Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 2 июня 2020 года: Сбежавшего из больницы амурчанина с коронавирусом схватила полиция

По последним данным, в Амурской области выявлено 528 случаев новой коронавирусной инфекции, 166 из которых завершились выздоровлением. Летальных исходов зарегистрировано два, оба – в Серышевском районе региона. Общее количество контактных лиц с заболевшими - 1314 человек, проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

Однако, несмотря на растущую статистику, не все амурчане понимают серьезность ситуации. На прошедших выходных пациент 1980 года рождения из Шимановска сбежал из Благовещенской городской клинической больницы, где проходил лечение от COVID-19.

Спрыгнув с третьего этажа на козырек, амурчанин покинул лечебное учреждение. В кратчайшие сроки сотрудники межмуниципального отдела МВД России Благовещенска задержали пациента недалеко от больницы. Задержанный по статье 91 УК РФ пациент сейчас находится в больнице под охраной наряда конвойной службы.

В отношении жителя Шимановска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Нарушение данной части статьи влечет наказание штрафом в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев. Также возможно наказание лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В ближайшее время в отношении него будет избираться мера пресечения. К слову, сейчас в Приамурье возбуждено три дела за подобные правонарушения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Амурчане старше 65 лет могут получить больничный еще на две недели

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно.

Новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования (ФСС) напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Он будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчета берется среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в 69961,65 рубля в месяц.

- Работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше продляется период карантина - до 11 июня 2020 года будет оформлен новый листок нетрудоспособности. Начиная с сегодняшнего дня, необходимо направить сведения в региональное отделение ФСС РФ для назначения и выплаты пособия. На основании полученных сведений будет сформирован электронный листок нетрудоспособности, а ФСС выплатит пособие. Просим обратить внимание, что оплате будет подлежать фактический период нахождения работника 65+ на самоизоляции», - пояснила Наталья Хрущева, управляющий Государственным учреждением - Амурским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации

. Проявить свою социальную ответственность и отпустить своих сотрудников 65+ на самоизоляцию работодатель может без финансовых потерь. Для этого ему необходимо проинформировать своих работников возраста 65 лет о необходимости оформления больничного листка, об обязанности соблюдать режим самоизоляции на период по 11 июня 2020 года и об ответственности за несоблюдение карантинного режима.

Информацию о сумме назначенного пособия и сведения о своих электронных листках нетрудоспособности можно в дальнейшем отследить в личном кабинете застрахованного, расположенном по адресу https://lk.fss.ru/recipient. Для входа в Личный кабинет используется логин и пароль, необходимый для входа на Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Работодатели для уточнения информации могут обратиться по тел.: 8 (4162) 99-31-72, 99-31-68, 99-06-27. Подробнее на сайте www.r28.fss.ru.