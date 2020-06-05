Почти 90 тысяч детей Приамурья получат «президентские» выплаты

В амурском отделении Пенсионного фонда приняли 58 тысяч заявлений на новую меру поддержки, установленную главой государства, — 10 тысяч рублей единовременно на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Они касаются около 90 тысяч детей. Специалисты ПФР предполагают, что за получением единовременной выплаты в региональное отделение Пенсионного фонда обратятся около 80 тысяч амурских семей, т.к. часть семей имеют по двое детей.

11 мая 2020 года президент России Владимир Путин озвучил меры поддержки граждан во время эпидемии коронавируса. С 1 июня семьи, где есть дети с 3 до 15 лет включительно, смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. На новое пособие будет выделено почти 200 млрд рублей из бюджета.

Учительница истории и обществознания школы «Наш дом» (г. Благовещенск) Кристина Синдеева - одна из первых, кто подал заявку на сайте. В ее семье двое детей, попадающих в возрастную категорию для этой выплаты.

«Про единовременную выплату мы узнали из новостей, документы подавали через сайт госуслуг. Проблем не возникло, сайт очень удобный в использовании. В данный момент заявка находится в рассмотрении, ждем выплату после 1 июня. На карантине сидели дома вместе с детьми, работали дистанционно. Приятно осознавать, что правительство заботится о гражданах», - говорит благовещенка.

Прием документов на единовременную помощь ведется тремя способами: на бумажных носителях, через МФЦ и через портал Госуслуг. В приоритете — электронная подача заявлений. Но клиентские службы также ведут личный прием, это важно для тех, у кого нет доступа к Интернету. Население информируют о мерах поддержки в СМИ и в соцсетях. В муниципалитеты Амурской области были направлены информационные листовки, образцы заявлений. В отделении Пенсионного фонда работает горячая линия.

«На выплаты, которые начнутся с 1 июня по указу президента страны Владимира Путина, региональному отделению Пенсионного фонда уже поступили ассигнования в размере 1,5 млрд рублей», - сообщила управляющий отделением ПФР по Амурской области Елена Гончарова.

Президент Владимир Путин четко обозначает, что поддержка семей с детьми — первоочередная задача правительства с точки зрения стимулирования спроса в экономике, начавшей постепенный выход из карантина.