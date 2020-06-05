Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 5 июня 2020 года: Третий человек скончался от COVID-19 в Приамурье

По состоянию на утро 5 июня 2020 года, в Амурской области зарегистрировано уже три летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области. Возраст, пол и место жительства умершего не уточняются.

Между тем, в регионе зафиксировано 588 случаев новой коронавирусной инфекцией, из них 208 завершились выздоровлением. Больше всего случаев выявлено в амурской столице – здесь заболели 244 человек. На втором месте находится Свободный, где выявлено 96 случаев, на третьем – Тында и 57 заболевших.

Нарушают

Несмотря на растущее число заболевших COVID-19, не все в регионе соблюдают требования закона о противодействии распространения коронавируса. В Благовещенский городской суд продолжают поступать дела о нарушениях, за период с 14 апреля по 29 мая их количество достигло 96.

Как рассказали в пресс-службе городского суда, ответчиками выступают не только отдельные люди, но и юридические лица. Среди нарушений - нахождение в общественных местах, а также торговля без средств индивидуальной защиты (перчаток, масок), несоблюдение мер по дезинфекции магазинов, отсутствие организации соблюдения социального дистанцирования (не менее 1 метра), торговля с отсутствием средств дезинфекции (для рук покупателей).

За такие проступки предусмотрены немалые штрафы. По последним делам назначались штрафы в размере от 5 до 30 тысяч рублей. Самые внушительные суммы должны заплатить индивидуальные предприниматели, нарушившие закон. Правда, постановления еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в вышестоящий суд.

Поддерживают

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Амурской области сообщает, что в регионе выплаты в 10 тысяч рублей уже получили родители 102 574 детей. Напомним, эти деньги предусмотрены Указом Президента как одна из мер поддержки в период пандемии – получить их можно на каждого ребенка, родившегося в промежутке 11.05.2004 по 30.06.2017 года.

Как рассказали в региональном отделении ПФР РФ, специалисты уже успели обработать 77 тысяч заявлений. Всего же должны поступить документы на 148 тысяч амурских детей – именно столько в Приамурье ребят, подпадающих под условия получения выплаты.

Подать заявление можно до 1 октября 2020 года. Сделать это можно на Едином портале Госуслуг или через клиентские службы ПФР. Но чтобы прийти лично, нужно предварительно записаться на прием по номеру регионального колл-центра ОПФР — 8 (4162) 202-400 или по номеру «горячей линии» того территориального органа ПФР, к которому вы относитесь. Список телефонов размещен на сайте ПФР во вкладке «Структура Отделения» в разделе «Контакты региона». Записаться на прием можно и на сайте Пенсионного фонда.

Расширяют

Накануне стало известно, что перечень наиболее пострадавших видов экономической деятельности в Амурской области увеличился. В него включили шесть новых видов деятельности: музеи, научные исследования и разработки, деятельность грузового и воздушного транспорта, издание журналов и периодических изданий и деятельность рекламных агентств.

- Проведенный анализ показал, что расширение данного перечня затрагивает около 860 организаций, в которых общая численность сотрудников составляет порядка 2 тыс. человек. Эти решения мы принимаем с учетом поступивших обращений от бизнеса, деловых объединений Приамурья и председателя Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве региона, - рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Таким образом, с учетом внесенных изменений на сегодняшний день в региональный перечень входит 30 видов экономической деятельности, которые наиболее пострадали в условиях ограничительных мер по недопущению распространения COVID-19 в регионе. По предварительным оценкам, работу в этих секторах в Приамурье ведет более 7,5 тысячи компаний, в которых задействовано 16,5 тысячи сотрудников. И теперь этим фирмам положены налоговые льготы и субсидии.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Карта распространения коронавируса в Амурской области

г. Благовещенск - 244 (+6)*

г. Свободный – 96 (+14)

г. Тында – 57

г. Шимановск – 37

Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 19, с. Соколовка – 4, ж.д. ст. Арга - 1) – 36

г. Белогорск – 34

Благовещенский район (с. Чигири – 10, с. Владимировка - 2, с. Верхблаговещенское – 2, с. Дроново – 1, с. Марково – 1, с. Новотроицкое – 2, с. Усть-Ивановка - 1) – 19

Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 14

Сковородинский район (Сковородино) – 11 (+1)

г. Райчихинск – 8 (+1)

Ивановский район (с. Крещеновка – 5, с. Среднебелое – 2) – 7

Тындинский район (п. Соловьевск) – 5

пгт. Прогресс – 4

Завитинский район (с. Успеновка – 1, г. Завитинск – 2) – 3

Тамбовский район (с. Тамбовка) – 3

г. Зея – 3

Михайловский район (с. Михайловка) – 2

Константиновский район (с. Константиновка) – 2

Бурейский район (п. Талакан – 1, п. Долдыкан - 1) – 2

Ромненский район (с. Ромны) – 1

* В скобках указано количество случаев, выявленных за прошедшие сутки