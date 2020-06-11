Что готовят ко Дню России в Благовещенске

В пятницу, 12 июня, Благовещенск вместе со всей страной будет праздновать День России. Но если обычно в эту дату мы выходили на гулянья на набережной, то на этот раз все самое интересное будет происходить у нас дома - праздник пройдет в дистанционном формате.

Выходим в онлайн

Выходить по-прежнему нужно только в интернет - на сайт libamur.ruили в аккаунты в социальных сетях Амурской областной научной библиотеки. Здесь 12 июня в 10.00 стартует виртуальная выставка «Моя Родина - Россия». Вот что говорят в самой библиотеке:

- На выставке «Моя Родина - Россия» можно будет познакомиться с материалами из фондов областной библиотеки, рассказывающими об истории нашей страны и становлении русской государственности. Вниманию читателей также будет предложена литература о достижениях современной России и о людях, которые оставили глубокий след в истории страны.

Одно из самых интересных изданий выставки - книга Константина Рыжова «Сто великих россиян», в которой собраны жизнеописания самых выдающихся сынов Русской земли - от князя Олега и Ивана Калиты до Георгия Жукова и Михаила Булгакова.

Также несомненный интерес у читателей вызовут книги, посвященные культурному наследию страны, обычаям и традициям русского народа. Это и энциклопедия «Праздники народов России», и «Обычаи и традиции русского народа» - о народах России, их численности, языковых группах и расах, о началах их культур и происхождении. Если вы интересуетесь темой, то на виртуальной выставке наверняка приглядите для себя интересную книгу.

Рисуем на окнах

Амурчан приглашают присоединиться к всероссийской акции «Окна России» - украсить окна своих домов или офисов к празднику, как мы уже делали в преддверии Дня Победы и Дня города. Посвятить творчество можно как всей стране, так и своей малой родине. При этом желательно, чтобы украшения были видны с улицы.

- К оформлению окон рекомендуется подходить творчески, используя символы и специфические отличительные признаки своих регионов. Также можно нарисовать на окне контуры сердца и сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна через сердце, - говорится на сайте правительства Амурской области.

Чтобы объединить окна со всей страны, участники выкладывают фотографии в социальных сетях с хештегами #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссиию #МояРоссия и рассказом о своей малой родине или о том, с чем у них ассоциируется Россия. Также можно написать, почему именно эти символы они использовали в своих работах.

Поём на балконах

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, и в этом году День России не обойдется без песен. Благовещенцам предлагают всем вместе исполнить гимн России с балконов или из окон своих домов. Некоторые горожане смогут подпевать артистам. В 10.00 солисты Городского Дома культуры исполнят гимн во дворах по адресам: улица Чайковского, 20, и улица Пограничная, 124.

А в 12.00 солисты ГДК выступят в районе Триумфальной арки. Исполнять гимн у пограничной вышки на набережной Благовещенска в полдень будут участники вокального ансамбля «Душа границы» ПУ ФСБ России по Амурской области. Выступление состоится и у Знака в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РФ, который расположен на пересечении улиц Зейской и Островского. Гимн исполнят участники вокального ансамбля «Амурпол» УМВД России по Амурской области.

Любуемся городом

В честь праздника фасады нескольких зданий в амурской столице подсветятв цветах российского триколора - это сделают в рамках всероссийской акции «Мэппинг».

Посмотреть на праздничное световое оформление благовещенцы смогут с 21.00 до полуночи. В это время на фасадах зданий Общественно-культурного центра (ул. Ленина,100), лицея №11 (ул. Амурская, 151), средней школы №26 (ул. Комсомольская, 21) загорится подсветка белого, синего и красного цветов. Также будет подсвечена пограничная вышка на набережной Благовещенска (ул. Краснофлотская - ул. Мухина).Чтобы добиться такого эффекта, на прожекторы будет наклеена цветная пленка. Тестирование оформления специалисты провели на части фасада ОКЦ.

Кроме этого, в Благовещенске продолжается фестиваль граффити, посвященный Дню России. Это федеральная акция, в рамках которой благовещенские художники украшают пять трансформаторных подстанций и один пассажирский автобус. На них появятся изображения героев сегодняшнего дня – врачей, волонтеров, курьеров, социальных работников.

Трансформаторные подстанции, гдеработают художники, расположены в районах улиц Амурской-Трудовой, Б.Хмельницкого-Красноармейской, Б.Хмельницкого-Зейской, Амурской-Новой, 50 лет Октября-Октябрьской.

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Для детей готовят викторины и мастер-классы

Июньские смены в детских лагерях отменили, и развлекать детей в первый месяц каникул взялись учреждения культуры Благовещенска. Они анонсировали онлайн-мероприятия для ребят, которые остались дома. Библиотека им. Б. Машука с 10 июня каждый день в 12.00 будет встречаться с ребятами в инстаграм-аккаунте @b.mashuka. Дети научатся создавать руками удивительные вещи, познакомятся с новыми профессиями, погрузятся в интересные игры и поучаствуют в веселых тестах.

В Доме ремесел с 8 июня запускают онлайн-смены «Путешествие к истокам». Изучать народное творчество будут 10 школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Им предстоят мастер-классы, викторины, экскурсии и другое.

Молодежная библиотека им. А. П. Чехова с 15 июня ежедневно в 11.00 будет транслировать мастер-классы, направленные на развитие творческого потенциала детей в изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. Посмотреть их можно в инстаграм-аккаунте @chehovka_blag.

Библиотека «Центральная» (@centralnaia_biblioteka) также проведет онлайн-смену - с 15 июня ежедневно в 14.00. Для ребят подготовили программу, целью которой является воспитание любви к родному городу. Наконец, в селе Садовом организуют онлайн-студию мультипликации «Мульти-пульти». По «Скайпу» дети научатся рисовать и мастерить, запланированы и лекции на открытом воздухе.