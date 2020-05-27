Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 27 мая 2020 года: COVID-19 занесли в больницы и детский сад

Эпидемиологическая ситуация в Амурской области продолжает нарастать. В регионе зафиксирован уже 401 случай новой коронавирусной инфекции, сокращается число больных в легкой и бессимптомной форме. И хотя больше четверти заболевших – 113 человек – выздоровели и выписались из госпиталей, статистика остается волнующей.

Рост пневмоний

Развитие ситуации обсудили на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 26 мая.

- Сокращается протекание заболевания в бессимптомной и в легкой форме. Больных с пневмонией уже 47%, что влечет увеличение коечного фонда, - констатировала руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова. - По сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы отмечаем и рост внебольничных пневмоний.

Рост количества заболевших пневмонией объяснила советник губернатора Приамурья Марина Гулевич:

- Количество заболевших пневмонией связано, в первую очередь, с тем, что начали активно проводить превентивные исследования на легких методом компьютерной томографии. Мы выявляем так называемые «немые» пневмонии – без клинических проявлений, что позволяет рано поставить диагноз «пневмония» и начать адекватное лечение. Это дает хороший процент выздоровевших.

Продолжаются мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на коронавирус в отношении 1 286 человек, бывших в контакте с заболевшими.

Болеют дети и врачи

Больше всего сотрудников Роспотребнадзора по Амурской области беспокоит город Благовещенск, признала Ольга Курганова:

- Самый сложный для нас объект – это детский сад №5, где в связи с заносом заболевания выявлено пять случаев – три человека персонала и два воспитанника. Всего в данном очаге 352 контактных человека. В трех медучреждениях – Благовещенской городской клинической больнице, областной детской клинической больнице, областной клинической больнице - зарегистрирован занос инфекционного заболевания COVID-19. Проводятся мероприятия по контактным медицинским работникам и пациентам.

Сейчас известно о 35 заболевших медицинских работниках. По информации и. о. министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой, шесть из них выздоровели, 13 находятся на лечении в городской клинической больнице с внебольничной пневмонией.

Светлана Леонтьева рассказала подробности и о других пациентах:

- Из выздоровевших 113 человек - 21 ребенок. Из всех пациентов, которые получают лечение в медицинских организациях с установленным диагнозом COVID-19, у 216 - пневмония, из них двое детей. 5 взрослых находятся на искусственной вентиляции легких.

Дома лечатся сегодня 19 человек – это люди, которые не имеют клинических проявлений с установленным диагнозом COVID-19, и те, которым позволяет жилищные условия получать лечение амбулаторно.

Груз поехал

С 20 мая открылось международное грузовое сообщение по благовещенскому направлению, а 25 мая стартовала работа и в Поярково. На заседании оперативного штаба доложили о работе, организованной на пунктах пропуска в Приамурье.

Начальник Благовещенской таможни Михаил Сорокин отметил, что сегодня действует ряд ограничительных мер. Общий принцип заключается в не пересечении физическими лицами границы в обоих направлениях. Суда проходят контроль на определенном для этого причале. Экипажи в обеих странах не выходят на берег.

- Доставка товаров осуществляется только барже-буксирными составами в контейнерах. Товарооборот на сегодня относительно небольшой. Импорт – это традиционно овощи/фрукты, техника, сельхозоборудование и т.д. Экспорт пока составляет соевое масло, - рассказал Михаил Сорокин.

Также на заседании штаба министр экономического развития и внешних связей Людмила Старкова отметила, что по линии генконсула КНР в Хабаровске в регион поступила помощь в объеме 30 тысяч защитных масок, которые направлены на распределение в министерство здравоохранения Приамурья.

КСТАТИ

По поручению губернатора Амурской области Василия Орлова в регионе проводится работа с жалобами по выплате стимулирующих надбавок медработникам, которые по роду своей деятельности работают с больными коронавирусом.

- Поступила 21 жалоба, одна обоснованная. Все жалобы разбираются, всем ответы даны, - заверила и.о. министра здравоохранения региона Светлана Леонтьева.