Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 18 июня 2020 года: Амурские библиотеки открыли двери для посетителей

В Приамурье официально подтвердили 1138 случаев новой коронавирусной инфекции. Только за прошедшие сутки выявили 38 случаев заболевания. Как предполагают региональные власти, Амурская область почти достигла пика пандемии.

Борьба с инфекцией продолжается – на приобретение средств защиты, питания и бутилированной воды для медиков выделяются деньги с благотворительного счета; специалисты проверяют безопасность работы торговых точек; только открывшиеся библиотеки строго следят за соблюдением мер защиты. Рассказываем подробности.

Книги на обсервации

Фото: правительство Амурской области

В Амурской области после долгого перерыва открылись библиотеки – им разрешили работу, чтобы школьники и студенты успели подготовиться к началу учебного года и прочитать все заданное на лето. Однако в читальные залы по-прежнему никого не пускают. Можно только прийти, выбрать книгу и забрать ее домой.

Санитарные требования в библиотеках соблюдают неукоснительно. Во всех установлены санитайзеры с дезинфицирующими средствами и нанесена разделительная разметка для соблюдения социальной дистанции между посетителями - 1,5 метра. Сотрудники, обслуживающие посетителей, экипированы одноразовыми защитными масками. В зал пускают только по пять человек, при этом у посетителей должны быть маски и перчатки.

Санитарная обработка помещений производится каждые два часа – в библиотеках моют полы, протирают столы и дверные ручки, другие поверхности, с которыми контактируют люди. Также помещения регулярно проветривают.

Кроме этого, все книги после возврата читателями до передачи в основное хранение размещаются в специально выделенной зоне карантина для книг, где они находятся пять суток, после чего направляются в фонд. Издания, находящиеся на карантине, не могут быть выданы читателям.

- За время карантина деятельность библиотек не прекращалась. Вместе с другими учреждениями культуры они перешли в режим работы онлайн - проводились различные акции и викторины, читатели могли бесплатно воспользоваться электронными книжными каталогами. По решению оперативного штаба с 17 июня библиотеки принимают своих читателей пока только на абонементе. Хочу обратиться ко всем, кто направляется в библиотеки, проявить терпение и не забывать о мерах предосторожности – надевать защитные маски, соблюдать дистанцию между людьми в 1,5 метра. Надеюсь, что в скором времени библиотеки заработают в обычном режиме, - подчеркнула министр культуры и национальной политики области Надежда Доргунова.

Мероприятия в стенах библиотек пока не проходят, осуществляется только прием и выдача книг. В большинстве учреждений библиотекари самостоятельно подбирают книги и приносят их из книжного фонда для обеспечения дополнительной безопасности.

Глаз за предпринимателями

Фото: правительство Амурской области

В Приамурье проводятся рейды по торговым точкам и компаниям, предлагающим услуги – специалисты местных администраций и управления Роспотребнадзора по Амурской области следят, чтобы требования времени соблюдали все бизнесмены. И по итогам последнего рейда в Благовещенске, ни одного рьяного нарушителя, на которого пришлось бы выписать протокол, не нашлось.

- В ряде компаний соблюдаются все меры, имеются и журналы с отметками об уборке помещений, замеру температуры сотрудников. Некоторые предприниматели воспринимают такие проверки достаточно резко, при этом не могут представить необходимых документов. По итогам рейда ряд компаний получили предостережения по устранению замечаний, - рассказала помощник руководителя Управления Роспотребнадзора по Амурской области Наталья Саблук.

Текущую неделю рейды будут проводиться ежедневно, некоторые компании сотрудники Роспотребнадзора посетят повторно. Всего же с 12 июня по всей области было проверено 203 предприятия торговли и общественного питания. В четверти из них были установлены нарушения в части несоблюдения масочного режима, отсутствия уборки помещений и утренней термометрии. Рейды проводились начиная с апреля.

- Сейчас достаточно сложная эпидемиологическая ситуация, но преодолеть ее мы сможем соблюдением достаточно простых правил: ношение масок, дезинфекция рук, гаджетов. Как показала статистика, более трепетное отношение амурчан к личной гигиене и ограниченная работа общепита привели к отсутствию вспышек кишечной инфекции, начиная с апреля 2020 года, - отметила Наталья Саблук.

Напомним, что за несоблюдение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения существует административная ответственность.

10 миллионов на борьбу

Фото: pixabay.com

Благотворительный счет, открытый центром социального обслуживания «Доброта», продолжает пополняться. С момента открытия на него поступило 13 516 274 рубля. На добровольные пожертвования были приобретены средства индивидуальной защиты, организовано горячее питание медработников, приобретена бутилированная вода.

Так, 2 511 600 рублей направлено на организацию горячего питания медицинским работникам станции скорой помощи Благовещенска, а также Белогорской, Свободненской и Тындинской больниц.

Всего с момента открытия счета было закуплено 50 тысяч одноразовых масок. На это был направлен 1 миллион рублей. Сшито 18 700 многоразовых масок, на это потрачено 841 500 рублей. 35 000 одноразовых и 18 700 многоразовых масок выдано представителям силовых структур Амурской области. 10 000 штук одноразовых масок передано Свободненской больнице, 5 000 штук передано администрации города Шимановска для контрольно-пропускных пунктов.

На оплату бутилированной воды для медиков Амурской областной инфекционной больницы переведено 121 400 рублей.

Также для медицинских работников городских больниц были приобретены бахилы (1 350 шт.), респираторы (6 390 шт.), защитные многоразовые очки (1 350 шт.), перчатки (9 800 шт.), шапочки (2 800 шт.), одноразовые противочумные костюмы (1 850 шт.) на общую сумму 5,7 млн. рублей.

На сумму 167 589 рублей было приобретено 67 многоразовых костюмов. Они переданы благовещенской таможне, УФСИН, транспортной полиции, УМВД, управлению ветеринарии, региональному управлению ФСБ.

Всего на борьбу с коронавирусом с благотворительного счета израсходовано 10,45 млн. рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Иногородних не пустят на Парад Победы в Белогорске

Белогорск попал в список городов России, где в условиях пандемии пройдут Парады Победы. Напомним, мероприятия разрешили только в городах-героях и там, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейский корпусов. Как будет проходить парад в Белогорске, рассказал мэр города Станислав Мелюков в своем инстаграм-аккаунте:

- Ни один парад в городах из приказа министра обороны не отменялся и вопрос об этом даже не ставился. Формат «со зрителями/без зрителей» в этих городах решают местные власти в зависимости от эпидситуации.В Белогорске она благополучная (по индексу заболеваемости на 100 тысяч населения мы сейчас на 15-месте), поэтому парад пройдет со зрителями. Но обязательное условие - все должны быть в масках. Без них полиция к месту парада не будет пропускать, и такие зрители будут выводиться.

Отдельно Станислав Мелюков обратился к людям старше 65 лет – он попросил их не планировать посещение парада.

- Внимание иногородним - 24 июня с 7-00 до 11-00 въезд в Белогорск вам будет запрещен. Въехать в город в это время смогут только белогорцы с пропиской. Это решение мое и оно не обсуждается! Поэтому просьба - сообщите своим знакомым и друзьям, чтобы они не планировали поездку в Белогорск в это время.

Парад состоится 24 июня в 10.00. Он будет транслироваться в прямом эфире на каналах «Россия 24» и «Первый областной», а также в социальных сетях. В прямом эфире покажут и салют, который пройдет в 22.00 на площадке за кинотеатром Белогорска. В каких именно аккаунтах в социальных сетях будет транслироваться парад, уточнят отдельно.