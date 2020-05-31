12 тысяч защитных костюмов получат медработники Приамурья от ФРДВ

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) передал врачам Амурской области средства индивидуальной защиты. В регион прибыла первая партия – 5760 комбинезонов повышенного уровня защиты. Всего их планируется поставить 12 тысяч.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и регионам снабдить медиков спецодеждой и средствами индивидуальной защиты для работы с заболевшими коронавирусом.

Комбинезоны были отгружены на склад больницы г. Белогорска и распределены по учреждениям здравоохранения.

«Мы уже оценили поступившие комбинезоны. Работать в них комфортно. Раньше у нас были халаты, пижамы, а сейчас это целостные комбинезоны, которые закрывают все участки тела. Такой костюм не стесняет движения, позволяет оказывать полноценную помощь пациентам, он рассчитан на 4 часа работы. Потом их утилизируют. В этих костюмах мы работаем не только с пациентами, у которых выявлен COVID-19, с контактными, но и с больными, у которых пневмония, ОРВИ, поэтому таких комбинезонов нам необходимо очень много», - рассказала фельдшер спецбригады скорой помощи ГБУЗ «Белогорская городская больница» Екатерина Кадоркина.

Программа безвозмездной помощи реализуется ФРДВ за счет внебюджетных средств по поручению вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. В финансировании закупок вместе с ФРДВ участвует более 20 российских компаний. Очередная партия защитных костюмов врачам Амурской области по линии ФРДВ составит 7,2 тысячи комплектов.

«Ожидаем также медицинские перчатки, респираторы, защитные экраны. Помощь, которую нам оказывает Фонд развития Дальнего Востока, очень востребована медработниками, поскольку одноразовые средства защиты каждый день расходуются сотнями. Мы очень благодарны за эту поддержку!», - отметила и.о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

По данным Фонда Развития Дальнего Востока и Арктики, в Амурскую область выделено 23,8 тысяч респираторов, 11 тысяч пар очков, 12,7 тысяч комбинезонов, 25,4 тысяч перчаток. Деньги на закупку медицинских средств ФРДВ выделяет совместно с крупными компаниями, реализующими проекты на Дальнем Востоке.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил правительству подумать над созданием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты, оборудования и препаратов для лечения коронавируса.