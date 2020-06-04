Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 4 июня 2020 года: Прокуратура добивается выплат сотрудникам амурских больниц

По данным на утро 4 июня 2020 года, в Амурской области выявлено всего 566 случаев новой коронавирусной инфекции. Их число растет – днем ранее в региональном управлении Роспотребнадзора подтвердили информацию о еще 20 заболевших. Большинство пациентов проживали в Благовещенске, здесь зарегистрировано 238 случаев заболевания. И всего два человека умерли от коронавируса в Серышевском районе.

Выплаты по закону

Как известно, медицинскому и иному персоналу, контактирующему с больными коронавирусом, положены стимулирующие выплаты. Однако получают их не всех. Так, проблемы возникли у двоих водителей Магдагачинской больницы.

- Прокуратура Магдагачинского района провела проверку исполнения законодательства при начислении работникам ГБУЗ АО «Магдагачинского больница» выплат стимулирующего характера за работу с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция, а также с лицами из группы риска заражения новой коронавирусной инфекции, - рассказали в прокуратуре Амурской области. - Установлено, что двое водителей, непосредственно перевозивших пациентов, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, выплаты стимулирующего характера за апрель 2020 года не получили.

Прокурор района главному врачу ГБУЗ АО «Магдагачинского больница» внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено. После вмешательства прокуратуры района водителям перечислены выплаты стимулирующего характера на сумму более 100 тысяч рублей.

Больные на работе

Свободненский городской суд привлек начальника филиала одной из компаний, работающих на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), к административной ответственности. Он обвиняется в том, что не изолировал своих работников, заразившихся коронавирусом.

- При рассмотрении дела установлено, что 5 мая 2020 года в одной из организаций, осуществляющих строительство объектов АГПЗ, выявлено 3 случая заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие лица прибыли чартерным авиарейсом из г. Новосибирска с целью осуществления трудовой деятельности при строительстве объектов АГПЗ. После прибытия указанные лица размещены на самоизоляции в общежитии на территории Свободного, - рассказали в Свободненском городском суде.

Там же уточнили, что в указанном общежитии на самоизоляции находились другие работники подрядной организации. После обнаружения случаев заболевания начальник филиала одной из организаций, осуществляющих строительство объектов Амурского ГПЗ, должен был незамедлительно перевести проживающих в общежитии работников в инфекционный госпиталь и изолятор, однако не сделал этого.

- При назначении наказания учтены характер и обстоятельства совершенного правонарушения, имущественное положение виновного, факт того, что лицо привлекается к административной ответственности впервые, а также то обстоятельство, что допущенные нарушения на момент рассмотрения дела устранены, - уточнили в суде.

По результатам рассмотрения дела начальник филиала привлечен к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 50000 рублей. Постановление не вступило в законную силу.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Распространение коронавируса в Приамурье:

г. Благовещенск - 238 человек

Благовещенский район - 18 человек

г. Белогорск - 34 человека

г. Тында - 57 человек

г. Зея - 3 человека

Магдагачинский район - 14 человек

г. Свободный - 82 человека

г. Шимановск - 37 человек,

пгт. Прогресс - 4 человека

Завитинский район - 3 человека

Ивановский район - 7 человек

Бурейский район - 2 человека

Серышевский район 36 человек

г. Райчихинск - 7 человек

Константиновский район - 2 человека

Сковородинский район - 10 человек

Тындинский район - 5 человек

Ромненский район - 1 человек

Тамбовский район - 3 человека

Михайловский район - 2 человека.