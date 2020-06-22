Амурский фермер планирует собрать 5 тонн клубники со своего ДВ гектара

Владелец «клубничного гектара» житель Амурской области Роман Коваленко наращивает производство за счет теплиц. В этом году он планирует собрать 5 тонн клубники. За два года ему удалось наладить торговлю не только свежесобранной ягодой, но и замороженной, а еще клубничным вареньем.

Напомним, программа «Дальневосточный гектар», инициированная президентом России Владимиром Путиным, объединяет граждан, которые хотят переехать жить и работать в Дальневосточный федеральный округ. С 1 февраля 2017 года все желающие могут бесплатно получить землю в этом регионе, а в дальнейшем оформить ее в собственность.

Теплицы Романа Коваленко. Фото из личного архива

Житель города Свободного три года назад решил серьёзно заняться выращиванием ягод в крупных масштабах. До этого набирался опыта на своём огороде рядом с домом, отдав семь соток под клубничные саженцы. Эксперимент оказался не очень удачным, поэтому пробовать свои силы амурчанин решил на большой территории, взяв сразу четыре дальневосточных гектара.

Участок Романа Коваленко находится в Свободненском районе, недалеко от села Бардагон. На бесплатных гектарах мужчина построил дом, куда переезжает жить летом, и высадил клубнику.

Роман Коваленко. Фото из личного архива

Всё началось с трех тысяч саженцев. В этом году житель Приамурья высадит в грунт 50-80 тысяч саженцев. В среднем с гектаров удаётся собрать 1,5 тысячи тонны ягоды. В прошлом году урожай мог быть в разы больше, но из-за паводка клубники собрали столько же, сколько и всегда. В этом году Роман Коваленко надеется, что урожай достигнет до 5 тонн.

Ухаживать за "клубничным гектаром" сложно, поэтому амурчанин нанимает на лето работников. Следить приходится за клубникой 50-60 разных сортов. Причём каждый год Роман Коваленко пробует новые сорта ягоды. Заказывает саженцы из Европы. В Свободненском районе растёт клубника из питомников Голландии, Франции, Германии, Италии. Для того, чтобы продлить вегетационный период растений, гектарщик строит на одном из участков теплицу. И тогда он сможет собирать урожай не летом, а осенью. Это позволит ему продавать свежую клубнику на прилавках области не только в сезон.

Фото из личного архива

На дальневосточных гектарах организовано безотходное производство. Роман Коваленко выставляет на продажу не только свежую, но и замороженную ягоду, а также клубничное варенье. В прошлом году фермер получил награду на конференции «Шаг вперед – организация и дальнейшее развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Амурской области». Романа Коваленко отметили в номинации «Мастер своего дела», вручив диплом и сувенир. Награду владелец клубничной фермы получил от областного Минсельхоза как получатель гранта на сумму 1,5 млн рублей, который он потратил на покупку новых сортов ягоды.

Жители региона берут дальневосточные гектары под разные нужды: строительство домов, пасек, теплиц, спортивных объектов и выращивание овощей и ягод. Только в Амурской области выдано более 6 тысяч гектаров. Больше всего получателей в Благовещенском, Ивановском, Свободненском и Серышевском районах. Всего же обладателями земельных наделов на Дальнем Востоке стали более 80 тысяч россиян.