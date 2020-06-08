Нацпроект «Культура»: Приамурье получит 59 млн рублей в 2020 году

В рамках реализации нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным, Приамурье в этом году получит из федерального бюджета 59 млн рублей. На эти средства переоснастят муниципальные библиотеки Благовещенска и села Ивановка, капитально отремонтируют ДК в селе Толстовка и купят несколько автоклубов.

Нацпроект «Культура» реализуется в Амурской области второй год подряд. В марте начался капитальный ремонт Дома культуры села Толстовка Тамбовского района. Ремонт в учреждении не проводился с момента его основания в 1963 году.

«Без национального проекта наш Дом культуры капитального ремонта так и не дождался бы. Ведь за все 57 лет его существования здесь проводили только косметический ремонт и латали крышу, - рассказывает директор МАУ «Тамбовский районный Дом культуры» Евгений Кручинкин. – Капремонт обойдется в 24 млн рублей. Завершим его к концу этого года. Скорейшего возвращения в стены родного и обновленного ДК очень ждут участники танцевального клуба «Незабудки» и вокальной студии «Сударушка». Будем проводить концерты, возобновим работу кружков и мастер-классов. ДК для нашего села – это центр культуры».

По проекту «Местный Дом культуры» федеральной программы «Культура малой Родины» в Амурской области также отремонтируют ДК в селах Бочкаревка и Дмитриевка. Приобретут оборудование для ДК сел Садовое, Новокиевский Увал, Костюковка, Антоновка, Усть-Ивановка, Албазино, городов Шимановск и Зея.

По другим сёлам, где нет местных домов культуры, будут гастролировать пять новых автоклубов, оборудованных необходимой музыкальной и световой техникой. Амурская область приобретет их в этом году к уже имеющимся шести. Как рассказала министр культуры и национальной политики области Надежда Доргунова, в 2020 году переоснастят две муниципальные библиотеки Благовещенска и села Ивановка. Последняя получит на модернизацию 10 млн рублей из федерального бюджета и около 3 млн рублей – из местного.

Амурский театр драмы в рамках направления «Театры малых городов» поставит на своей сцене два новых спектакля. Амурский театр кукол, как и в прошлом году, примет участие в направлении «Театр – детям». При поддержке федерального и регионального бюджетов коллектив театра поставит четыре спектакля, а для гастролей будет куплен автобус, оборудование и декорации. Кроме того, в 2021 году здание театра кукол капитально отремонтируют.

В рамках федерального проекта «Цифровая культура» начинается работа Амурского областного краеведческого музея по созданию аудиогидов. Отбор на участие в проекте музей прошел в прошлом году. Кроме того, библиотеки Благовещенска приступили к внедрению электронного читательского билета. Система автоматизации библиотечных процессов на основе RFID-технологий позволяет полностью перейти на современный уровень книгоучета и обслуживания читателей, а также значительно сократить затраты на инвентаризацию фонда.

В 2019 году нацпроект позволил оснастить инструментами три музыкальные школы в Зейском, Тамбовском и Селемджинском районах, а также областной колледж искусств и культуры. Для них купили 28 фортепиано. Общая стоимость оснащения в прошлом году составила более 19 млн рублей.

Уже начался сбор заявок на реализацию нацпроекта «Культура» в 2021 году, область собирает заявки от муниципалитетов. Предполагается создать шесть модельных библиотек, два виртуальных концертных зала в Белогорске и Шимановске и четыре кинозала, капитально отремонтировать два дома культуры. Готовят проектную документацию на капремонт домов культуры в селах Пригородное и Жариково. Разрабатывается ПСД на строительство новых учреждений культуры в селах Ядрино и Ивановское. После подготовки проектной документации, объекты культуры заявятся на выделение средств из федерального бюджета.

Всего на мероприятия национального проекта «Культура» в России до 2024 года планируется выделить 113,5 млрд. рублей. «Национальная программа в сфере культуры должна получить сильное региональное измерение, стимулировать повышение качества и разнообразие культурной жизни в малых городах и посёлках страны», - подчеркнул Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.