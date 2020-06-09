Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 9 июня 2020 года: Региональный Роспотребнадзор рассказал о тестах на COVID-19

В Приамурье официально подтверждены 748 случаев новой коронавирусной инфекции. И хотя 239 из них успели выздороветь, статистика по-прежнему выглядит неутешительной. Особые опасения вызывают Благовещенск и Свободный, где выявлены больше всего заболевших – 315 и 149 человек соответственно.

С заболевшими в регионе контактировали 1781 человек, проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию. Всего в Амурской области уже провели 64 108 исследований на COVID-19.

В настоящее время существует три вида исследований, у каждого из которых свои цели и назначения, говорится на официальном сайте ведомства.

Молекулярная диагностика. Этот тест предназначен для диагностики коронавирусной инфекции и проводится тем, у кого есть симптомы респираторного заболевания или тем, кто имел контакты с возможным источником инфекции. Для этого берется мазок из носа и ротоглотки и выявляется наличие или отсутствие генетического материала вируса в биологическом материале человека. Отсутствие генетического материала возбудителя означает, что человек не инфицирован на момент взятия анализа. Для подтверждения или исключения наличия инфекции тест выполняется повторно через 10 дней после первичного взятия мазка. Также повторное тестирование необходимо при выписке больных COVID-19 из стационара – для этого необходимо получение двух отрицательных результатов с промежутком не менее суток.

Анализ на антитела (IgM и IgG). IgM и IgG – это иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека в результате его контакта с вирусом. IgM вырабатываются в самом начале заболевания и свидетельствуют о продолжающемся остром заболевании - текущей инфекции. IgG появляются когда человек преодолел инфекцию, и остаются достаточно долго после болезни. Принято считать, что их наличие говорит о перенесенном заболевании и о формирующемся иммунитете. Тест позволяет оценить коллективный иммунитет населения нашей страны к COVID-19. Пройти его может любой, кто желает как можно скорее узнать свой иммунный статус по отношению к новой коронавирусной инфекции и при этом не имеет симптомов заболевания и контактов с инфекцией. Экспресс-тест выявляет наличие или отсутствие антител. Для исследования используется капиллярная или венозная кровь.

Анализ на вирусные антигены. Вирусные антигены – это белки, входящие в состав вируса, которые распознаются иммунной системой. Анализ на вирусные антигены – это еще один тест для диагностики коронавирусной инфекции, в том числе у тех, кто контактировал с ней. Но если анализ на антитела исследует наличие их в крови, то этот тест выявляет вирусные антигены в мазке из носа. Отсутствие вирусных антигенов означает и отсутствие у человека инфекции. Но, как и во всех остальных тестах, результат актуален лишь на момент сдачи анализа и не гарантирует, что человек не мог заразиться позже, уже после проведения исследования.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Коронавирус не повлиял на сферу ЖКХ в Приамурье

Фото: pixabay.com

Ситуацию в отрасли ЖКХ Приамурья и электроэнергетики в условиях пандемии коронавирусной инфекции обсудили 8 июня на совещании под руководством губернатора области Василия Орлова.

- Собираемость платы за ЖКУ населением кардинально не снизилась, на 1 апреля 2020 она составляла 92%, на 1 мая – 91%, по предварительным данным, на 1 июня – 82%. Уже сформирован и начал выполняться сводный план по подготовке объектов ЖКХ области к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов. Планируется отремонтировать 410 котлов, заменить 168 котлов, 29,2 км тепловых сетей, 19,9 км сетей водопровода, 3,5 км сетей канализации. При формировании плана были учтены предложения, направленные прокуратурой Амурской области, - рассказал Сергей Гордеев.

Согласно планам, на весь отопительный период 2020-2021 годов предприятиям необходимо будет заготовить 1,6 млн тонн угля, 42,9 тыс. тонн мазута, 10,5 тыс. тонн дров. Из них для создания нормативного запаса топлива к 1 октября 2020 года: угля – 539 тыс. тонн, мазута - 11 тыс. тонн, дров – 3,3 тыс. тонн.

В ходе совещания была затронута и тема субсидирования предпринимателей в части оплаты коммунальных услуг. Второй год в Приамурье реализуется программа прямой финансовой поддержки предпринимателей из областного бюджета. Сумма выплат может достигать 200 тыс. рублей, а денежные средства можно направить на заработную плату и коммунальные платежи за 2 календарных месяца. Планируется, что подать документы предприниматели региона смогут после 10 июня 2020 года.

Через неделю министерство экономического развития и внешнеэкономических связей представит анализ заявок, поданных предпринимателями, который покажет, какие меры поддержки оказались наиболее востребованы.

КСТАТИ

Военные завершили обработку социальных объектов в Свободном

Фото: пресс-служба Восточного военного округа.

Отряд специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа завершил работы по дезинфекции города Свободный Амурской области. Обработано около 530 тысяч квадратных метров территории социальных объектов и более 40 километров дорог. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Несмотря на то, что список требующих обработки объектов был дополнен в процессе работы, специалисты завершили дезинфекцию ранее намеченного срока. Это обусловлено тем, что работа была организована посменно в круглосуточном режиме. Военные специалисты обработали 16 детских садов, детские дома, дома престарелых, школы и ряд других социальных объектов. Дороги, площади и городские парки военнослужащие преимущественно обрабатывали ночью в связи с меньшей интенсивностью движения транспорта.

После завершения работ в городе специалисты переброшены на дезинфекцию вахтовых поселков и других объектов строящегося Амурского газоперерабатывающего завода расположенного вблизи Свободного.

В составе отряда подразделения специальной обработки и жизнеобеспечения. Всего более 60 военнослужащих и около 30 единиц техники. Для производства дезинфекционных работ будут задействованы современные машины АРС-14КМ и рецептуры растворов, которые хорошо себя зарекомендовали при ликвидации вспышек инфекции.

Кроме того, четыре расчета РХБЗ проводят обработку второго по величине города региона - Белогорска. Ранее отряд РХБЗ ВВО в течение 6 суток провел дезинфекцию Шимановска. Решение о обработке амурских городов принял командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко по обращению главы региона.