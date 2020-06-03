Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 3 июня 2020 года: В Приамурье открывают фитнес-клубы и бассейны

В Приамурье можно снимать ограничения, согласно первому этапу выхода из карантина. Об этом в ходе заседания оперативного штаба заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова:

- Коэффициент распространения инфекции за последние 7 дней составляет в среднем 1,0. По административным территориям он выглядит неоднородно. Наибольший показатель на так называемых территориях риска – в городах Благовещенск, Свободный и Благовещенский район. На остальных административных территориях можно применять меры по снятию ограничений по первому этапу, - уточнила главный санитарный врач региона.

Некоторые смягчения в регионе уже допустили: неделей ранее разрешили заниматься спортом на улице, в некоторых районах открыли предприятия общепита. А на прошедшем во вторник заседании оперативного штаба постановили – можно открывать фитнес-клубы, тренажерные залы, спортивно-досуговые организации и бассейны. Правда, не везде.

- У нас по-прежнему непростая обстановка в Благовещенске и Благовещенском районе, в Свободном. В этих муниципалитетах таких смягчений режима мы пока допустить не можем. Что касается остальных городов и районов, то возобновление работы спортивных организаций возможно только при безусловном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Прошу включиться в работу глав на местах. Вскоре, в ближайшую пятницу на заседании оперштаба, мы оценим, как стартовала эта деятельность, - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Конкретные решения о возобновлении работы спортивных организаций будут приниматься властями муниципалитетов с учетом целесообразности и текущей обстановки в каждом городе и районе. Решение должно быть согласовано с органами Роспотребнадзора.

Между тем, в некоторых городах Амурской области остаются закрытыми кафе и рестораны. Совсем недавно им позволили начать работу в Белогорске, а на этой неделе такое же решение было принято касательно Зеи. Как отметила руководитель Амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова, в Белогорске в заведения общепита уже прошли первые рейды, и нарушений там не нашлось.

- У нас также есть территории, где ситуация стабилизировалась, а объекты общепита пока не работают. Это город Зея. Предлагаю вслед за Белогорском ослабить режим в части общепита. При этом очень важно проконтролировать, как на предприятиях будут соблюдаться правила, - заявил глава региона Василий Орлов в ходе заседания оперативного штаба.

В результате в Зее кафе и рестораны вновь начнут принимать гостей. Как отметил губернатор, подобные решения и дальше будут приниматься постепенно – в зависимости от текущей обстановки на той или иной территории Приамурья. Посмотрим, какой населенный пункт будет следующим.

КСТАТИ

В Амурской области коронавирусом болеет 61 ребенок

У двоих детей инфекция осложняется пневмонией

И. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции рассказала подробности о некоторых пациентах.

- Из всех, пациентов, у которых лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция, 61 ребенок. Из них 30 уже выписаны с выздоровлением. Из всех пневмоний, осложненных COVID-19, двое детей. Дети идут на выздоровление, готовятся к выписке. Пять взрослых находятся на искусственной вентиляции легких. По согласованию с РФ на основании новых методических рекомендаций, которые мы получили, 12 человек - с диагнозом «носители возбудителя»», - сообщила Светлана Николаевна.

Также она отметила, что средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, в том числе противовирусными и антибиотиками медицинские организации обеспечены в рамках месячной потребности.

Что касается стимулирующих выплат медработникам. По всем обращениям, которые к нам поступают, отрабатываем день в день, в крайнем случае – на следующий день. Связываемся с каждым заявителем. Ни одно обращение не оставляем без ответа, - заверила и.о. министра здравоохранения.

По каждому заболевшему медицинскому работнику проводится служебное расследование, назначается профилактическое лечение. Если позволяют условия, врачи и медперсонал, которые на изоляции, находятся дома, если такой возможности нет, то изолируются в изоляторы больницы восстановительного лечения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Амурской области выявлено 546 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них

г. Благовещенск - 229 (+8)*

г. Свободный – 78 (+5)

г. Тында – 57

г. Шимановск – 37

Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 19, с. Соколовка – 4, ж.д. ст. Арга - 1) – 36

г. Белогорск – 34 (+1)

Благовещенский район (с. Чигири – 10, с. Владимировка - 2, с. Верхблаговещенское – 2, с. Дроново – 1, с. Марково – 1, с. Новотроицкое – 2, с. Усть-Ивановка - 1) – 19 (+1)

Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 13

г. Райчихинск – 7 (+2)

Ивановский район (с. Крещеновка – 5, с. Среднебелое – 2) – 7

Сковородинский район (Сковородино) – 6

Тындинский район (п. Соловьевск) – 5

пгт. Прогресс – 4

Завитинский район (с. Успеновка – 1, г. Завитинск – 2) – 3

г. Зея – 3

Михайловский район (с. Михайловка) – 2 (+1)

Константиновский район (с. Константиновка) – 2

Бурейский район (п. Талакан – 1, п. Долдыкан - 1) – 2

Ромненский район (с. Ромны) – 1

Тамбовский район (с. Тамбовка) – 1

* В скобках указан прирост за последние сутки