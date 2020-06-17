Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 17 июня 2020 года: Шесть амурчан с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

В Амурской области продолжается прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией – только вчера выявили 38 новых случаев. Всего в регионе заболели 1100 человек, 340 пациентов выздоровели, передает пресс-служба правительства Амурской области. Между тем, на сайте стопкоронавирус.рф указаны уже 409 излечившихся.

- На искусственной вентиляции легких находится девять человек, из них шесть – с диагнозом COVID-19. 125 человек получают лечение амбулаторно – это пациенты с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Восемь пациентов получают амбулаторное лечение с диагнозом «внебольничная пневмония» без лабораторного подтверждения COVID-19, - рассказала и. о. министра здравоохранения региона Светлана Леонтьева на заседании оперативного штаба во вторник, 16 июня.

Поддержка - врачам

Медикам, работающим с зараженными COVID-19, продолжают перечислять стимулирующие выплаты. В региональном минздраве уточнили, кому они положены, а именно:

• выплаты стимулирующего характера за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку – медработникам, контактирующим с пациентами или зараженным материалом (в том числе – рентгенологам, патологоанатомам, эпидемиологам, помощникам эпидемиологов, медработникам клинико-диагностических лабораторий, среднему медперсоналу, работающему с указанными выше врачами-специалистами);

• выплаты за выполнение особо важных работ – медработникам стационарных подразделений, непосредственно оказывающим медицинскую помощь больным коронавирусом COVID-19, а также медицинским работникам специализированных выездных бригад скорой помощи, водителям, в том числе транспортных организаций, работающих в указанных бригадах для оказания (участия в оказании) медпомощи гражданам.

- Кроме того, Минздрав РФ разъяснил, что выплаты стимулирующего характера прочему персоналу медицинских организаций могут быть установлены региональными властями. И в Амурской области, напомню, такие выплаты установлены постановлением Правительства Амурской области от 08.05.2020 № 294 – отдельным медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), участвующим в проведении лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции, а также участвующим в противоэпидемических мероприятиях по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции за счет средств областного бюджета», – подчеркнула замминистра здравоохранения Приамурья Наталья Газданова.

Проверка – предпринимателям

Благовещенское управление по развитию потребительского рынка и услуг совместно с полицией и сотрудниками Роспотребнадзора в июне проверили в Благовещенске около 80 объектов торговли, общественного питания и услуг.

Напомним, в областной столице разрешена работа организаций общепита только «на вынос» – без посещения гражданами помещений организаций. Предприятия торговли и общепита должны работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и рекомендаций Роспотребнадзора. Работа фитнес-центров и тренажерных залов полностью приостановлена.

- В результате совместных рейдов было выявлено 14 нарушений в работе организаций. Так, во время рейда 10 июня было установлено, что в зале пиццерии «Армения» обслуживались посетители, был составлен протокол об административном правонарушении. 13 июня в обеденных залах кафе «Дружба» и кафе «Бамбук» обслуживались посетители. Специалисты составили два протокола об административных правонарушениях по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Также в числе нарушений, которые были выявлены в ходе рейдов – отсутствие масок. В частности, 10 июня посетитель ТЦ «XL» находился в торговом зале без маски. 12 июня в «Торговом центре №1» без масок находились предприниматель и охранник. В отношении нарушителей составлены протоколы. Рейды в городе будут продолжены, - сообщили в администрации города Благовещенска.

В целях профилактики подобных нарушений городское управление по развитию потребительского рынка и услуг направило письма в адрес организаций сферы торговли и общественного питания. Руководителей просят проводить дополнительные инструктажи с работниками предприятий о необходимости соблюдать установленные в регионе ограничения в период пандемии коронавирусной инфекции.

О фактах нарушений санитарно-эпидемиологических требований благовещенцы могут сообщать в директ инстаграм-аккаунта администрации @blagoveshchensk.rf или старшему оперативному дежурному ЕДДС управления по делам ГОЧС г. Благовещенска: +7 (4162) 99-91-12.

ОТДОХНИ!

Для амурских детей открылись онлайн-лагеря

В Благовещенске при школах и учреждениях культуры организованы летние виртуальные смены для школьников, рассказали в пресс-службе администрации города Благовещенска. Чтобы поучаствовать в них, необходимо через классных руководителей связаться с педагогом-организатором, который присоединит ребенка к онлайн-смене.

Виртуальные смены в городе организуют 20 общеобразовательных организаций и 3 спортивные школы. Каждая длится не более 7 дней. В целом за лето в Благовещенске пройдут 48 онлайн-смен по направлениям: художественное, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, техническое. В них смогут поучаствовать порядка 3 300 ребят.

Например, в июне проводятся смены «Знатоки английского», «Мир живой природы», «Наша галактика», «Познай культуру стран мира» и другие. В июле – «Рисуем правополушарно», «Юный археолог», «Моделирование многогранников», «Виртуальная экскурсия по городу Благовещенску» и другие. В августе – «Изучаем английский по песням», «Что нам стоит дом построить», «Математический марафон», «Поделки из фоамирана» и другие.

В онлайн-формате с детьми занимаются и учреждения культуры. Например, Дом ремесел сейчас бесплатно проводит летнюю онлайн-смену «Путешествие к истокам». В ней участвуют 12 ребят от 7 до 15 лет. Школьники изучают народное творчество и выполняют творческие задания.

- Для проведения онлайн-смены была создана группа в WhatsApp. По утрам мы делаем зарядку, я выкладываю в группу песенку, под которую дети могут заниматься. Затем дается тема дня с видеосюжетом или мастер-классом, по которым дети выполняют творческое задание. Например, мы знакомили ребят с матрешкой, росписью по камням. В течение дня дети присылают в группу фото своей работы. За правильно выполненные задания, за отгаданные загадки, за внимательность ребята получают жетоны. В конце смены мы подведем итоги, и дети у нас получат дипломы победителей и сертификат участия в онлайн-смене, – сообщила методист отдела ДПИ МБУК «ГДК» «Дом ремесел» Татьяна Ковалева.

С 1 июля в Доме ремесел начнется новая смена «Арт-город», посвященная изобразительному искусству. Ребята познакомятся с разными техниками, материалами, произведениями искусства.

Вместе с тем, участвуя в онлайн-сменах либо используя гаджеты в других целях, необходимо не забывать о правилах безопасности. Родителям необходимо организовать удобное место для занятий детей за компьютером, с освещением с левой стороны.

- Мониторы должны находиться на расстоянии не менее 70 сантиметров от глаз. Во избежание гиподинамии в перерывах между работой необходимо организовывать 10-минутный отдых, заниматься физическими упражнениями на расслабление мышц и зрительную гимнастику, – рассказала и. о. начальника отдела опеки и охраны здоровья Раиса Панасюгина.