Раздельный сбор отходов: дождемся ли?

С запуска мусорной реформы в Приамурье прошло больше года. Нам обещали мусороперерабатывающие заводы, обновление контейнерных площадок, разноцветные баки для сортировки отходов, ликвидацию стихийных свалок и еще много всего. По факту в большинстве благовещенских дворов все осталось по-прежнему. Старые убитые контейнеры. Вместо оборудованной площадки - засыпанный отходами закуток. Сортировка мусора и его переработка звучит как нечто из области фантастики. «Народных» помоек по городу и вокруг него тоже хватает. Что же пошло не так?

Заводы будут потом

Весной 2019 года власти Приамурья говорили о том, что в 2020 году в регионе стартует строительство двух мусоросжигательных заводов. Предполагалось, что на эти цели из федерального бюджета выделят 1,2 миллиарда рублей. Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Амурской области на период 2019 - 2030 годов», площадки для строительства заводов определили в г. Свободном и п. Прогресс. В общей сложности до 2028 года в области должны построить 5 мусоросжигательных заводов и 19 мусоросортировочных станций.

Интересно, что изначально за реализацию мусорной реформы отвечало амурское министерство ЖКХ. Однако уже к концу прошлого года полномочия перешли к министерству природных ресурсов региона.

Впрочем, стройки пока не начались. Как следует из ответа областного минприроды, сейчас только разрабатывают проектную документацию по двум объектам: «Комплекс по обработке отходов вблизи г. Свободный Амурской области мощностью 100 тыс. тонн в год» и «Мусороперерабатывающий завод вблизи рабочего поселка (пгт) Прогресс мощностью 80 тыс. тонн в год». Технологические линии этих комплексов предусматривают переработку всех видов ТКО. Главное, в этом году все-таки планируют ввести в эксплуатацию мусороперерабатывающий завод «БлагЭко». Напомним, что его начали строить аж в 2014-м в Благовещенске. Объект переходил от подрядчика к подрядчику, которым все время не хватало денег, чтобы завершить стройку.

Давайте разделять

Собственно, больше всего скептицизма у многих благовещенцев вызывала именно сортировка мусора. «Мухи отдельно, котлеты отдельно», или - стекло сюда, пластик туда, а овощные очистки еще куда-нибудь. Реализовать этот процесс на практике - тот еще квест. Особенно, если жилищные условия стремятся к минимализму. Где весь этот сортированный мусор складировать и сколько пакетов для этого потребуется, задачка на сообразительность. Опуская подробности сортировочного процесса, переходим к стадии утилизации. Идем к контейнерам и видим, что кидать весь ассортимент придется в один бак. В чем смысл?

И тут на выручку к нам спешит областное минприроды. Согласно ответу ведомства на запрос «Комсомолки», раздельный сбор в Приамурье внедряется поэтапно.

Сейчас идет первый этап. В 2020 году региональному оператору нужно установить оранжевые контейнеры, чтобы благовещенцы выбрасывали туда всевозможные пластиковые изделия. Остальные контейнеры должны быть серыми, в них можно кидать весь остальной утиль без разбора. Второй этап стартует спустя два года. Вероятно, это время дано, чтобы закрепить у населения условный рефлекс: «видишь оранжевое - кидай туда пластик». Тогда в 2023 году будет проще приучить население к синему, такого цвета будут контейнеры для сбора макулатуры. А уже в 2025 году мы запросто поймем, что в зеленые баки надо складывать стекло, в черные - пищевые отходы, а в красные выкидывать мусор, не подлежащий переработке.

Кстати, мы отправили редакционные запросы всем пяти региональным операторам области. Нас интересовали рядовые вопросы из сферы ответственности этих организаций. Например, когда обновят контейнеры, отремонтируют площадки, начнут раздельный сбор мусора и т. д. Запросы ушли в марте. Ответов нет до сих пор.

Энтузиасты вторсырья

Вроде бы весь мусор отдали на откуп амурским региональным операторам. Теперь они безраздельно над ним властвуют, собирая, вывозя, сортируя ценный утиль для сдачи на переработку и хороня бесполезные отходы на спецполигонах. И тут же, из под носа у «властелинов ТКО», уводят вторсырье частные предприниматели. Принимают у населения определенные виды пластика, стеклотару, макулатуру, металлолом, аккумуляторы и батарейки. С ними сотрудничают волонтеры общественного экодвижения «РазДельный сбор». Амурские общественники ежемесячно проводят акции по сбору утиля, подлежащего вторичной переработке.

- Мы заранее оповещаем людей через социальные сети о времени и месте проведения акции. Информируем, что можно сдать, а что нет. Мы на этом не зарабатываем. Вторсырье принимаем бесплатно. Все собранное забирают предприниматели. У них есть транспорт, склады. Людей на акции с каждым разом приходит все больше, - говорит руководитель инициативной группы НКО «РазДельный сбор» Светлана Тарасова.

Амурские эковолонтеры отмечают, что нам пока далеко не то что до Санкт-Петербурга, где в 2011 году зародилось движение «РазДельный сбор», но и до соседнего Хабаровска тоже. Там акции проходят несколько раз в месяц. Есть спонсоры, оплачивающие аренду транспорта и складов для хранения вторсырья. Поэтому общественники могут сами отправить мусор на переработку, а на вырученные средства приобретать, например, мешки для мусора и раздавать их населению.

Во время акций принимают макулатуру, пленки ПВД (полиэтилен высокого давления, маркировка 4HDPE, это пленка-покрытие теплиц, пленка, в которую упаковывает бутылки воды производитель), пакеты на застежке «зиплок» (от одежды, электроники), упаковки гигиенических средств. Также можно сдать пакеты от стирального порошка с маркировкой 4LDPE, канистры, ведра ПНД и ПП (полиэтилен низкого давления и полипропилен, маркировка 2HDPE либо 5 РР), пакеты фасовочные, пищевую пленку от овощей и фруктов (от мяса и сыра не принимается). Еще несколько вариантов - ПЭТ-бутылки любого цвета, с крышками, алюминиевые банки, бутылки и тому подобное от бытовой химии 2HDPE, крышки от ПЭТ-бутылок и TetraPack (от коробок соков и молока), тюбики от зубной пасты, корпусы от дезодорантов твердых и роликовых, батарейки.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Сдать вторсырье

Пока раздельный сбор мусора - это нечто эфемерное и достижимое в ближайшем необозримом будущем, позаботимся об экологии самостоятельно.

Металлолом

Где берут: Благовещенск - ул. Студенческая, 17, ул. Текстильная, 48, ул. Трудовая, 235а, ул. Калинина, 126/2, ул. Студенческая, 15/3, ул. Трудовая, 149а, , ул. Железнодорожная, 8Б/1, ул. Горького, 9/12;

с. Чигири - ул. Центральная, 1/7, ул. Центральная 37/1.

Можно сдать: железо, алюминий, медь (банки, трубы, аккумуляторы, посуду, радиаторы отопления, ванны, очищенные провода, арматуру, бытовую технику, старые автомобили)

Не примут: алюминиевую фольгу, баллоны из-под монтажной пены, очень мелкие (скрепки, кнопки, пивные крышки).

Подготовить к сдаче: удалить пластиковые детали, стекло, остатки пищи.

Батарейки

Где берут: Благовещенск - ул. Мухина, 114 (продуктовый супермаркет и ТЦ «Острова»), ул. Амурская, 241, ул. Кантемирова, 16, ул. Текстильная, 116, ул. Горького, 237, ул. Горького, 242, ул. Амурская, 293, ул. Амурская, 20;

с. Чигири - ул. Партизанская, 1а.

Стеклотара

с. Чигири - ул. Промышленная, телефоны: +7 (4162) 377-737, +7 (4162) 569-099. В ряде дворов есть зеленые контейнеры для стекла. Уточнить их местонахождение можно по номеру +7 914-556-9099.