деревьев. Потом оркестр играть перестал.

Сейчас не могу выделить какое-то место, весь город люблю, всю область люблю. Есть места, которые нравятся, есть места, которые хотел бы, чтобы нравились. Ну как можно выделить... Это как несколько детей в семье - как можно одного любить больше, чем другого?

Фото: www.aodnt.ru/

Анна Филоненко, директор Амурского областного Дома народного творчества:

Наверное, как и все жители Благовещенска, я очень люблю набережную с самого детства. У меня очень много воспоминаний, связанных с этим местом. Когда была маленькая, прийти погулять на набережную, поесть мягкого мороженого - это целое событие!

Сейчас у меня двое детей, и для нас тоже большая радость прогуляться по набережной, тем более, сейчас она стала еще красивее. Мои дети очень радуются, когда я говорю, что в субботу или воскресенье мы идем гулять на набережную. Обычно эта прогулка длится часа три-четыре, нужно все обойти.

Наши горожане очень творческие: любят петь, танцевать и готовят чудесные выступления, в том числе и на набережной. Поэтому всегда большое удовольствие летом пройтись вдоль Амура, посмотреть, что нового подготовили наши коллективы.

Пусть Благовещенск становится еще краше! Как руководитель учреждения культуры хочу пожелать, чтобы культурный уровень горожан с каждым годом рос. Чтобы появлялись новые качественные концертные программы, радующие жителей и гостей города.

Фото: www.instagram.com/shulz_ak111/

Олег Шульга, врач специализированной кардиологической реанимационной бригады в Благовещенске:

- Мои любимые места в Благовещенске - это памятник казакам-первопоселенцам и панорама на аэропортовской трассе, откуда видно город.

Уважаемые горожане, от своего лица и от лица всей станции скорой медицинской помощи города Благовещенска поздравляю вас с Днем города, с этим хорошим праздником! Жаль, что в этом году не будет торжеств. Но все же - берегите себя! Ну а мы постараемся работать для вас как можно лучше. Удачи!