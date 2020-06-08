Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 8 июня 2020 года: Городской роддом временно не принимает беременных

За прошедшие выходные в Амурской области выявлено рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции: 6 июня – 42, 7 июня – 45. По состоянию на утро 8 июня 2020 года число заболевших в регионе достигает 702 человек. Из них 239 пациентов уже выздоровели, а значит, на данный момент коронавирусом болеют 463 амурчанина.

Ситуацию с распространением коронавируса в Амурской области губернатор Василий Орлов затронул и при подведении итогов недели в своем инстаграм-аккаунте:

- Вы, наверное, пристально следите за оперативной информацией. Видите, что пока идет прирост заболевших. Больницы оснащены, средства защиты и лекарства есть, тестирование проводится. Но прошу вас не снижать настороженность – внимательно относитесь к своему здоровью. При малейших признаках заболеваний вызывайте врача. Понимаю все неудобства – мы все вместе хотим, чтобы это скорее закончилось и мы вернулись к обычной жизни, - обратился губернатор к амурчанам.

Одно из так называемых неудобств – противоэпидемические мероприятия в Благовещенском родильном доме. Как сообщили в министерстве здравоохранения Амурской области, поступление на плановое родоразрешение в это учреждение приостановлено. До особого распоряжения беременных из Благовещенска будет принимать Областной перинатальный центр.

Также в региональном минздраве рассказали, как с 31 марта и по сей день обследуют будущих мам с хроническими соматическими заболеваниями и острыми респираторными заболеваниями. Подобная мера была введена потому, что эти женщины относятся к группе риска.

- Для поступления в акушерские стационары врачи-перинатологи направляют беременных на консультацию к врачу-терапевту по месту жительства для осмотра и получения карантинной справки сроком годности до трех дней, - объяснила заместитель министра здравоохранения по вопросам родовспоможения и оказания медицинской помощи детям Елена Мирлас. - Врачи-терапевты при отсутствии клинической картины ОРЗ и при отсутствии данных о контакте с больными новой коронавирусной инфекцией выдают карантинную справку. При госпитализации по экстренным и неотложным состояниям медицинская помощь оказывается без предоставления карантинной справки и с соблюдением всех эпидемиологических мероприятий.

Как уточнила замминистра, при поступлении каждая беременная предоставляет информацию по возможным инфекционным контактам и перенесенным инфекционным заболеваниям. В случае отсутствия данных об инфекционных заболеваниях и после проведения термометрии беременным оказывается медицинская помощь согласно маршрутизации в полном объеме.

Елена Мирлас также сообщила, что при наличии острых респираторных заболеваний или гипертермии, пациентки рожают в боксах-изоляторах с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий, в том числе с проведением исследования на новую коронавирусную инфекцию. В случае получения положительного результата на COVID-19 пациенток отправляют в инфекционные госпитали.

Напомним, в инфекционном госпитале БГКБ организовано акушерское отделение с родово-операционным блоком для оказания медицинской помощи беременным женщинам с подозрением на инфицирование или с подтвержденной инфекцией.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По состоянию на 07.06.2020 с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 702 случаев COVID-2019, из них

г. Благовещенск - 294 (+20)*

г. Свободный – 129 (+11)

г. Тында – 58

Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 20, с. Соколовка – 4, ж/д. ст. Арга – 1, с.Красная Поляна – 1, с.Белоногово - 2) – 40 (+1)

г. Шимановск – 39

г. Белогорск – 35

Благовещенский район (с. Чигири – 11, с. Владимировка - 2, с. Верхблаговещенское – 2, с. Дроново – 1, с. Марково – 3, с. Новотроицкое – 2, с. Усть-Ивановка – 1, с. Ровное – 1) – 23 (+3)

Магдагачинский район (п. Магдагачи – 20) – 20 (+1)

Сковородинский район (Сковородино) – 17 (+3)

г. Райчихинск – 8

Ивановский район (с. Крещеновка – 5, с. Среднебелое – 2, с. Петропавловка – 1) – 8

Тындинский район (п. Соловьевск) – 6 (+1)

пгт. Прогресс – 4

г. Зея – 4 (+1)

Михайловский район (с.Михайловка – 2, с.Красная Орловка – 2) – 4 (+2)

Завитинский район (с. Успеновка – 1, г.Завитинск – 2) – 3

Тамбовский район (с.Тамбовка) – 3

Мазановский район (с.Новокиевский Увал – 1, с.Дмитриевка – 1) – 2 (+2)

Константиновский район (с.Константиновка) – 2

Бурейский район (п. Талакан – 1, п.Долдыкан - 1) – 2

Ромненский район (с. Ромны) – 1

* В скобках указаны новые случаи заболевания, подтвержденные за последние сутки