Куры против черепашек: Как в прошлом веке боролись с полевыми вредителями

Июнь в самом разгаре, и приусадебные участки амурских садоводов атакуют десятки видов вредных насекомых. Даже 28-точечная коровка – основной бич картофеля, огурцов, тыквы, фасоли и всех пасленовых, – уже вышла с зимовки и успешно нагуливает жирок.

Садоводы отбиваются от прожорливых насекомых химией, отварами трав, посыпают растения золой и табачной пылью. А в прошлом веке практиковались иные методы. Какие – рассказал начальник Благовещенского районного отдела Амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» кандидат сельскохозяйственных наук Павел Жирнов.

Спасение пшеницы

– Недавно просматривал старые справочники по борьбе с вредителями и наткнулся на необычный метод борьбы с вредителями зерновых культур, который практиковался в нашей стране в 1930-1940 х годах, – рассказывает Павел Жирнов. – Боролись с одним из основных насекомых-вредителей пшеницы, ржи, овса и ячменя клопом- черепашкой с помощью обычных домашних кур.

Клоп-черепашка – опасный вредитель зерновых культур, распространенный на юге России, на Украине. Клопы-черепашки питаются клеточным соком растений, прокалывая хоботком стебли и листья, и эти уколы вызывают недоразвитие зерна. Клейковина пшеницы под влиянием ферментов слюны клопа лишается упругости, что сказывается на качестве теста.

Как свидетельствует «Справочник агронома по защите растений», изданный в 1948 году, осенью 1940 года в СССР для защиты посевов зерновых было использовано более 8 миллионов кур. Для работы на 1 гектаре полей требовались усилия примерно 100 птиц. Куры, помимо работы на полях, должны были уничтожать еще и зимующих насекомых, которые прятались по лесам. Для этого птиц завозили в леса осенью, где до выпадения снега они уничтожали залегших на зимовку насекомых. Весной, со сходом снега кур опять отправляли партизанить в лесу, оттуда они плавно перемещались на посевы зерновых, где добивали вышедших с зимовки вредоносных клопов. Заканчивалась борьба с выходом зерновых в фазу трубки, когда даже самые сильные куры оказывались не способными продраться через их подросшие посевы.

Фото: Павел ЖИРНОВ

Клопы счет любят

В распределении кур по рабочим местам существовали свои тонкости. По полям кур перевозили в специальных деревянных передвижных птичниках. Передвижные птичники имели крышу, стены, отверстия для вентиляции, внутри располагались гнезда для желающих снести яйцо. Регулярно подвозилась чистая прохладная вода. Тягловой силой, конечно были лошади или быки.

– В общем, одни домашние скоты везли на работу других. А третьи их охраняли: по штату на один передвижной птичник полагалась одна злая сторожевая собака, – уточняет Павел Жирнов. – Для охраны кур от посягательств хищных животных и врагов народа куроводы снабжались ружьями, колотушками и трещотками.

Помещалось в птичник 150 кур. Обслуживал такое куриное общежитие 1 куровод. Выпускали кур на охоту рано утром, пока не жарко. К полудню куры уставали и прекращали свою благородную миссию. Обитатели одного куриного домика в день справлялись с клопами на площади в 1 гектар. После этого мобильный птичник переезжал на новый участок.

– Куроводы пристально следили за тем, чтобы куры не сбивались в неорганизованные кучи, а распределяли свои усилия по полям равномерно, не пропуская ни одного участка, – объясняет кандидат сельхознаук. – Вредные клопы, приходящиеся на 1 квадратный метр, подсчитывались до и после посещения поля курами. Если жуков оставалось больше нормы, всю кудахчущую компанию возвращали обратно. О каких-либо мерах дисциплинарного взыскания к курам, относящимся к работе с прохладцей, не сообщалось. Но учитывая, суровую социалистическую законность предвоенного времени, едва ли куры имели право на тунеядство.

Куры питались не только насекомыми, но и получали продовольственный паек из расчета 50-70 г зерна в день и минеральные подкормки в виде извести, древесного угля и костяной муки. Яйценоскость кур, питающихся диетическими клопами повышалась на 30% а выход цыплят на 24%.

Фото: Павел ЖИРНОВ

Метод уже позабыт

Метод перекладывания на плечи, а точнее крылья, кур борьбы с вредными насекомыми считался экономически очень эффективным. Численность клопов-черепашек снижалась в 8-9 раз, а затраты человеко-трудодней на 1 гектар сокращались до 10-20 трудодней.

– Сейчас такие затраты человеческого труда, когда борьба с вредителями ведется механизировано с применением химических инсектицидов, кажутся большими, однако когда химические препараты были в дефиците, они казались рекордно низкими, – отмечает Павел Жирнов.

Помимо клопа-черепашки куры добросовестно боролись также со свекловичным долгоносиком. Этим они занимались в семи районах Украины. Плотность долгоносиков – злостных вредителей сахарной свеклы также снижалась в 8-9 раз.

– Активным лоббистом применения кур в качестве инсектицидов являлся академик Трофим Денисович Лысенко, печально прославившийся в нашей стране травлей науки генетики, а также множеством других авантюрных антинаучных акций. Например, он искренне считал, что при определенных климатических условиях можно вырастить из зерен пшеницы зерна ржи или ячменя и наоборот, а новый, устойчивый сорт культуры можно вывести всего за два с половиной года, – рассказывает ученый.

По его словам, это было смешно, если б не заканчивалось печально для имевших противоположное мнение отечественных ученых-биологов:

– Так, крупнейший ученый-генетик Николай Иванович Вавилов и другие его коллеги-ученые после травли Лысенко были арестованы, осуждены и погибли в заключении. И совсем не удивляет, что куриный метод борьбы с вредителями сразу был забыт с окончанием правлением Сталина, поддерживающего даже самые бредовые начинания Трофима Денисовича.