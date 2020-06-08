Как бороться с вредителями на даче?

В Приамурье в текущем году можно ожидать увеличение численности многоядного вредителя – подгрызающих совок. Многоядный, не потому что он очень много ест, а потому что питается очень широким спектром сельскохозяйственных культур, начиная с всходов пшеницы и сои и заканчивая молодыми растениями капусты.

Опасность наступает

Видов их несколько – озимая, дикая, огородная, болотная и прочие, поэтому они и объединены одним понятием «подгрызающие совки». Есть еще листогрызущие совки, дырявящие листья огородных растений, но, речь сейчас не о них. В прошлом году подгрызающие совки буквально затерроризировали садоводов Тамбовского района и здесь же перепортили поля с соей и зерновыми. С остальных районов, кроме Благовещенского, особых жалоб на подрывную деятельность гусениц не поступало, однако возможно расширение географии вредителя.

Вредят подгрызающие совки в огороде молодым растениям томатов, огурцов, фасоли, капусты, репы, кукурузы, лука, свеклы, чеснока и других культур, рассаде цветов. Вредоносны у них гусеницы. Бабочки только порхают себе беззаботно, спариваются с приглянувшимися им кавалерами и откладывают яички. Отложит с предыдущего года бабочка совки яички, вылупятся из них маленькие гусеницы, перезимуют в почве на глубине до 30 см, и весной, при прогревании почвы начинают активно питаться, перегрызая для этих целей молодые растения, заботливо посеянные вами или высаженные в виде рассады.

Активны бабочки и гусеницы в ночное время, ночью и с кавалерами общаться сподручнее и беззащитные растения подгрызать. Те ведь и человека позвать на помощь не смогут, и птицы их ночью не видят.

Определить наличие совки днем очень легко. Отгребите почву от корней растений, особенно тех, которые вдруг стали увядать или просто упали как подкошенные. И найдете там свернувшуюся колечком бурую или коричневую жирную гусеницу гладкой кожицей. Трогать ее можете сколько угодно, она не жжется. Причиной такого конца ваших зеленых любимцев может быть и медведка, но от нее в поверхностном слое почвы остаются ходы, которые хорошо заметны по трещинкам на почве из-за вспучивания почвы над ними. Гусеница совки следов на поверхности не оставляет. Грызут совки растения и под землей, и на земле – ночью.

Фото: Павел ЖИРНОВ

На защиту огорода

При большом количестве совка может существенно проредить ваши огородные растения, поэтому есть экономический смысл бороться с ними.

Если до уборки еще далеко, то рациональнее применить химические средства защиты растений. Опрыскиваете молодые растения средне- и позднеспелой капусты, огурцов, томатов, перцев, баклажанов и других культур – тех, чьи части или плоды вы будете употреблять в пищу спустя месяц после последней химобработки любыми системными препаратами от гусениц. В продаже из таких препаратов есть «Актелик», «Актара», «Командор», «Фуфанон», «Децис», «Карате», «Искра», «Интавир» и прочие. После обработки растение на две недели становится ядовитым для гусениц, и они его не трогают.

Если употреблять в пищу защищаемые растения вы планируете ранее чем через месяц после химобработки, или вы убежденный противник применения всякой химии, то нужно использовать или биопрепараты типа «Агровертина», «Фитоверма», «Лепидоцида», «Немабакта», «Битоксибациллина» и других или отпугивающие гусениц средства типа опыливания растений смесью табачной пыли и красного перца, древесной золой. Их недостаток – более низкая эффективность по сравнению с химическими препаратами и легкая смываемость дождем. Полейте молодые растения раствором поваренной соли в дозе 200 граммов на 10 литров воды. Это защитит капусту и от совки, и от капустной мухи. После выпавших осадков обработку придется повторить.

Косвенные агротехнические меры на вашем участке, вроде глубокой перекопки почвы с осени, когда забравшиеся туда на зимовку гусеницы, выбрасываются лопатой на поверхность вместе с оборотом пласта где и замерзают, или тотального уничтожения сорных растений на вашем участке, являющихся пищей для подгрызающих совок также способствуют снижению численности этого вредоносного насекомого.

По материалам начальника Благовещенского районного отдела Амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр», кандидата сельскохозяйственных наук Павла Жирнова