2020-06-25T04:33:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Приамурье 25 июня: Кафе в Тынде открываются, а в Благовещенске – работают подпольно

Полиция и Роспотребнадзор проверяют, как предприниматели соблюдают ограничения
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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В Благовещенске заказывать кофе по-прежнему можно только навынос. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВАВ Благовещенске заказывать кофе по-прежнему можно только навынос. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Рост числа заболевших COVID-19 в Амурской области продолжается – в среду, 24 июня, подтвердились ещё 46 случаев. Всего на данный момент выявлено 1490 человек, подхвативших коронавирус в регионе. Почти треть из них выздоровела – из стационара уже выписались 500 человек.

Кормят втихую

Из-за эпидемиологической ситуации в ряде городов Приамурья продолжают действовать «коронавирусные» ограничения. Так, в Благовещенске кафе и ресторанам разрешено работать только на самовывоз или доставку. Однако некоторые это правило обходят, на чем сотрудники полиции и управления Роспотребнадзора по Амурской области их и ловят.

С 19 по 22 июня специалисты осмотрели 48 амурских предприятий общепита, торговли и оказания услуг. Большинство проверок пришлось на Благовещенск – здесь обследовали 37 организаций и нашли два нарушения. На момент визита проверяющих в зале посетителей обслуживали кафе по улице Октябрьской, 193/1, и по улице Зейской, 173а.

В Белогорске полицейские и сотрудники регионального Роспотребнадзора нарушений не выявили, а в Белогорском районе нашли всего одно – база отдыха в селе Васильевка работала при отсутствии масок, дезинфицирующих средств, термометра и графика уборки.

Также три нарушителя попались в селе Поярково Михайловского района. В трёх магазинах не организовали «входной фильтр» - не измеряли температуру работников, не осматривали сотрудников в течение дня. Также в одном из магазинов не проводили влажную уборку каждые два-четыре часа, а в другом отсутствовали средства для дезинфекции.

Открыты официально

Между тем, в Тынде с сегодняшнего дня кафе и ресторанам разрешают работать. Об этом мэр города Марина Михайлова написала в своем инстаграм-аккаунте:

- Предприятия общественного питания - один из наиболее пострадавших видов экономической деятельности. Анализ показал снижение выручки к аналогичному периоду прошлого года до 80%. Сегодня на заседании оперативного штаба принято решение о разрешении работы общепита до 18.00, далее по времени - только на вынос.

Мэр подчеркнула, что организации должны соблюдать все нормы и рекомендации Роспотребнадзора, усилить контроль внутри заведения. Делать это в интересах самих предпринимателях – если проверки покажут нарушения, то решение об открытии кафе и ресторанов отменят, а заведения накажут рублем. Причем речь не только о штрафах.

Как стало известно в ходе последнего заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, если предприниматель не выполняет требований по предупреждению распространения COVID-19, то он не получит региональную финансовую поддержку.

- Основной причиной отказа организациям в предоставлении региональной поддержки может стать наличие штрафов за невыполнение взятых обязательств по соблюдению мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, несоблюдение установленных запретов, - прокомментировали в областном правительстве.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Как должен работать бизнес

Предприниматели, возобновившие работу, должны были подать уведомление о соблюдении норм санитарной безопасности. Документ подтверждает, что организации обеспечивают постоянное наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, кожных антисептиков и гигиенических масок для сотрудников и посетителей.

Контроль температуры работников должен вестись ежедневно, влажная уборка помещений – каждые 2 часа. Кроме этого, необходимо соблюдать безопасную дистанцию не менее 1 метра между людьми и информировать работников о соблюдении правил личной гигиены в течение рабочего дня.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Количество заболевших в городах и районах Приамурья

г. Благовещенск - 594 человек

Благовещенский район - 37 человек

г. Белогорск - 40 человек

г. Тында - 111 человек

г. Зея - 9 человек

Магдагачинский район - 43 человека

г. Свободный - 373 человека

г. Шимановск - 49 человек

Шимановский район - 10 человек

пгт. Прогресс - 4 человека

Завитинский район - 3 человека

Ивановский район - 19 человек

Бурейский район - 3 человека

Серышевский район - 44 человека

г. Райчихинск - 17 человек

Константиновский район - 5 человека

Сковородинский район - 32 человека

Тындинский район - 12 человек

Ромненский район - 1 человек

Тамбовский район - 43 человека

Михайловский район - 17 человек

Мазановский район - 19 человек

Архаринский район - 2 человека)

ИСТОЧНИК KP.RU

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