Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 16 июня 2020 года: В Амурской области зарегистрирована шестая смерть от инфекции
В Приамурье подтвердился шестой летальный исход заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области. Там же уточняется, что на данный момент в регионе выявлено 1062 случая COVID-19, из них 330 завершились выздоровлением.
Также в регионе 2213 жителей контактировали с заболевшими, причем 834 – в Благовещенске, а 567 – в Свободном. Ведется их медицинское наблюдение и лабораторное обследование. Всего же за все время в регионе провели 76 491 исследование на новую коронавирусную инфекцию.
На защите Свободного
Как видно по статистике (см. «Только цифры») и как заявляют специалисты регионального управления Роспотребнадзора, одна из самых сложных ситуаций складывается в Свободном. Для Амурского ГПЗ и городской больницы в регион специальным бортом доставили новое медицинское оборудование: компьютерные томографы, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и другую технику.
- Работа по строительству, переоборудованию и обустройству специализированной медицинской инфраструктуры, предназначенной для эффективной профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, началась на АГПЗ весной, - рассказывают в пресс-службе правительства Амурской области. - Поступившее оборудование будет смонтировано в Свободненской городской больнице и на двух главных лечебных площадках проекта АГПЗ: в провизорном госпитале и в новых помещениях строящегося эвако-сортировочного инфекционного госпиталя на территории ГПЗ. Планируется, что после окончания эпидемии COVID-19, новый госпиталь будет работать как многопрофильный центр.
На базе инфекционного госпиталя будут выполняться обследования с помощью компьютерного томографа, а также современной рентген-техники. Здесь же будет размещено клинико-лабораторное оборудование.
- Будет большой лабораторный центр, потому что очень важно контролировать лабораторные показатели инфекционных больных. В этом центре будет работать новейшее оборудование для обнаружения вирусов, в данном случае – вируса COVID-19, но мы не замыкаемся только на нем. Госпиталь сможет работать и после того, как эпидемиологическая ситуация по коронавирусу будет более спокойная. Он сможет работать с другими вирусами, другими инфекционными заболеваниями, - делится главный врач проекта Амурский ГПЗ, доктор медицинских наук, профессор Александр Гребенюк.
Помимо этого, на базе госпиталя будет оборудован анестезиологический центр, а также отделение функциональной диагностики, где пациентам будут выполнять кардиографию, оценивать функцию внешнего дыхания, использовать прочие техники оценки состояния организма человека.
- Это будет большой многопрофильный инфекционный госпиталь с палатами, аппаратами ИВЛ, концентраторами кислорода, оснащенный по последнему слову науки и техники. В этом госпитале будут работать высококвалифицированные специалисты. Будет достаточно большое количество врачей, среднего и младшего медицинского персонала, вспомогательного персонала. Здесь будут работать врачи-терапевты, инфекционисты, анестезиологи, реаниматологи, специалисты по лучевой диагностике, - добавил Александр Гребенюк.
По планам новый инфекционный госпиталь Амурского ГПЗ, рассчитанный на 88 койко-мест, начнет работать в конце июня – начале июля.
Новые открытия
Между тем, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, библиотеки Амурской области вновь откроют двери для читателей. По решению оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в регионе разрешено обслуживать посетителей через абонемент – то есть, выдавать и принимать книги.
Читальные залы функционировать не будут. При этом абонементы в библиотеках будут работать с обязательным соблюдением всех противоэпидемиологических мер.
- Такое решение принято с учетом того, что школьникам и студентам необходимо за летний период прочитать заданный в рамках образовательной программы список литературы, - говорится на сайте регионального правительства. - Министерство культуры разработало методические рекомендации для организации работы библиотек и разослало его по всем муниципалитетам. В учреждениях установят санитайзеры и организуют карантинные комнаты для книг.
Открыть для посетителей государственные библиотеки - Амурскую областную детскую и Амурскую областную научную - намерены уже 17 июня. Амурская областная научная библиотека уже сообщила, что будет работать с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00. По этому же графику посетителей принимает «Центр библиотечного обслуживания для незрячих и слабовидящих».
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Коронавирусом в Амурской области заболели жители следующих городов и районов:
г. Благовещенска - 414 человек
Благовещенского района - 30 человек
г. Белогорска - 38 человек,
г. Тынды - 67 человек
г. Зеи - 6 человек
Магдагачинского района - 31 человек
г. Свободного - 271 человек
г. Шимановска - 44 человека
Шимановского района - 7 человек
пгт. Прогресс - 4 человека
Завитинского района - 3 человека
Ивановского района - 12 человек
Бурейского района - 2 человека
Серышевского района - 44 человека
г. Райчихинск- 9 человек
Константиновского района - 3 человека
Сковородинского района - 26 человек
Тындинского района - 7 человек
Ромненского района - 1 человек
Тамбовского района - 9 человек
Михайловского района - 16 человек
Мазановского района - 16 человек
Архаринского района - 1 человек
ИСТОЧНИК KP.RU