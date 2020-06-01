Концерт на крыше и «Антоша Чехонте»: Как Благовещенск отметит День города

В ближайший вторник, 2 июня, Благовещенск празднует свой день рождения - городу исполняется 164 года. В обычное время мы бы высыпали на набережную и площади, чтобы отметить этот день. Но в условиях пандемии массовые мероприятия возможны только в режиме онлайн, что не помешает благовещенцам поздравить родной город.

Готовимся заранее

Часть праздничных мероприятий в Благовещенске уже стартовала - это конкурсы, флешмобы и иные проекты, для участия в которых нужно время и определенная подготовка. К большинству из них жители и гости города еще успевают присоединиться, так как итоги будут подводиться непосредственно в День города. Речь идет о следующих акциях.

Фотоконкурс #Благовещенск164. Молодежи предлагается сделать фотографию на фоне любимого места в городе, выставить это фото в инстаграм, в описании рассказать, почему это место стало любимым. И обязательно отметить аккаунт @molodblag28 и поставить хештег #МОЙБЛГ2020.

Онлайн-флешмобы #ПриветБлаговещенск164, «Городские цветы» и «Дом, в котором мы живем». Благовещенцев призывают к празднику привести в порядок свои дворы. Причем не только провести субботник - можно высадить цветы и украсить окна, балконы, дворы и подъезды, как душе будет угодно. А результатом можно и нужно поделиться в соцсетях.

«Сувенир ко Дню города». Это масштабный проект, который включает себя не только конкурс на создание сувенира, но и проведение мастер-классов, онлайн-выставок и экскурсий в Дом художника Н. Л. Грызловой. Увидеть все это можно в инстаграм-аккаунте Городского Дома культуры @ gdkamur28.

Многочисленные конкурсы. О нескольких конкурсах, которые проводит Общественно-культурный центр, мы уже успели рассказать в прошлом номере. Однако на них творческие состязания не заканчиваются - свои мероприятия проводит также управление образования и управление культуры города Благовещенска. Подробнее о них можно узнать на сайте городской администрации.

Историческая дата

Обычно празднование Дня города переносится на выходные. Однако на этот раз праздник отметят в историческую дату - во вторник, 2 июня. Веселиться Благовещенск начнет с раннего утра, а закончит, когда на город уже опустятся сумерки. Разбираемся, на какие мероприятия благовещенцам стоит обратить внимание.

Онлайн-зарядка с чемпионом. С 08.00 до 09.00 известные спортсмены города через свои социальные сети проведут утренние разминки, к которым могут присоединиться все желающие.

Радиоконцерты «Песни Благовещенска». С 09.00 до 19.00 песни об амурской столице будут литься через громкоговорители в Городском и Первомайском парках и парке Дружбы, на детской площадке на набережной Амура, на площади ОКЦ и на территориях Домов культуры Садового, Плодопитомника и Белогорья. Кроме того, по городу будет курсировать автомобиль с громкоговорителем.

Видеоэкскурсии по историческим местам города Благовещенска. В течение дня в социальных сетях благовещенских библиотек появятся видео с прогулками к примечательным точкам нашего города. София Лахтионова расскажет об архитекторе Блюме и его творениях в Благовещенске. Анастасия Коновалова поведает о памятниках в честь заключения Айгунского договора, а также о памятнике казакам-первопоселенцам. Елена Слободчикова проведет экскурсию по мемориальному комплексу на стадионе «Спартак».

Выставка «Все для Победы». На фасаде муниципальной библиотеки «Центральная» появится информация о тружениках тыла, ковавших Победу в годы Великой Отечественной войны на предприятиях города.

Стрит-арт-проект «Антоша Чехонте». В честь Дня рождения города Благовещенска и 160-летия А. П. Чехова на фасаде здания библиотеки им. А. П. Чехова появятся эскизы комиксов о путешествии писателя на Дальний Восток и его пребывании в нашем городе. Проект реализуется в рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства.

Аудиовернисаж «Город акварели и стихов». В течение дня в YouTube-канале Городского Дома культуры опубликуют видео с акварелями амурского художника и поэта Николая Левченко. В ролике прозвучат также стихи автора, которые озвучат актеры народного театра-студии «Демиурги».

Музыкальное видеопоздравление от клубных формирований и исполнителей ОКЦ. Участники творческих коллективов ОКЦ сочинили музыку и слова к новой песне о городе. Впервые она прозвучит в социальных сетях Общественно-культурного центра.

Онлайн-концерт рок-групп города «Поздравляем, Благовещенск!» Не обойдется праздник без традиционного концерта, но - в нетрадиционном формате. Мало того что выступление рок-групп можно будет увидеть только в социальных сетях ОКЦ и Амурского областного телевидения, так еще и съемки проведут не где-нибудь, а на крыше Общественно-культурного центра. Трансляция стартует в 19.00.

ВАЖНО!

Полную программу мероприятий к Дню города ищите на официальном сайте администрации города Благовещенска admblag.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие читатели!

Редакция газеты «Комсомольская правда Благовещенск» поздравляет вас с приближающимся Днем города. В этом году нам предстоит отмечать день рождения Благовещенска в непростых условиях, но это не помешает нам встретить его с радостью и гордостью за родной город.

Мы гордимся богатой историей Благовещенска, его настоящим и будущим, которое - мы в это верим - будет блистательным. Наш город развивается с каждым годом: открываются новые детские сады и школы, строятся дома, растут и хорошеют улицы. Перед амурской столицей простираются огромные перспективы, а значит, они простираются и перед всеми нами, ее жителями.

Мы с вами - сердце Благовещенска. Каждый человек, который родился или переехал в столицу Амурской области, ежедневно вносит посильный вклад в ее развитие. Поэтому в День города мы не только вспоминаем основателей Благовещенска, но и поздравляем друг друга - людей, в чьих руках находится будущий успех малой родины. Давайте вместе делать наш город лучше.

С днем рождения, Благовещенск! С праздником, благовещенцы!