Жара и маска для лица опасны

В Благовещенске уже появляются «жертвы» загара, опаленные агрессивными лучами июньского солнца. К тому же маски вызывают дискомфорт, дезсредства - аллергию. Нашей коже сейчас необходимо уделять особое внимание: не только в косметических целях, но и для сохранения здоровья.

Нет пилингам, да - увлажнению и питанию

- Вета Александровна, действительно ли средства защиты от коронавируса вредят коже, и если так, что в этом случае делать?

- Да, мы продолжаем носить маски, мыть тщательно руки. У многих от этого отмечается сухость кожи, на лице и руках может появиться раздражение или высыпания. От мыльных растворов кожа становится сухой, а значит, менее эластичной и подверженной появлению мелких трещин. А там, где есть трещинки и ссадинки, к сожалению, могут появляться гнойничковые инфекции, чувство зуда, наслаиваться аллергические реакции.

Что в этом случае делать? Ничего сверхъестественного. Во-первых, сейчас не стоит экспериментировать с косметическими средствами и применять новые. Используйте то, что вам подходит и вызывает доверие. Во-вторых, нужно постоянно увлажнять и питать кожу.

- Какие кремы для этого нужны?

- Для увлажнения лучше подойдут косметические сыворотки на водной основе. А для питания уместны любые питательные кремы. Кстати, летом нежелательно использовать грубые пилинги, в том числе сахарные. Перед сном, как минимум за 30-40 минут, на руки можно наносить «пережиренные» кремы. К ним относятся, например, самые простые отечественные: ланолиновый, ромашковый, спермацетовый. Если у вас есть возможность, в течение дня постоянно используйте менее жирный крем для рук, который быстро впитывается.

- Для увлажнения лица что бы вы посоветовали?

- Сейчас очень популярны сэндвич-наборы из тонера и эмульсии. Иногда в их состав входит еще и лосьон, который закрепляет эффект. Такая ухаживающая косметика есть в продаже от разных производителей. Тонер используется утром, в течение первых 3-5 минут после умывания. Сверху наносится увлажняющая эмульсия. Как правило, этого хватает, чтобы летом кожа была полноценно увлажненной.

- Вета Александровна, а что делать, если раздражение от маски уже есть? Чем это лечить?

- Если у вас появились аллергические реакции, раздражение (особенно это характерно для людей с белой тонкой кожей), нужно сразу обращаться к специалисту. Не ставьте сами себе диагноз, а то можете навредить. Врач всегда назначит правильную терапию с учетом индивидуальных и сезонных особенностей.

Защищаемся от солнца

- Скажите, насколько прямые солнечные лучи вредны для кожи и когда нужно начинать защищаться от солнца?

- Кожу нужно закрывать с февраля и уже начинать использовать средства с солнцезащитой. В Амурской области большой процент онкологических кожных заболеваний, в том числе из-за негативного влияния ультрафиолета. Об этом нужно помнить. Если раньше болели в основном люди зрелого возраста, то сейчас в их число входит все больше молодых.

- Есть какой-то алгоритм поведения на солнце?

- В жару лучше носить одежду из хлопчатобумажных тканей, льна, при этом закрывать те участки тела, на которых есть родинки. Если у вас есть родинки, которые меняют свою форму, они требуют особого внимания. Старайтесь, чтобы они не сдавливались одеждой, бельем или украшениями. Детям перед выходом на улицу обязательно надевайте панамки, шляпки, кепки. Если вы не любите носить головные уборы, избегайте открытых пространств под палящим солнцем, выходите на улицу в утренние или вечерние часы.

- Загорать тоже лучше в это время?

- Да, у нас лучшее время для загара до 10-11 часов утра и после 16-17 часов.

Какой крем лучше

- Вета Александровна, как правильно выбрать солнцезащитный крем? Сейчас столько всего продается - не знаешь, какой лучше.

- По типу кожи редко кто выбирает крем. Они обычно все примерно одной текстуры, только отличаются защитным фактором SPF. Его значение начинается от 15 и заканчивается 75. От чего хочу сразу предостеречь: некоторые начинают наносить средства с разным значением УФ-фильтра. Например, под глазками - со значением 15, на щечках - 30, для тела используют 45… Я советую пользоваться одним кремом с максимальной защитой. Особенно если вы белокожи и у вас есть рыжина в волосах. Перед применением обязательно проверьте крем на аллергическую реакцию: нанесите средство на внутреннюю сторону предплечья на 30 минут.

- Я видела, что сейчас продается декоративная косметика с УФ-фильтром, она действительно «работает»?

- Да, в продаже появляются не только солнцезащитные кремы, но и пудры, фиксаторы макияжа, тени, бальзамы для губ и другие средства, которые обладают защитным фактором, и они действительно «работают», защищают кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Вода для лица

- Сейчас жара будет только усиливаться. Некоторые покупают термальную воду, чтобы освежать лицо в течение дня. Как вы считаете, стоит покупать такие освежители?

- Честно сказать, это напрасно потраченные деньги. Все дело в том, что, в лучшем случае, это гипоаллергенный водный состав. А воду, которая попадает на лицо, нужно обязательно убирать, чтобы еще сильнее не подсушивать кожу. Кстати, после умывания используйте чистое гигроскопичное мягкое полотенце и не трите лицо, а аккуратно промокайте. Сейчас многие перешли на одноразовые бумажные салфетки. Умылись, промокнули лицо и выбросили салфетку. Для снятия лишних слоев жира или макияжа лучше использовать специальные матирующие одноразовые салфетки.

Когда уже поздно

- Вета Александровна, что делать, если уже обгорел на солнце? Мазаться сметаной?

- Ни в коем случае! Натираться кисломолочными, к тому же холодными продуктами нельзя, в том числе и разведенным в воде аспирином (как советуют в интернете). Сметана или кефир могут только усугубить ситуацию, а сильный перепад температуры приведет кожу в состояние шока. Это может быть опасно. После загара, если кожа не пострадала, нужно использовать любой питательный крем. Но если вы обгорели, то тут помогут только противоожоговые средства, которые продаются в аптеках.

- Эксперты говорят, что здоровье кожи еще нужно поддерживать и изнутри?

- Да, конечно. Не забывайте об особенностях амурского лета: у нас обычно жарко, ярко светит солнце, воздух влажный. Если вы долго находитесь на улице в ясную солнечную погоду, то обязательно восполняйте потерю жидкости. Пейте побольше обычной чистой воды. Можно ее заменить на домашние натуральные кислые морсы или несладкий чай. Помните, что ваша кожа требует постоянного внимания в любое время года, особенно летом.

КСТАТИ

Что значит цифра после SPF?

На некоторых косметических средствах и солнцезащитных кремах после букв SPF стоит цифра. Она указывает не на мощность крема, а на время его действия. Чем цифра больше, тем дольше продержится защита. Поэтому, если вы постоянно сгораете на солнце, выбирайте крем с максимальным значением SPF.