Коронавирус в Приамурье 19 июня: Седьмой пациент скончался от COVID-19

В Амурской области продолжается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией – за последние сутки COVID-19 подтвердили еще у 43 человек. Всего в регионе с начала пандемии заразился 1181 человек (градацию по районам см. в «Только цифры») 406 уже выздоровели. В семи случаях болезнь привела к летальному исходу – о седьмом умершем правительство Амурской области сообщило утром 19 июня. Где проживал скончавшийся, не уточняется.

Общее количество контактных лиц с заболевшими - 2599 человек. Большинство из них находятся в Благовещенске 1079 человек) и Свободном 577 человек). Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию. Всего, по состоянию на 18.06.2020, на новую коронавирусную инфекцию проведено 82 839 исследований, в том числе за последние сутки – 2226.

На изоляции по месту жительства находится 2570 человек, в изоляторах – 29, в обсерваторе - 0.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Что и как работает в Амурской области

Спортивным учреждениям работать разрешили, но не везде. Фото: минспорта Амурской области

Из-за новой коронавирусной инфекции многие амурские организации сейчас остаются закрытыми, а другие – работают с ограничениями. В правительстве региона рассказали подробности.

Гостиницы. До 30 июня включительно приостановлены новые бронирования и заселения в гостиницы и другие объекты временного размещения граждан, расположенные в городах Благовещенске и Свободном. В Тынде, Белогорске и Шимановске гостиницы работают только для лиц, прибывших на территорию в служебную командировку, при предъявлении письменного решения работодателя.

Ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, кинозалы, детские игровые комнаты и развлекательные центры не работают ни в одном районе Амурской области.

Организации общественного питания, расположенные в городе Благовещенске, Свободном, Шимановске, Тынде, в Благовещенском районе, также приостановили свою работу за исключением тех кафе и ресторанов, в которых обслуживание производится «на вынос».

Спортивно-досуговые организации, фитнес- и тренажерные залы, бассейны территории Благовещенска, Свободного, Благовещенского района не будут работать до 30 июня включительно. Также спортивную деятельность пока не возобновили в Сковородинском районе. Ограничения там продолжат действовать до особого распоряжения главы администрации Сковородинского района. При этом в других районах Приамурья с 3 июня разрешена работа спортивных учреждений, подведомственных министерству спорта. Они могут работать с соблюдением рекомендаций по обеспечению превентивных мер по недопущению распространения COVID-19.

Санатории и детские лагеря. Новые бронирования и заселение в санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Амурской области, приостановлено до 1 июля включительно. Также до 1 июля приостановлено оказание услуг отдыха детей и их оздоровления.

Школы. Для учащихся 9-х классов отменено проведение обязательных экзаменов по русскому языку и математике, проведение ЕГЭ начнется с 29 июня. В этот день будет пробный экзамен без участия школьников, а потом - с 3 по 23 июля включительно - с участием детей.

Правом пересдачи смогут воспользоваться только те выпускники, которые по уважительным причинам не явились на экзамены в установленные сроки и имеют документальное подтверждение этого. Пересдать экзамены ребята смогут в резервные дни 24 и 25 июля, а также в дополнительные сроки – с 3 по 8 августа. Учебный год для школьников начнется с 1 сентября в обычной очной форме.

Детские сады в Приамурье работают в особом режиме. Действуют дежурные группы, которые принимают всех детей, чьи родители вышли на работу. Поскольку количество воспитанников в одной такой группе ограничено (не более 12 человек), то по мере необходимости могут быть открыты дополнительные. Главное условие – наличие медицинской справки о том, что ребенок здоров, и справки от работодателя, которая подтверждает, что родителям действительно необходимо выйти на работу.

Медорганизации работают в особом режиме. Разрешено проведение плановой госпитализации, в том числе в дневной стационар для онкологических больных за исключением медицинских организаций, расположенных на территории городов Благовещенска, Тынды, Свободного, Белогорска.

Социальные учреждения. В режим изоляции переведено 31 учреждение стационарного типа. Это дома-интернаты, социально-реабилитационные центры, дома для одиноких престарелых, детские центры, приюты. Комплексные центры соцобслуживания оказывают услуги на дому, но не осуществляют полустационарные и групповые виды работ.

Парки, скверы, зоны отдыха, туристические базы работают в ограниченном режиме, только для прогулок с соблюдением противоэпидемических мер.

- Всем организациям необходимо неукоснительно соблюдать противоэпидемические меры, иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств для уборки помещений, кожных антисептиков и гигиенических масок для сотрудников и посетителей. Контроль температуры работников должен вестись ежедневно, а влажная уборка помещений – через каждые два часа, - подчеркнули в правительстве Приамурья.

Кроме этого, на предприятии необходимо соблюдать дистанцию не менее 1 метра между всеми людьми и проводить информирование работников о необходимости соблюдения правил личной гигиены в течение рабочего дня.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Полсотни амурских бизнесменов обратились за региональными субсидиями

Бизнес работает с ограничениями и нуждается в поддержке. Фото: pexels.com

Прием заявок от бизнеса на получение выплат поэтапно стартовал в регионе с 10 июня. Сегодня такая мера доступна амурским бизнесменам во всех муниципальных образованиях региона. Амурчане активно обращаются за прямыми субсидиями от региона. Только за первые два дня документы на прямую субсидию подали 48 предпринимателей. Об этом рассказала министр экономического развития и внешних связей региона Людмила Старкова на заседании штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Амурской области.

По словам министра, больше всего заявок на поддержку в условиях пандемии за первые дни поступило в городе Благовещенске, Магдагачинском районе, Тынде и городе Свободном. Помимо этого, первые заявки от предпринимателей уже приняли в администрациях Мазановского, Бурейского и Михайловского районов, а также городов Белогорск, Райчихинск и Шимановск.

В общей сложности за два дня приема документов бизнесмены подали заявки на получение 4,3 миллиона рублей.

- Если смотреть по направлениям применения субсидий, то мы видим, что в приоритете у предпринимателей идет оплата труда работникам. Такие заявки подали больше половины заявителей – 28 человек. Остальные заявки распределились практически поровну – 11 пакетов документов были предоставлены для выплаты средств ИП, не имеющим работников, и 9 – на погашение задолженности по оплате коммунальных услуг», - отметила Людмила Старкова.

Напомним, на субсидии бизнесу, пострадавшему в условиях пандемии, Правительством региона было выделено 100 миллионов рублей. Согласно условиям поддержки, сумма выплат на одного заявителя достигает 200 тысяч рублей. Денежные средства предусмотрены для компенсации затрат предпринимателям на зарплату и коммунальные платежи за 2 календарных месяца.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Амурской области заболевшие – жители следующих городов и районов:

г. Благовещенска - 460 человек

Благовещенского района - 30 человек

г. Белогорска - 38 человек

г. Тынды - 75 человек

г. Зеи - 9 человек

Магдагачинского района - 37 человек

г. Свободного - 304 человека

г. Шимановска - 46 человек

Шимановского района - 9 человек

пгт. Прогресс - 4 человека

Завитинского района - 3 человека

Ивановского района - 12 человек

Бурейского района - 2 человека

Серышевского района - 44 человека

г. Райчихинск - 9 человек

Константиновского района - 4 человека

Сковородинского района - 28 человек

Тындинского района - 8 человек

Ромненского района - 1 человек

Тамбовского района - 18 человек

Михайловского района - 17 человек

Мазановского района - 18 человек

Архаринского района - 2 человека