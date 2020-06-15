Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 15 июня 2020 года: Число заболевших перевалило отметку в 1000 человек

В Амурской области зафиксировано 1018 случаев новой коронавирусной инфекции, 321 из которых завершился выздоровлением. Больше всего пациентов с коронавирусом выявлено в Благовещенске, здесь инфекцию подхватили 404 человека. В Свободном, находящемся на втором месте, заболели 254 жителя. В каждом из остальных районов и городов области количество зараженных не превысило ста человек.

Сейчас специалисты обследуют людей, контактировавших с больными. Общее их число составляет 2198 человек, причём в Благовещенске таких людей – 822, а в Свободном – 567. На изоляции по месту жительства находятся 2167 людей, в изоляторах – 31.

Ситуацию в регионе прокомментировал губернатор Амурской области.

- Наши больницы сейчас работают с серьезной нагрузкой. Мы эту ситуацию прогнозировали, но предполагали значительный рост заболеваемости в конце мая – начале июня, сейчас наблюдаем сдвиг на две недели. Поэтому ситуация будет напряженной скорее всего до начала июля, - заявил Василий Орлов.

Он подчеркнул, что в области имеются две точки напряжения – это город Благовещенск и город Свободный.

- В Свободном особое внимание мы уделяем ситуации на Амурском газоперерабатывающем заводе. На сегодняшний день там официально зафиксировано 112 больных, всего было 136 больных, из них 24 выздоровели. Проводится огромное количество мероприятий. Развернут достаточный коечный фонд, активно проводится исследований на коронавирусную инфекцию у людей, участвующих в строительстве ГПЗ. Сегодня сюда релоцировано из других регионов страны 64 медицинских работника, они прикреплены к свободненской городской больнице и готовы к развитию ситуации в том числе и по негативному сценарию, если такое произойдет. Все сотрудники АГПЗ получают соответствующее профилактическое медицинское сопровождение и, если это нужно, получают медицинские препараты. Ситуация по АГПЗ и Свободному находится на контроле, - добавил губернатор.

Из-за сложившихся обстоятельств Свободный продолжает жить в закрытом режиме. Также в Приамурье продлили режим самоизоляции для людей из групп риска и вахтовиков, приезжающих в Амурскую область. Последние в течение 14 дней находятся в специальных обсерваторах.

- Мы очень внимательно наблюдаем за развитием эпидемиологической ситуации в разрезе территорий. В некоторых территориях, например в Белогорске, мы видим, что практически на нулевом уровне сейчас распространение инфекции, но это не повод расслабляться. Должен беспрекословно исполняться режим, установленный Роспотребнадзором, - подчеркнул губернатор Приамурья. - Ситуация очень непростая, мы сейчас подходим к пику и находимся в наиболее сложном периоде, поэтому очень важно соблюдать все требования Роспотребнадзора.

Отдельно Василий Орлов обратил внимание на заблуждение многих амурчан, которые считают, что область давно переболела коронавирусом:

- Сегодня мы имеем статистические данные о том, количество людей, имеющих антитела, ничтожно мало. Я абсолютно уверен, что амурчане не переболели этим опасным вирусом, поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться и верить этим слухам. Необходимо трезво оценивать ситуацию и беречь свое здоровье и здоровье своих близких.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В районах Приамурья смягчают ограничения для гостиниц

По решению оперативного штаба до 30 июня в прежнем режиме (только на вынос и дистанционно) будет работать общепит на территории Благовещенска, Свободного, Шимановска, Тынды, Благовещенского района. Также продлены сроки приостановления работы организаций физкультуры и спорта в Благовещенске, Свободном и Благовещенском районе.

- Некоторые послабления сделаны для гостиниц на территориях Белогорска, Тынды и Шимановска. Они смогут принимать лиц, приезжающих для служебных целей, - рассказала министр юстиции Приамурья Елена Акименко.

Губернатор Амурской области Василий Орлов подчеркнул: те гостиницы, которые используются как обсерваторы, могут работать только в режиме обсерваторов.

- Селить туда людей, приезжающих по командировочным удостоверениям, недопустимо. Владелец гостиницы должен определиться с форматом работы, - обратил внимание Василий Александрович.

СКАЗАНО

В Амурской области выявлено пять территорий риска

Руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова:

- В регионе есть территории, вызывающие наибольшие опасения, территории риска. Это Свободный, Благовещенск, Магдагачинский, Михайловский, Серышевский районы. Так, сравнивая показатели за последние 2 недели, мы отмечаем увеличение количества заболевших в Благовещенске на 38%, в Благовещенском районе – в 2 раза, в Свободном – в 2 раза, в Магдагачинском районе – в 5 раз, в Михайловском районе – в 7 раз.

ПОПАЛИСЬ!

В кафе, торговых центрах и фитнес-клубах Приамурья выявили 54 нарушения

Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области проверили, соблюдаются ли в регионе противоэпидемические мероприятия. В результате они выявили 54 нарушения.

В Благовещенске было проведено 11 проверок, выявлено 5 нарушений. Типичные нарушения – это работа без масок или в спущенных масках, отсутствие термометрии и дезинфекции. Рейды проводились совместно с полицией, стражам порядка пришлось столкнуться с противодействием, зарегистрированы попытки побега предпринимателей-нарушителей. По всем нарушениям составлены протоколы.

В одном из торговых центров столицы Приамурья, где в основном товары реализуют граждане КНР, было отмечено, что китайские продавцы как раз соблюдают все требования, а вот посетители проявляют безответственность, игнорируя средства защиты, социальную дистанцию и т.д. В результате на одного из посетителей был составлен протокол.

В Свободном прошли 68 проверок, выявлено 29 нарушений. В Тынде – 26 проверок и 11 нарушений. В качестве примера работы бизнеса в условиях пандемии коронавируса был приведен Белогорск, где в ходе 27 проверок не было выявлено ни одного нарушения.

Проверки также были проведены в Райчихинске, Зее, Завитинске, Серышево и Поярково. В селе Заречная Слобода в загородном клубе проверяющие зафиксировали массовые гуляния в общепите, посетители сидели за столами без масок. Предприниматель сбежал от полиции.

Таким образом, в каждом третьем предприятии торговли, общественного питания и оказания услуг выявлены нарушения ограничений, установленных губернатором Амурской области. Как правило, это отсутствие масок у посетителей и персонала, отсутствие масок в продаже, отсутствие дезинфицирующих средств, не проведение дезинфекций, отсутствие контроля за состоянием работников, отмечают в региональном Роспотребнадзоре.

Василий Орлов призвал в столь непростое в части распространения инфекции время бороться с нарушителями максимально жестко.

- Такие проверки необходимо обязательно продолжать, реагировать на сигналы от граждан. Бизнес должен понимать ответственность, тем более – сейчас, когда ситуация усугубляется. Расслабляться не время, пик заболеваемости впереди. О ходе проверок главы муниципалитетов будут докладывать на заседаниях оперштаба. Этот вопрос теперь находится на особом контроле, - сказал губернатор.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Амурской области развернуто 8 инфекционных областей на 670 коек и 11 провизорных госпиталей на 413 коек