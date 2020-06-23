Коронавирус в Приамурье 23 июня: В Амурской области подтвердилась восьмая смерть от COVID-19

По данным на утро 23 июня, в Амурской области выявлено 1399 случаев новой коронавирусной инфекции. Большинство заболевших - жители Благовещенска, здесь их 561. Второе место по распространению вируса в области занимает Свободный с 349 пациентам.

В этих же городах сосредоточено большинство людей, контактировавших с зараженными. Общее их число составляет 2575, из них 1148 - в Благовещенске, 567 - в Свободном. На изоляции по месту жительства находятся 2562 амурчанина, в изоляторах - 13.

Как сообщается на сайте правительства Амурской области, 8 случаев коронавируса привели к летальному исходу, в каких именно районах - не разглашается. Также власти уточняют, что уже 454 человека выздоровели от COVID-19.

О наградах

Однако борьба с распространением инфекции продолжается. Большой вклад в эту борьбу вносят и амурские врачи и медработники, за что их наградили Орденами Пирогова. Этот орден учреждён Указом президента РФ от 19 июня 2020 года. Им награждают в том числе за вклад в укрепление общественного здоровья, предупреждение возникновения и развития инфекционных и неинфекционных заболеваний.

О бизнесе

В поддержке сейчас нуждаются не только врачи, но и предприниматели - коронавирус больно ударил по закрытым сейчас организациям. Первым из амурских городов региональные выплаты пострадавшему бизнесу начал Белогорск. В этом городе четырем предпринимателям выделили в сумме 672 тысячи рублей.

О параде

Парад Победы пройдет только в одном амурском городе - Белогорске. Попасть на него приезжие не смогут, так как 24 июня с 7.00 до 11.00 въезд в населённый пункт планируют закрыть. Как объяснили в мэрии Белогорска, заезжать на территорию городского округа смогут только те, кто прописан там или приехал по работе - последнее можно будет доказать, предоставив справку, выданную работодателем. Справка будет считаться действительной только при предъявлении паспорта.

О поступлении

Амурские колледжи начинают принимать заявления от абитуриентов. По понятным причинам, подать документы можно только дистанционно - пошаговую инструкцию выложили в инстаграм-аккаунте регионального министерства образования и науки. В этом году поступить в колледжи области на бюджетной основе смогут 3817 выпускников. В общей сложности абитуриентов ждут около сотни специальностей и профессий. Новая специальность – «Почтовая связь». По запросу работодателей – компании «Почта России» – она откроется в Амурском колледже транспорта и дорожного хозяйства. Прием заявлений в колледжи продлится до 25 августа.