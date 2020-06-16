Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 16 июня 2020 года: В Амурской области зарегистрирована шестая смерть от инфекции

В Приамурье подтвердился шестой летальный исход заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области. Там же уточняется, что на данный момент в регионе выявлено 1062 случая COVID-19, из них 330 завершились выздоровлением.

Также в регионе 2213 жителей контактировали с заболевшими, причем 834 – в Благовещенске, а 567 – в Свободном. Ведется их медицинское наблюдение и лабораторное обследование. Всего же за все время в регионе провели 76 491 исследование на новую коронавирусную инфекцию.

На защите Свободного

Как видно по статистике (см. «Только цифры») и как заявляют специалисты регионального управления Роспотребнадзора, одна из самых сложных ситуаций складывается в Свободном. Для Амурского ГПЗ и городской больницы в регион специальным бортом доставили новое медицинское оборудование: компьютерные томографы, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и другую технику.

- Работа по строительству, переоборудованию и обустройству специализированной медицинской инфраструктуры, предназначенной для эффективной профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, началась на АГПЗ весной, - рассказывают в пресс-службе правительства Амурской области. - Поступившее оборудование будет смонтировано в Свободненской городской больнице и на двух главных лечебных площадках проекта АГПЗ: в провизорном госпитале и в новых помещениях строящегося эвако-сортировочного инфекционного госпиталя на территории ГПЗ. Планируется, что после окончания эпидемии COVID-19, новый госпиталь будет работать как многопрофильный центр.

На базе инфекционного госпиталя будут выполняться обследования с помощью компьютерного томографа, а также современной рентген-техники. Здесь же будет размещено клинико-лабораторное оборудование.

- Будет большой лабораторный центр, потому что очень важно контролировать лабораторные показатели инфекционных больных. В этом центре будет работать новейшее оборудование для обнаружения вирусов, в данном случае – вируса COVID-19, но мы не замыкаемся только на нем. Госпиталь сможет работать и после того, как эпидемиологическая ситуация по коронавирусу будет более спокойная. Он сможет работать с другими вирусами, другими инфекционными заболеваниями, - делится главный врач проекта Амурский ГПЗ, доктор медицинских наук, профессор Александр Гребенюк.

Помимо этого, на базе госпиталя будет оборудован анестезиологический центр, а также отделение функциональной диагностики, где пациентам будут выполнять кардиографию, оценивать функцию внешнего дыхания, использовать прочие техники оценки состояния организма человека.

- Это будет большой многопрофильный инфекционный госпиталь с палатами, аппаратами ИВЛ, концентраторами кислорода, оснащенный по последнему слову науки и техники. В этом госпитале будут работать высококвалифицированные специалисты. Будет достаточно большое количество врачей, среднего и младшего медицинского персонала, вспомогательного персонала. Здесь будут работать врачи-терапевты, инфекционисты, анестезиологи, реаниматологи, специалисты по лучевой диагностике, - добавил Александр Гребенюк.

По планам новый инфекционный госпиталь Амурского ГПЗ, рассчитанный на 88 койко-мест, начнет работать в конце июня – начале июля.

Новые открытия

Между тем, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, библиотеки Амурской области вновь откроют двери для читателей. По решению оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в регионе разрешено обслуживать посетителей через абонемент – то есть, выдавать и принимать книги.

Читальные залы функционировать не будут. При этом абонементы в библиотеках будут работать с обязательным соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

- Такое решение принято с учетом того, что школьникам и студентам необходимо за летний период прочитать заданный в рамках образовательной программы список литературы, - говорится на сайте регионального правительства. - Министерство культуры разработало методические рекомендации для организации работы библиотек и разослало его по всем муниципалитетам. В учреждениях установят санитайзеры и организуют карантинные комнаты для книг.

Открыть для посетителей государственные библиотеки - Амурскую областную детскую и Амурскую областную научную - намерены уже 17 июня. Амурская областная научная библиотека уже сообщила, что будет работать с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00. По этому же графику посетителей принимает «Центр библиотечного обслуживания для незрячих и слабовидящих».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Коронавирусом в Амурской области заболели жители следующих городов и районов:

г. Благовещенска - 414 человек

Благовещенского района - 30 человек

г. Белогорска - 38 человек,

г. Тынды - 67 человек

г. Зеи - 6 человек

Магдагачинского района - 31 человек

г. Свободного - 271 человек

г. Шимановска - 44 человека

Шимановского района - 7 человек

пгт. Прогресс - 4 человека

Завитинского района - 3 человека

Ивановского района - 12 человек

Бурейского района - 2 человека

Серышевского района - 44 человека

г. Райчихинск- 9 человек

Константиновского района - 3 человека

Сковородинского района - 26 человек

Тындинского района - 7 человек

Ромненского района - 1 человек

Тамбовского района - 9 человек

Михайловского района - 16 человек

Мазановского района - 16 человек

Архаринского района - 1 человек