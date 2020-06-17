Товарно-денежный обман

Покупая что-либо в интернет-магазинах, легко наткнуться на мошенников - прописная истина, о которой знает каждый взрослый человек. Но вместе с этим знанием сильна вера в то, что уж с нами-то ничего плохого случиться не может. Однако даже самые образованные люди могут попасться на уловки нарушителей закона. Так случилось с благовещенцем Дмитрием Смирновым (фамилия изменена. – Прим. ред.), который заказал автомобильный прицеп на одном из российских сайтов. Счет он получил и оплатил, а вот прицеп так и не увидел.

Остался ни с чем

Дело было в 2018 году. Дмитрий Смирнов пролистывал интернет-страницы в поисках новенького автомобильного прицепа, когда наткнулся на магазин «Прицепофф. Надежные прицепы от производителя». Цена показалась ему привлекательной, и мужчина сделал заказ. Дальше все шло чин по чину: прислали договор со всеми необходимыми реквизитами, счет к оплате, ряд других данных. Все выглядело так, будто Дмитрий имеет дело с солидной фирмой - даже номер у нее был бесплатный, федеральный!

Не сомневаясь, мужчина перечислил средства на счет, открытый, между прочим, в известном российском банке. И тут началось - продавец перестал выходить на связь. Дозвониться до него самостоятельно амурчанин тоже не смог: видимо, его номер телефона внесли в так называемый черный список. Тут-то он и понял, что солидная фирма оказалась липовой.

«Когда я понял, что попался на уловку мошенников, я написал заявление в полицию о случившемся. По данному заявлению меня вызвали в УВД, где следователь опросила меня под протокол, после чего наступила тишина. Прождав три месяца, я вновь обратился в УВД с вопросом о принятых мерах. Мне сообщили, что по моему заявлению возбуждено уголовное дело», - позднее написал Дмитрий в своем письме в приемную президента РФ Владимира Путина.

Обратиться туда мужчина решился спустя полтора года после свершившегося мошенничества - он посчитал, что полиция действует недостаточно оперативно и качественно.

Дело затягивается

Подобное впечатление о работе следователей полиции у Дмитрия сложилось неспроста. Как рассказывает мужчина, уголовное дело неоднократно переходило от одного специалиста к другому, и при этом его не начинали расследовать:

«При очередной встрече со следователем меня поставили в известность, что были разосланы запросы во все необходимые инстанции. Потом в течение нескольких месяцев следователь говорила мне, что ответы на запросы еще не подошли. А потом она уволилась, - пишет Дмитрий в обращении к президенту. - После этого какое-то время дело никем не велось. Потом его передали следователю-стажеру. При встрече с ним я выяснил, что в деле нет никаких данных о запросах в какие-либо организации и, конечно, нет никаких ответов на эти несуществующие запросы».

Стажер тоже не смог найти преступников, продолжает амурчанин, и дело перешло к новому следователю, а спустя некоторое время - к другому, уже четвертому специалисту правоохранительных органов.

- Следователь опять рассказала мне о том, что она пошлет запросы во все организации, которые могут пролить свет на это дело. Потом она мне рассказывала, что ответов еще нет. Потом повторяла то же самое. Потом говорила, что, наверное, ответы скоро придут. Потом огорошила меня новостью: в ходе следствия она выяснила, что такого лица не существует. То есть как это не существует?! - возмущается пострадавший.

Свое удивление мужчина объясняет тем, что платеж за прицеп ушел на счет в банке, который невозможно открыть без определенных документов. Между тем с неудачной покупки прицепа прошло уже около полутора лет. Именно в этот момент Дмитрий написал в приемную президента. Его обращение передали в региональное управление МВД России, а оттуда в декабре 2019 год пришел ответ:

«Доводы, изложенные в обращении, о ненадлежащем расследовании уголовного дела, по которому вы являетесь потерпевшим, нашли свое подтверждение. По уголовному делу подготовлены указания, исполнение которых поставлено на контроль руководства следственного управления МВД России по Амурской области».

Как сообщили редакции «Комсомолки» в конце мая 2020 года в УМВД России по Амурской области, в ходе предварительного расследования проведены необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Причастность к совершению преступления индивидуального предпринимателя, указанного в договоре поставки, не нашла подтверждения. В настоящее время оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление, продолжаются.

Масштаб проблемы

Между тем, как уточнили в УМВД России по Амурской области, аналогичные факты мошенничества с использованием абонентских номеров, установленных в ходе расследования уголовного дела, регистрировались в 27 случаях в других регионах страны. Похожие дела возбуждались в Мурманской, Самарской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Иркутской, Ростовской областях, Красноярском и Алтайском краях, Республиках Коми и Татарстан.

К примеру, очень похожие ситуации описываются на сайте УМВД России по Мурманской области - и оба случились в том же, 2018 году. Так, в апреле того года в полицию северного региона обратился мужчина. Он нашел себе прицеп на одном из сайтов бесплатных объявлений, созвонился с продавцом, перевел ему деньги, позвонил - а продавец-то пропал. Таким образом мурманчанин потерял свыше 50 тысяч рублей, которые потратил на два несуществующих прицепа.

Еще один потерпевший из Мурманской области потерял на подобном мошенничестве 40 тысяч рублей. История аналогична: нашел объявление на интернет-сайте, созвонился с представителем компании по телефону, перевел деньги на номер расчетного счета, а после этого связаться с компанией так и не смог. Обратившись в полицию, он рассказал следователям, что о подобном мошенничестве в интернете знал из средств массовой информации, но никак не думал, что может оказаться их жертвой.

Как выяснилось, не застрахованы даже самые осведомленные автомобилисты. Так что, покупая что-либо в интернете, будьте осторожны. Доверяйте только неоднократно проверенным онлайн-магазинам.

ЗВОНОК АДВОКАТУ

Срок расследования дела - два месяца

Но правоохранители могут его продлить

Геннадий Шулегин, адвокат:

- Общий срок расследования составляет два месяца. В случае, если орган расследования не укладывается в двухмесячный срок, он может быть продлен руководителем до шести месяцев. На срок от шести месяцев до одного года предварительное расследование может быть продлено на уровне субъекта Российской Федерации - это либо областная полиция, либо областное следственное управление СК РФ. На срок свыше года расследование продляется федеральными органами в Москве.

Помимо прочего, у нас существует такое понятие, как «разумный срок производства по делу». За нарушение разумных сроков, во-первых, должностные лица следственного органа могут нести дисциплинарную ответственность. Во-вторых, согласно статье 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, чьи права нарушены несоблюдением разумных сроков, может обратиться в суд и потребовать компенсацию за это.

Бездействие органов предварительного расследования может быть обжаловано как руководителю следственного органа, так и надзирающему прокурору или непосредственно в суд по месту предварительного расследования. Заявитель указывает, в чем конкретно были нарушены его права, какие конкретно бездействия он просит признать незаконными. Жалоба рассматривается сокращенным сроком до трех дней без учета времени истребования соответствующего материала.