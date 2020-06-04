В Благовещенске дачники разбирают рассаду

Посадки на амурских огородах подходят к концу. И хотя кто-то уже успел высадить всё, что требовалось или хотелось, некоторые только собираются. Кто-то уже высадил все, что требовалось, а кто-то откладывает дела на последний момент. Вот таких-то амурчан и ждут продавцы на благовещенских рынках «в обнимку» с рассадой, саженцами и овощами. Журналисты «Комсомолки» отправились посмотреть на них, поговорить о насущном да узнать цены.

Ни молодежи, ни экзотики

Отправились мы первым делом на рынок в микрорайоне - ГСТК. Экзотики там, в целом, никакой, только брокколи да дыньки с арбузами. Цены на рассаду - от ста рублей. В среднем 100 - 300. Дороже выходят саженцы деревьев и кустарников (там чаще всего встречаются смородина да груши) - 600 - 800 рублей.

Среди покупателей на рынке лишь люди в возрасте, молодежи до огорода дела никакого нет. Это отмечают и сами продавцы.

- Рассаду молодые люди берут редко. В основном на нее спрос у тех, кому за 40, и у пенсионеров. Молодежи больше по душе кустарники и деревья - кто знает, почему. Может, не хотят, чтобы на участке пусто было, - предположила одна из продавщиц.

Да и экзотики народу благовещенскому не надо - в основном спрос у них на стандартные овощи: огурцы, помидоры, перец, капусту, горох и кукурузу. Особенно много на прилавках помидоров (это мы подметили и в других торговых точках) - больших и маленьких, сладких и нет, красных и желтых - на любой каприз, как говорится.

- Еще заметила, что в последнее время народ стал брокколи сажать. Почему возник такой спрос, не знаю, могу лишь предположить, что просто мода на ЗОЖ всех захватывает, - отметила еще одна продавец.

В целом рассады на рынке почти не осталось. Только цветы - и те уже крупные, подрощенные. Как рассказали продавцы, они распродают последнее, хотя обычно к этому времени торговля заканчивается.

Ящики с рассадой туда-сюда таскали

Погода в Приамурье в этом году выдалась непредсказуемой: то жарко, то холодно, то вообще снег. Это и напрягло любителей высаживать рассаду. Сделать это пришлось поздно - земля была тяжелая и влажная.

- В этом году думали, что все переморозит, потому что погода была непредсказуемая. В итоге таскали ящики с рассадой туда-сюда: то на балкон, то обратно в квартиру, чтобы рассада и к холоду привыкала, и не переморозилась вся, - рассказала благовещенка Галина Яковлевна, занимающаяся рассадой уже многие годы.

Галине Яковлевне 75 лет, и рассаду она высаживает с самой молодости: времена тогда были непростые, и огород был хорошим подспорьем. Женщина вспоминает, что сажали всегда много, чтобы запасы на зиму были. Но любовь к огороду по наследству не передалась: из двоих дочерей только одной за радость в земле «покопошиться».

- Я не понимаю ненависти молодежи к огороду, потому что это же обычная травка. В земле повозишься - и отдохнешь сразу. Да и овощи свои, свежие, домашние - куда вкуснее магазинных, - считает пенсионерка.

И несмотря на свой возраст, женщина отказываться от огорода не планирует - не может найти для этого вескую причину.

А на рынке ГСТК покупателей не так уж и много. Фото: Татьяна РЯБОВА

Купишь все - скидку сделаю!

На ВДНХ ажиотаж, торговля идет полным ходом. Здесь предлагают и семена, и рассаду, и саженцы, и уже выросшие овощи, свежие и соленые.

Сами продавцы на этом рынке явно посноровистее: хоть что наобещают, только купи!

- Саженцы, груша, полукультурка! 500 рублей штука! Девушка, купишь сразу все, скидку по 50 рублей сделаю! - кричит мужчина, у которого этой самой полукультурки осталось пару штук - разобрали все.

Он же продает розы: вроде бы по 130 рублей, но со скидкой всего за 100. Рядом торговец отдает выращенную с душой рассаду, и тоже значительно ниже обычных цен - за 90-100 рублей.

- У фермеров вы по 150 найдете, а у жадных и вовсе по 250, - заверяет он.

Хочется отметить, что тут народу куда больше: да и той же молодежи немало. Ходят, смотрят, спрашивают, сравнивают, покупают. Спрашиваю у продавца: всегда так молодых много?

- Да, - говорит. - На этом рынке много. Видимо, место такое, привлекательное для них.

- А как огород не любить? В это время он - самое то! В стране кризис, а мы сейчас свои помидорчики-огурчики насажаем, потом все лето и зиму радоваться будем. Во-первых, свое, свежее, во-вторых - экономия, - вмешалась в разговор рядом стоящая девушка Анастасия. - Стареньким родителям тоже помощь не помешает. Они огород точно не бросят, а мы не должны бросать их.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что и за сколько можно купить на рынках Благовещенска?

100 рублей - десяток корешков сельдерея

300 рублей - десять корешков не ремонтантной фестивальной клубники

50 рублей - рассада арбуза из 3-5 корешков

100-250 рублей - рассада баклажанов (10 шт.).

25-35 рублей за штуку, 80 рублей за десяток - рассада цветов (бархатцы, вербена, анютины глазки, ромашка)

150 рублей за десяток - рассада цветов-многолетников

100 рублей - рассада капусты (10 шт.)

100-250 рублей - рассада перца (10 шт.)

50-150 рублей - рассада помидоров (10 шт.)

300 рублей - соленые помидоры, 3 л

180-370 рублей - помидоры свежие, кг

40-50 рублей - картошка, кг

300 рублей - стакан свежей клубники, 0,5 л

170 - 250 рублей - свежие огурцы, кг

50 рублей - капуста, кг.

150 рублей - черешня, стакан 0,5 л

120 рублей - яблоки, кг

50 рублей - морковь, кг

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ярмаркам.net

В связи с принятием мер по недопущению распространения коронавируса на территории области было отменено проведение сельскохозяйственных ярмарок. На заседании оперштаба министр сельского хозяйства Олег Турков озвучил возникшую проблему: амурские плодопитомники и КФХ сейчас не имеют возможности реализовать свою продукцию (саженцы, рассада, семена), заметен спрос среди граждан, занимающихся садоводством.

- Предлагаю рекомендовать главам муниципалитетов организовать такие места торговли с соблюдением всех требований безопасности. Наши питомники выращивали продукцию и не смогли ее реализовать. Эти саженцы, семена ждут и жители области, - сказал Олег Турков.

На заседании штаба было решено поддержать его предложение.

КСТАТИ

Хуже холода - жара

А в ООО «Тепличный» история другая. Как рассказал гендиректор Андрей Лозовский, проблемы с выращиванием овощей возникают лишь тогда, когда температура воздуха за окном повышается.

- Мы выращиваем все в теплицах, и в них необходимо поддерживать определенный микроклимат. Когда за окном прохлада - это сделать достаточно просто. Но когда становится жарко, сотрудникам приходится нелегко: для создания микроклимата в условиях высоких температур требуется больше усилий, - рассказал Андрей Викторович.

Выращивание продукции в теплицах происходит круглогодично, но с определенными перерывами. Получить от «Тепличного», к слову, можно все те же овощи: томаты нескольких сортов, огурцы, зеленные культуры.