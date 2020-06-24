Парад Победы прошел в Белогорске Амурской области

Белогорск стал единственным городом Амурской области, где 24 июня прошел Парад Победы. На парад были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, выступил губернатор Василий Орлов.

Фото: правительство Амурской области

- Семьдесят пять лет назад в Москве на Красной площади состоялся исторический, первый парад в честь Победы нашей страны над Германией. Он ознаменовал окончательный разгром фашизма. Великая Отечественная война коснулась каждой без исключения семьи. Победы удалось достичь благодаря непоколебимости и силе духа нашего народа, - выступил губернатор. - Из Амурской области ушли на фронт более 100 тысяч человек – почти половина взрослого населения. Около 40 тысяч из них погибли. Мы отдаем дань глубокого уважения и памяти тем, кто пал на полях сражений, кто вернулся с победой и возрождал разоренную страну, кто ковал будущее для следующих поколений. Проведение парада – важный символ и знаковая традиция. Парад Победы олицетворяет гордость героической историей нашего народа и уверенность в мощи российской армии.

Фото: правительство Амурской области

Как рассказали в пресс-службе правительства Амурской области, сценарий торжественного смотра войск в Белогорске во многом повторил парад Победы на Красной площади в 1945 году. Его открыла знаменная группа со Знаменем Победы - штурмовым флагом 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Знамя вынесли под композицию «Священная война» в исполнении сводного военного оркестра Белогорского гарнизона. После минуты молчания под звуки метронома военный парад войск Белогорского гарнизона по традиции открыла рота барабанщиков.

Фото: правительство Амурской области

В торжественном прохождении пронесли штандарты фронтов, за которыми проследовали расчеты военнослужащих в обмундировании образца 1943 года с оружием Победы – знаменитыми пистолетами-пулеметами Шпагина и винтовками военных лет. Впервые с историческим оружием прошли расчеты военнослужащих женщин.

Фото: правительство Амурской области

Всего в параде приняли участие около 1400 военнослужащих. Задействовали также сводные расчеты военнослужащих-женщин, курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и военнослужащих авиационного соединения дальней авиации ВКС России.

Количество техники, участвующей в параде, в этом году выросло в два раза - до 45 единиц - за счет поступления новых образцов вооружения и привлечения техники ДВОКУ. Впервые задействовали недавно поступившие «летающие» танки Т-80БВ и САУ Мста-С, армейские мотовездеходы АМ-1, снегоходы А-1, БМП-3 и БТР-82АМ и ряд другой техники. Во главе механизированной колонны прошел новейший танк Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками.

Фото: правительство Амурской области

- При подготовке к проведению торжественных мероприятий был проведен комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний, - подчеркнули в правительстве региона.

Транспорт для перевозки личного состава, помещения для проживания заранее продезинфицировали. Военных обеспечили перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Участники парада перед парадом жили в отдельных казармах, не контактировали с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением были максимально исключены. Все участники тренировок находились под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения был включен в состав участников парада.

Фото: правительство Амурской области

Кроме того, для максимального соблюдения санитарных требований и сохранения стабильной эпидситуации, оперативным штабом было принято решение закрыть Белогорск с 7.00 до 11.00 для посещения любыми лицами, не имеющими прописки в городе. Это сделано для того, чтобы максимально ограничить количество людей в городе во время этого мероприятия.

Но при этом у всех амурчан была возможность увидеть прохождение войск, не выходя из дома. Парад транслировали на областных телеканалах и в социальных сетях. Увидеть его могут и читатели «Комсомольской правды» в Благовещенске.