Юрий Трутнев поручил проанализировать риски по строящимся соцобъектам в экономических центрах ДФО

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил проанализировать риски, которые могут возникнуть из-за переносов сроков работ по строящимся социальным объектам, а также предложить варианты перераспределения средств. Об этом сообщила пресс-служба полпредства по итогам совещания Трутнева с главами субъектов.

«Юрий Трутнев поручил до 10 июня Минвостокразвития России совместно с дальневосточными регионами провести анализ рисков реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста ДФО, финансируемых за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, и представить в установленном порядке в правительство РФ предложения по перераспределению финансирования», - говорится в сообщении пресс-службы.

Вице-премьер отметил, что главы регионов должны уделить особое внимание ходу работ в условиях пандемии и, по возможности, не допустить переносов сроков. Трутнев напомнил, что на каждом из них лежит личная ответственность за эффективное использование выделенных средств.

Отметим, что регионам Дальнего Востока выделяются средства из федерального бюджета – так называемая единая субсидия – на социальное развитие центров экономического роста. При этом в ходе совещания глава Минвостокразвития Александр Козлов сообщил, что работы по некоторым объектам ведутся с отставанием от графиков.

«Финансирование по единой субсидии предоставляется регионам сверх запланированного бюджета, вне целевых средств со стороны федеральных министерств и ведомств. Мы будем снимать финансирование с объектов, по которым идет отставание, и найдем, что с этими деньгами делать внутри ДФО», - ответил полпред.

Напомним, постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост премьер-министра. В рамках единой субсидии макрорегиону выделено 98,6 млрд рублей на период с 2018 по 2022 гг.