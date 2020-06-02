Хочешь отдохнуть - жди конца пандемии

Все же помнят свое детство и отдых в детском лагере? Как мы собирали вещи, писали список того, что стоит взять, задолго до начала смены, строили планы… Не забудутся и лагерные дискотеки, новые друзья и первая любовь. К большому сожалению детей и их родителей, в этом году в лагерь вряд ли кто-то поедет.

Новые форматы

Но есть и хорошие новости: в Благовещенске разрабатывают новые форматы мероприятий для детей - малоконтактные. Об этом написала в своем инстаграм-аккаунте мэр города Валентина Калита:

- На заседании городской КЧС обсудили очень важный вопрос, который касается летнего отдыха горожан и летней оздоровительной кампании. Понимаю, что всем уже хочется на природу, ближе к воде. Но санитарно-эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в нашем городе, да и во всей области, не позволяет нам провести этот период в привычном формате.

Из главного мэр отметила следующее: сроки летней оздоровительной кампании сдвигаются на неопределенное время, и дети, которые раньше находились под присмотром педагогов в пришкольных и загородных лагерях в течение смены, а иногда и нескольких смен, останутся дома. Поэтому важно подумать, как занять ребят в эти летние месяцы.

- Мы, со своей стороны, разрабатываем различные варианты малоконтактных и дистанционных форм летней занятости. Безусловно, готовимся к открытию лагерей. И как только ограничения будут сняты, мы примем всех желающих, - отметила Валентина Сергеевна. - Самое важное сегодня - соблюдать необходимые меры личной безопасности.

Малоконтактные мероприятия - это занятия детей на свежем воздухе. Рекомендациями разрешено проводить их в группах до 10 человек и не дольше четырех часов. Такое уже точно планируется на базе ОКЦ - с 1 июня. Об этом «Комсомолке» рассказала генеральный директор центра Надежда Багрова:

- Согласно рекомендациям, все мероприятия должны проходить на свежем воздухе с соблюдением всех норм безопасности. Наши мероприятия будут занимать три часа времени. Преимущественно это будут спортивные, танцевальные формы с играми, декоративно-прикладным искусством, рисованием. Оздоровление ребенка пройдет на территориях ОКЦ, парка Дружбы, в лагере им. Гагарина, естественно, на улице.

Полноценный отдых

Лагерь им. Ю. Гагарина планируется открыть с 1 июля. По крайней мере, администрация на это надеется. Конечно, имеются методические рекомендации, разработанные Роспотребнадзором, но гендиректор уверена: их нужно немного смягчить, и если это будет сделано, то детские лагеря смогут спокойно открыться.

Конечно, при соблюдении всех рекомендаций значительно возрастет и стоимость путевок, что снизит их продажи.

- В путевку заложат много нюансов, которых не было до эпидобстановки. Смена будет проходить 14 дней (по тем же рекомендациям), поэтому количество детей точно снизится. К тому же у людей уже поменялись планы: кто-то отвезет детей к бабушке, а у кого-то и вовсе нет денег, - отмечает Надежда Багрова.

Заберите свои деньги!

При этом продолжается работа с родителями, которые успели купить путевки детям. К слову, продавать их лагерь им. Гагарина начал еще в ноябре прошлого года (в мэрии отметили, что остальные оздоровительные учреждения продажи приостановили). Пока из возможных вариантов решить проблему - вернуть деньги или перенести смену, но в рамках этого года. Также можно переписать ребенка на творческую малоконтактную смену.

Об этом говорили и на пресс-конференциях в правительстве Амурской области. Как было отмечено, продажи путевок в загородные и пришкольные лагеря предварительно приостановлены до 1 июня. Те родители, которые уже успели это сделать, могут либо вернуть потраченные средства, либо выбрать другую, более позднюю смену.

- Поскольку количество зараженных коронавирусом в области растет, проводить первую смену в контактном формате невозможно. Нам бы не хотелось, чтобы очагом распространения инфекции стали детские коллективы. Поэтому до конца мая нами будет разработана программа, в которой будут подобраны малоконтактные формы досуговой занятости детей, в том числе и на свежем воздухе. К их организации планируется привлечь специалистов технопарка «Кванториум-28», центров «Вега», «IT-куб» и прочих досуговых организаций, - поделилась заместитель председателя правительства области, министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Пока точной информации о малоконтактных или обычных сменах нет.

- Мы надеемся, что лагеря откроются, потому что они необходимы и родителям, и детям. Дети долгое время просидели дома, были в телефонах. Хочется, чтобы оздоровление было. Кстати, многие родители звонят, говорят, что если лагерь откроется, то они готовы в первых рядах поехать туда. Оно и правильно - детьми надо заниматься, у нас в лагере природа, много новинок, игр, занятий, - рассказывает Надежда Багрова.

Пока в лагере продолжается подготовка к оздоровительной кампании. Каждый день там ведется уборка, покраска и высадка цветов. Также для детей полностью приготовили столовую.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Куда обращаться, чтобы вернуть путевку?

Если с вами еще не созвонились и не обсудили этот момент, то необходимо расторгнуть договор, написав заявление на возврат, приложив все необходимые документы, которые были предоставлены изначально. Заявление пишет тот, на чье имя заключался договор.

Телефон для справок (по лагерю им. Гагарина) - 8 (4162) 311-661.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Вот это облом!

- В этом году я в последний раз могла бы поехать в лагерь - по возрасту мне больше не дадут путевку. У меня с друзьями было много планов: мы хотели провести последний год вместе. Про желание завести новые знакомства я уже и говорить не стану. В общем, этой смены я очень ждала. Обидно как раз и то, что альтернативы никакой не найдешь - из-за коронавируса закрыто все, - поделилась школьница Софья Васильева.

КОМПЕТЕНТНО

Есть шанс!

Роспотребнадзор РФ опубликовал рекомендации по возобновлению работы детских оздоровительных лагерей. Отмечается, что открывать их можно не ранее третьего этапа снятия ограничений в каждом регионе. Соответствующее решение принимает региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте.

До снятия мер дети могут отдыхать в регионе проживания, а те, кто живет в городах федерального значения, могут поехать в лагерь, расположенный в граничащем субъекте.

Роспотребнадзор также рекомендует:

- детям в оздоровительных лагерях ежедневно измерять температуру;

- запретить временный выезд детей из лагеря в течение смены;

- допускать персонал лагеря к работе по результатам анализа на наличие антител к COVID-19;

- организовать отдельный заезд и смены в лагерях для воспитанников детских домов и других учреждений соцобслуживания;

- доставлять детей в лагеря по заранее подготовленным маршрутам - «зеленым коридорам» в аэропортах и на вокзалах;

- снизить наполняемость групп и отрядов - она должна составлять не более половины от проектной мощности;

- закрепить за каждым отрядом отдельное помещение;

- организовать такое размещение детей, которое обеспечивало бы социальную дистанцию в 1,5 метра.

А КАК У НИХ

Куда еще в этом году не поедут дети?

Популярные всероссийские и международные детские лагеря тоже не готовы пока открыть свои двери для ребят. Так, в «Артеке» готовность к возобновлению смен 100%, но когда он откроется - неизвестно. В лагере за 2020 год успели провести всего лишь три смены. С конца марта «Артек» не принимает детей.

Переносят смены и в «Орленке». Пока известно лишь об отмене 6-й (с 1 по 21 июня). О корректировке администрация лагеря рассказывает на своем сайте.