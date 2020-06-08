2020-06-08T05:06:24+03:00
Дом. Семья

Как бороться с вредителями на даче?

Защищаемся от подгрызающих совок
Павел ЖИРНОВ
Поделиться:
Воевать с вредителями - важная обязанность дачника. Фото: AdobeStockВоевать с вредителями - важная обязанность дачника. Фото: AdobeStock
Изменить размер текста:

В Приамурье в текущем году можно ожидать увеличение численности многоядного вредителя – подгрызающих совок. Многоядный, не потому что он очень много ест, а потому что питается очень широким спектром сельскохозяйственных культур, начиная с всходов пшеницы и сои и заканчивая молодыми растениями капусты.

Опасность наступает

Видов их несколько – озимая, дикая, огородная, болотная и прочие, поэтому они и объединены одним понятием «подгрызающие совки». Есть еще листогрызущие совки, дырявящие листья огородных растений, но, речь сейчас не о них. В прошлом году подгрызающие совки буквально затерроризировали садоводов Тамбовского района и здесь же перепортили поля с соей и зерновыми. С остальных районов, кроме Благовещенского, особых жалоб на подрывную деятельность гусениц не поступало, однако возможно расширение географии вредителя.

Вредят подгрызающие совки в огороде молодым растениям томатов, огурцов, фасоли, капусты, репы, кукурузы, лука, свеклы, чеснока и других культур, рассаде цветов. Вредоносны у них гусеницы. Бабочки только порхают себе беззаботно, спариваются с приглянувшимися им кавалерами и откладывают яички. Отложит с предыдущего года бабочка совки яички, вылупятся из них маленькие гусеницы, перезимуют в почве на глубине до 30 см, и весной, при прогревании почвы начинают активно питаться, перегрызая для этих целей молодые растения, заботливо посеянные вами или высаженные в виде рассады.

Активны бабочки и гусеницы в ночное время, ночью и с кавалерами общаться сподручнее и беззащитные растения подгрызать. Те ведь и человека позвать на помощь не смогут, и птицы их ночью не видят.

Определить наличие совки днем очень легко. Отгребите почву от корней растений, особенно тех, которые вдруг стали увядать или просто упали как подкошенные. И найдете там свернувшуюся колечком бурую или коричневую жирную гусеницу гладкой кожицей. Трогать ее можете сколько угодно, она не жжется. Причиной такого конца ваших зеленых любимцев может быть и медведка, но от нее в поверхностном слое почвы остаются ходы, которые хорошо заметны по трещинкам на почве из-за вспучивания почвы над ними. Гусеница совки следов на поверхности не оставляет. Грызут совки растения и под землей, и на земле – ночью.

Фото: Павел ЖИРНОВ

Фото: Павел ЖИРНОВ

На защиту огорода

При большом количестве совка может существенно проредить ваши огородные растения, поэтому есть экономический смысл бороться с ними.

Если до уборки еще далеко, то рациональнее применить химические средства защиты растений. Опрыскиваете молодые растения средне- и позднеспелой капусты, огурцов, томатов, перцев, баклажанов и других культур – тех, чьи части или плоды вы будете употреблять в пищу спустя месяц после последней химобработки любыми системными препаратами от гусениц. В продаже из таких препаратов есть «Актелик», «Актара», «Командор», «Фуфанон», «Децис», «Карате», «Искра», «Интавир» и прочие. После обработки растение на две недели становится ядовитым для гусениц, и они его не трогают.

Если употреблять в пищу защищаемые растения вы планируете ранее чем через месяц после химобработки, или вы убежденный противник применения всякой химии, то нужно использовать или биопрепараты типа «Агровертина», «Фитоверма», «Лепидоцида», «Немабакта», «Битоксибациллина» и других или отпугивающие гусениц средства типа опыливания растений смесью табачной пыли и красного перца, древесной золой. Их недостаток – более низкая эффективность по сравнению с химическими препаратами и легкая смываемость дождем. Полейте молодые растения раствором поваренной соли в дозе 200 граммов на 10 литров воды. Это защитит капусту и от совки, и от капустной мухи. После выпавших осадков обработку придется повторить.

Косвенные агротехнические меры на вашем участке, вроде глубокой перекопки почвы с осени, когда забравшиеся туда на зимовку гусеницы, выбрасываются лопатой на поверхность вместе с оборотом пласта где и замерзают, или тотального уничтожения сорных растений на вашем участке, являющихся пищей для подгрызающих совок также способствуют снижению численности этого вредоносного насекомого.

По материалам начальника Благовещенского районного отдела Амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр», кандидата сельскохозяйственных наук Павла Жирнова

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Осенние работы в саду и огороде
Главная задача дачника в конце сезона — подготовить растения к зиме. От того, насколько правильно все будет сделано, напрямую зависит их выживаемость в холодное время года. Нюансов тут очень много. Давайте выясним, что и как нужно делать осенью в саду и о
Летние работы в саду и огороде
Лето для дачников — самая горячая пора. За всем, что было посажено, теперь нужно ухаживать. Впрочем, если правильно распределить летние работы в саду и огороде, что и когда делать, то, поверьте, останется уйма времени для отдыха. Итак, составляем план
Новости 24
Более 3 тысяч детей получат места в детсадах Благовещенска
В Приамурье COVID-19 болеют уже 702 человека
В Приамурье рекордное число заболевших COVID-19: 42 человека
Больше 600: В Приамурье количество заболевших коронавирусом выросло на 27 человек
Пропускной режим в Шимановске отменен
Амурских ветеранов конфликта на Даманском попросили вернуть выплаты к Дню Победы
В Благовещенске 5 июня перекроют улицу Воронкова
Еще 14 заболевших в Свободном: В Амурской области выявили 22 новых случая коронавируса
В Благовещенске заасфальтируют улицу Шимановского между Красноармейской и Октябрьской
За сутки коронавирусом заразились 20 амурчан
В День города на свет появились восемь новых жителей Благовещенска
Коронавирус выявили у сотрудника детсада в Свободном
Коронавирус подтвердили еще у 18 жителей Амурской области
Более 40 медиков в Приамурье заразились COVID-19
С 164-летием Благовещенск поздравили первые лица города и Амурской области
В Приамурье подтвердились еще 22 случая COVID-19
На мосту через Зею в Благовещенске снимают локальный режим ЧС
Плату за проезд в автобусах Благовещенска будут брать на входе