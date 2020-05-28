Президентские поручения: около 40 млн рублей под 0% получили предприниматели Приамурья для выплаты зарплат

Предприниматели Амурской области активно пользуются мерами государственной поддержки в связи с распространением коронавируса. Представители бизнеса обращаются за беспроцентными кредитами для выплаты зарплат, реструктуризируют имеющиеся долги и берут микрозаймы на пополнение оборотных средств. В целом бизнес области получил уже около 40 млн рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями объявили, что власти совместно с банками России запускают проект по кредитованию бизнеса. А именно, они предоставят кредиты под 0% компаниям для выплаты зарплат сотрудникам.

В Амурской области пошли первые беспроцентные кредиты - банки одобрили 34 заявки от амурских предпринимателей. Общая сумма выданных кредитов составила около 40 млн рублей. Также большой популярностью пользуется отсрочка и реструктуризация по имеющимся кредитам. Подано 123 заявки, 50 уже одобрено на общую сумму 178 млн рублей.

Одним из предпринимателей, который воспользовался мерами поддержки, стал директор ЗАО «Аграрник» Олег Кудяков. Его предприятие работает с 1992 года, основной вид деятельности - оптовая торговля строительными материалами. Трудовой коллектив - 40 человек.

«Когда ввели первые 10-дневные ограничения из-за коронавируса для предприятий торговли, мы написали заявление в банк, чтобы нам перенесли гашение действующего кредита на 10 дней. Нашу просьбу рассмотрели быстро. Пока мы не работали, у нас не было выручки, и эта отсрочка, конечно, помогла, - рассказывает Олег Кудяков. – Мы являемся партнером многих строительных организаций Амурской области. Когда работы на строительных объектах приостановлены, никто ничего не строит и не ремонтирует, контрагенты не работают, население тоже не покупает стройматериалы, то и наше предприятие «провисает» по денежной выручке. Платить по кредиту становится, мягко говоря, проблематично. То, что тело кредита нам заморозили – это хорошо. Предприятию, конечно, стало легче работать в сегодняшней ситуации».

Сейчас предприниматели Амурской области также активно обращаются в микрофинансовую организацию за микрозаймами. В работе сейчас находится 34 заявки на 4 млн рублей. Большинство берут деньги на пополнение оборотных средств.

Напомним, 15 апреля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства объявил о новых мерах поддержки для предпринимателей. Малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами, включены в перечень наиболее пострадавших отраслей наряду с предприятиями малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничной индустрии. Глава государства предложил предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей дополнительно к уже принятым мерам поддержки – прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Объём поддержки для конкретной компании рассчитывается с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц.