Осадки побили рекорды: после дождя в Благовещенске объявили режим ЧС

Впервые в истории

Вечером в понедельник, 8 июня, на Благовещенск обрушился сильнейший ливень за всю историю метеонаблюдений на эту дату. Дождь не прекращался несколько часов и был признан опасным метеорологическим явлением. По словам синоптиков, ливень такой интенсивности можно назвать тропическим.

- За несколько часов в областном центре выпало максимальное на территории области на тот момент количество осадков – 82 мм, что составляет 90% нормы июня. Это рекордный дождь на дату 8 июня: прежний самый дождливый день отмечался в 1994 году, когда в нашем городе выпало 34 мм. К тому же, это один из самых сильных июньских дождей за всю метеоисторию Благовещенска: последний раз сравнимое количество осадков было отмечено 16 июня 2018 года, когда выпало 85,6 мм, - рассказали в Амурском гидрометцентре.

В городе «тонули» автомобили и дороги. Люди спешно старались убрать воду из подъездов, подвалов и частных домов. Дворы превратились в огромные лужи, через которые невозможно было пройти даже в резиновых сапогах - настолько они были глубокими. Некоторые находчивые благовещенцы вытащили лодки, а кто-то даже искупался в дождевой воде, пытаясь спасти вставший на затопленной дороге автомобиль.

Сразу после окончания ливня спецтехника приступила к откачке воды с затопленных участков. Вакуумные машины вышли на работу в ночную смену. В первую очередь все силы бросили на наиболее затопленные участки улично-дорожной сети города: пересечение улиц Тенистая и Шевченко, улицу Политехническую и микрорайон.

Мониторинг затопленных участков продолжают вести и в дневное время, чтобы оценить урон, нанесенный ливнем.

Фото: admblag.ru

Провалы и потоп

Фотографии и видеозаписи с последствиями разгула стихии публиковали жители города в социальных сетях. Но весь масштаб случившегося стал известен утром. Так на пересечении улиц Конной и Заводской появился провал дороги из-за порыва канализационной трубы. Часть улицы перекрыли, чтобы провести ремонтные работы. На опасном участке были установлены соответствующие знаки. На месте дежурили два экипажа ДПС.

Аналогичная ситуация произошла на улице Кантемирова в районе дома №3. На месте также работали специалисты. Въезд во двор частично перекрыли. Оба провала устраняют специалисты АКС.

Фото: https://www.instagram.com/autoroad.blg/

Для проведения аварийно-восстановительных работ в Благовещенске введен режим ЧС. Постановление об этом подписала мэр города Валентина Калита, сообщает пресс-служба мэрии. Специалисты в течение дня будут помогать населению по откачке воды с придворовых территорий и домов частного сектора, с проезжей части дорог и улиц города.

Затопило не только дворы и дороги. Пруд, который находится в Парке Дружбы вышел из берегов. Водой залит подход к мосту через водоем, но основная часть парка достаточно высокая, чтобы избежать потопа.

Микрорайон Благовещенска утонул в воде. Фото: www.instagram.com/autoroad.blg/

Кроме подтоплений произошло отключение энергоснабжения на четырех фидерах подстанций «Западная», «Центральная», «Селикатная», «Астрахановская». До 01:25 электроснабжение было восстановлено.

По состоянию на 9.00 9 июня в ЕДДС Благовещенска поступило 259 заявок на откачку воды. Подтопило в том числе 63 частных жилых дома, 127 приусадебных участков и огородов, а также дворовые территории школ №13 и №24, детских садов №68, №4, №67, подвальное помещение городской поликлиники №1, подвальные помещения 26 многоквартирных домов.

Сложность состоит и в том, что переполненной оказалась река Бурхановка – основной водоотводный канал для центра города. Отчасти из-за этого стоки из Благовещенска могут уходить медленно. Кроме того, как сообщил заместитель мэра города Олег Имамеев местным СМИ, выявлен большой подпор воды в районе закрытого коллектора между улицами Калинина и Шевченко большой подпор воды. Причиной может быть излом или засоренность труб. Коммунальные службы проведут обследования. Кроме того, будут почищены ливневки в водоприемных колодцах.

Фото: https://www.instagram.com/autoroad.blg/

ДЕЖАВЮ

Два года назад дождь в амурской столице вошел в десятку сильнейших

Синоптики связывают прошедший 8 июня ливень с другим рекордсменом по осадком – дождем 16 июня 2018 года. Он в свое время тоже заслужил публикацию в «Комсомолке».

Ливень 2018 года попал в десятку самых сильных дождей, которые проливались в областном центре с 70-х годов XIX века. В тот раз о себе также дали знать небольшие речки. В итоге затопленными оказались 20 перекрестков, два частных жилых дома и приусадебные участки. Люди жаловались на подтопленные подвалы и текущие крыши.

Помимо этого, два года назад из-за непогоды на трех подстанциях тоже отключалось электричество.