Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 10 июня 2020 года: Приамурье готовится к голосованию по поправкам в Конституцию

В то время как в одних районах Амурской области эпидемиологическая ситуация «выравнивается», в Благовещенске, Свободном и Благовещенском районе она остается опасной. Здесь число заболевших коронавирусом продолжает расти: только вчера, 9 июня, в амурской столице подтвердились 20 случаев коронавируса, а в Свободном – 16 случаев.

Всего на данный момент в Приамурье выявлено 796 случаев заболевания. В это число входят и уже выздоровевшие пациенты – таких в регионе 245. Еще 60 человек проходят лечение амбулаторно, остальные находятся в стационаре. При этом у 46,7% пациентов течение болезни осложняется пневмонией, у 28,3% коронавирус проходит с признаками ОРВИ, а у 25% - бессимптомная форма.

В таких условиях важно обеспечить максимальную безопасность во время голосования по поправкам в Конституцию. Как этого достичь, власти обсудили на заседании оперативного штаба 8 июня.

Закупаемся масками

Голосование по вопросу изменений в Конституцию РФ назначено на 1 июля. К этому моменту нужно подготовить все, чтобы голосование прошло в комфортных и безопасных условиях. Подробно о ходе подготовки доложила председатель избирательной комиссии Амурской области Елена Воробьева.

По ее словам, голосование будет проводиться на 738 постоянных и 22 временных участках для голосования. В проведении голосования будет задействовано, с учетом временных участков, 5 470 членов участковых комиссий. Численность избирателей, зарегистрированных на территории области по состоянию на 1 января 2020 года, составляет 615 531.

- С 17 июня начинается досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. Само общероссийское голосование помимо дня, определенного Указом Президента Российской Федерации, будет проходить в течение 6 дней до дня голосования, то есть с 25 июня. Особое внимание с учетом эпидемиологической ситуации уделяется безопасности здоровья граждан, - рассказала Елена Воробьева.

Уже утверждены соответствующие рекомендации Роспотребнадзора России. Для безопасности членов участковых комиссий и участников голосования предусмотрено приобретение средств индивидуальной защиты, антисептиков, дезрастворов.

Для проведения голосования нужно закупить более 500 тысяч масок, около 500 тысяч перчаток, 28 тысяч халатов, 5,5 тысячи защитных экранов, 24 тысяч литров кожных антисептиков. В целях безопасности гражданам будут выдавать на участках одноразовые ручки. На подходе к месту для голосования должен быть организован температурный контроль. В дни голосования должна быть организована ежедневная влажная уборка всех мест для голосования, а также дезинфицирующая обработка поверхностей в течение работы комиссий.

Также сейчас решается вопрос об организации тестирования членов комиссий и наблюдателей на коронавирусную инфекцию перед началом проведения голосования.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Персонал Амурской областной инфекционной больницы работает в сложных условиях

Уже третий месяц инфекционная больница Приамурья работает в особых условиях, в особом режиме. Площади поделены между инфекционными госпиталями для пациентов с коронавирусом и отделением для больных с прочими инфекциями.

В корпусах А и Б развернуто 100 коек инфекционного госпиталя для пациентов с COVID-19 в легкой степени и средней тяжести. Кроме того, работает «условно чистый» стационар на 46 коек – мельцеровские боксы с отдельными входами для больных с кишечными инфекциями, боррелиозами.

- Благодаря министерству здравоохранения региона и правительству области мы достаточно хорошо обеспечены средствами индивидуальной защиты. Пока не имеем санитарных потерь среди медперсонала, - отметила главный врач АОИБ, главный инфекционист Амурской области Елена Саяпина.

Отдельно она поблагодарила предпринимателей и депутатов, которые помогали учреждению: покупали защитные костюмы, маски и респираторы. Одно предприятие даже приобрело бокс ламинарный для ПЦР-лаборатории и аппарат ЭКГ.

Также Елена Саяпина подчеркнула, что персонал больницы работает в сложных условиях. Во-первых, увеличивается число зараженных коронавирусом, во-вторых, ослабевает настороженность населения в отношении рисков. Люди устали бояться опасности, а как раз в такие моменты вирус и получает наибольшее распространение.

- У нас еще много работы, пока не время ослаблять режим самоизоляции. Нужно принимать все меры профилактики: использовать маски, перчатки, дезинфекторы для рук, неукоснительно соблюдать все правила гигиены, благодаря которым можно свести к минимуму риски заражения COVID-19, - напоминает Елена Саяпина.