Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 11 июня 2020 года: 835 зараженных и новые герои времени

Очередной день пандемии принес Амурской области новых зараженных коронавирусом. На 10 июня в регионе было выявлено 40 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19. В итоге Приамурье перевалило за отметку в 800 инфицированных: у нас теперь 835 случаев коронавируса.

Лидером по числу заболевших накануне стал Свободный: +24. В Благовещенске выявили восемь человек с COVID-19. В Сковородинском районе добавилось четыре зараженных, по два выявлено в Благовещенском и Михайловском районах.

Нет симптомов

В Амурской области выявляют и тех, у кого нет признаков коронавируса. По словам главврача инфекционной больницы Елены Саяпиной, у таких людей нет даже насморка или кашля. Но их выявляют, когда отрабатывают круг контактных лиц коронавирусного больного.

- По результатам ПЦР-анализа у человека присутствует вирус COVID-19, но при этом врач не обнаруживает никаких признаков острой респираторной вирусной инфекции – лихорадки, насморка, кашля. Такой человек - носитель, он подлежит наблюдению и изолированию, - поясняет Елена Саяпина.

Чтобы не рисковать здоровьем и жизнью окружающих, бессимптомного носителя изолируют на 14 дней. Это время он может провести дома, ему запрещено выходить даже в магазин и посещать общественные места или ходить на работу.

- Если вы сегодня были в контакте с COVID, то завтра анализ не покажет у вас эту инфекцию. COVID-19 определяется со второго – четвёртого дня после контакта с ковидным больным. Выписывается пациент из стационара при двух отрицательных анализах на COVID. Бывает, что первый анализ был взят рано и потому он отрицательный, но уже следующий положительный. Существуют временные методические рекомендации Минздрава РФ, которые мы учитываем при лечении больных с COVID-19, - добавляет главный врач инфекционной больницы.

Позвони куда следует

Тем временем жителей Благовещенска попросили сообщать о незаконной работе точек общепита и фитнес-клубов. В праздничные дни на этих предприятиях пройдут рейды, которые покажут, кто нарушает требования Роспотребнадзора.

Решено, что с 12 по 14 июня комиссии пройдут по точкам общественного питания, фитнес-клубам, торговым центрам. Попутно мэрия просит сознательных горожан сообщать о фактах нарушения санитарно-эпидемиологических требований предпринимателями. Сделать это можно через DIRECT официального инстаграм-аккаунта мэрии @blagoveshchensk.rf . Или можно позвонить оперативному дежурному ЕДДС управления по делам ГОЧС г. Благовещенска: +7 (4162) 99-91-12. Все обращения будут обработаны и переданы в полицию.

Герои нашего времени

Пока одни ищут нарушителей санитарных правил, другие благовещенцы заняты украшением города. В Благовещенске проходит Всероссийский фестиваль граффити, в рамках которого художники разрисуют пять трансформаторных подстанций и один пассажирский автобус.

«Автоколонна 1275» уже выделила автобус, на который нанесли героев нашего времени – врачей и волонтеров. Накануне украшенный автобус вышел на линию по маршруту 2К.

Также участники фестиваля уже раскрасили подстанцию, расположенную в районе стадиона «Спартак» (ул. 50 лет Октября – ул. Октябрьская). Там художник изобразила доктора в защитном костюме, которая дает отпор коронавирусу.

А на стене подстанции в районе дома молодежи по ул. Б. Хмельницкого - ул. Красноармейская появятся «богатыри нашего времени» - волонтер, доктор и курьер. На другом граффити будет изображен доктор в образе Георгия Победоносца, который пронзает копьем коронавирус.