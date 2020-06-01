Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 1 июня 2020 года: Губернатор Амурской области ответит на вопросы жителей о COVID-19

По состоянию на утро понедельника, 1 июня, в Амурской области зафиксировано 506 случаев новой коронавирусной инфекции. Значительная часть их выявлена в региональной столице – 209 случаев. Второе место занимает Свободный, где заразились 68 человек. Закрывает тройку «коронавирусного рейтинга» Тында – там заболели 57 жителей. В ЗАТО Циолковский, который не входит в общую статистику, по последним данным зарегистрирован 21 положительный результат выявления COVID-19.

Между тем, губернатор Амурской области Василий Орлов в своем инстаграм-аккаунте выразил готовность ответить на волнующие амурчан вопросы и рассказал о возможном смягчении ограничений, введенных в регионе в начале пандемии. В традиционном посте об итогах прошедшей недели он написал:

- Коронавирус опять первая тема, пока так. У нас есть положительная динамика по городам. Если все будет хорошо, то мы вскоре сможем открыть закрытые сейчас Шимановск и Свободный. На этой неделе во вторник на заседании штаба будем рассматривать вопрос о том, чтобы открыть в области фитнес-центры и спорт.

Василий Александрович также затронул тему летней оздоровительной кампании. Детские лагеря в Приамурье из-за пандемии так и не открылись.

- Завтра начинается лето, но пока мы не можем начать летнюю оздоровительную кампанию. Все из-за тои же эпидситуации. Пока сроки ее начала сдвинули на месяц, с 1 июля, будем смотреть на развитие обстановки и принимать решения, исходя из этого, - рассказал губернатор.

Узнать подробности и задать интересующие вопросы Василию Орлову амурчане смогут сами – сегодня, 1 июня, в 12.00 он планирует провести прямой эфир в своем инстаграм-аккаунте.

СТАТИСТИКА

Количество заболевших в Амурской области*

г. Благовещенск - 209 (+8)

г. Свободный – 68 (+10)

г. Тында – 57

г. Шимановск – 37 (+1)

Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 19, с. Соколовка - 4) – 35

г. Белогорск – 32

Благовещенский район (с. Чигири – 8, с. Владимировка - 2, с. Верхблаговещенское – 2, с. Дроново – 1, с. Марково – 1, с. Новотроицкое – 2, с. Усть-Ивановка - 1) – 17

Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 13

Ивановский район (с. Крещеновка – 5, с. Среднебелое – 1) – 6

Сковородинский район (Сковородино) – 6

Тындинский район (п. Соловьевск) – 5

г. Райчихинск – 5

пгт. Прогресс – 4

Завитинский район (с. Успеновка – 1, г. Завитинск – 2) – 3

г. Зея – 3

Константиновский район (с. Константиновка) – 2

Бурейский район (п. Талакан – 1, п. Долдыкан - 1) – 2 (+1)

Ромненский район (с. Ромны) – 1

Тамбовский район (с. Тамбовка) – 1

* В скобках указаны новые случаи, выявленные 31 мая

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ранжирование заболевших по течению заболевания:

пневмония – 45,1%

бессимптомная форма – 29,4%

ОРВИ – 25,5%