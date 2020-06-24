Врач-нарколог: От детской зависимости спасает забота родителей

На диспансерном учете в Амурской области состоят порядка 50 детей и подростков, которые эпизодически употребляют психоактивные вещества. Число кажется небольшим, но это только верхушка айсберга – еще около 500 несовершеннолетних относятся к группе риска. У этих детей зависимость еще не сформировалась, но они уже успели попробовать психоактивные вещества. Причем чаще это не наркотики, а снюс – жевательные никотиновые смеси. И пробуют их не только подростки, но и дети в возрасте от восьми лет.

Можно ли предупредить опасную привычку и что делать, если ребенок уже начал злоупотреблять, «Комсомолке» рассказала врач-нарколог кабинета профилактики наркологических расстройств Амурского областного наркологического диспансера Галина Жушман.

Ответственность на семье

Существует немало предпосылок, которые толкают детей на употребление жевательного табака, токсичных или наркотических веществ. Но все их можно разделить на две группы: биологические и социальные. К первым относится, прежде всего, наследственность – если кто-то из родителей страдает от алкоголизма или тем более наркомании, то ребенок оказывается в группе риска. Однако как показывает практика, в большинстве случаев дети начинают употреблять вещества из-за социальных факторов – неправильного воспитания или дисгармоничных отношений внутри семьи. В частности, мамы и папы допускают такие ошибки:

• Отсутствие контроля. Родители в таком случае уделяют больше внимания работе, бизнесу или друг другу, нежели детям. Вместо того чтобы разговаривать со своим ребенком, они решают личные проблемы или банально сидят в телефонах. В результате сын или дочь оказываются предоставленными самим себе и за помощью обращаются не к взрослым, а к сверстникам. Вместе с другими ребятами несовершеннолетние ищут новых ощущений или возможности сбежать от своих жизненных трудностей, а находят психоактивные вещества.

• Мелочный контроль. Родители держат ребенка в ежовых рукавицах, не давая ему ни малейшей самостоятельности. Выбор друзей, кружков по интересам, фильмов и книг – все контролируется мамой или папой. В такой ситуации ребенок может начать делать все назло родителям, в том числе употреблять снюс, токсические и наркотические вещества. Кроме того, стоит ему вырваться из-под гиперопеки (уехать на учебу, олимпиаду, соревнования в другой город), и произойдет «отравление свободой». Ребенок захочет взять от жизни все и может попробовать даже наркотики.

• Кумир семьи. Ребенок становится для родителей звездой, и все, чтобы он ни делал, считается правильным. Доходит до того, что взрослые могут потворствовать курению табака: «А что такого – сейчас же все курят!» Могут наливать сыну или дочери алкоголь на праздники: «Да что от одной рюмки будет!» А ведь так и до наркотиков недалеко.

Кроме того, если детей в семье несколько и младший становится кумиром семьи, то в зоне риска оказываются его старшие братья и сестры – им оказывается меньше внимания, их порой наказывают вместо малыша. И они опять-таки страдают из-за отсутствия контроля и начинают принимать психоактивные вещества, чтобы обратить на себя внимание родных.

Разглядеть проблему

Первым тревожным звоночком станут кардинальные изменения в поведении ребенка. Если у вас периодически возникает мысль о том, что вы не узнаете свою дочь или сына, то это реальный повод для беспокойства.

- Ребенок перестает показывать своих друзей, забрасывает учебу, прогуливает, начинает врать, не приходит домой или приходит поздно, грубит, хамит, молчит – все это косвенные признаки того, что он употребляет психоактивные вещества, - перечисляет нарколог Галина Жушман.

Есть и очевидные признаки. Так, можно найти у несовершеннолетнего стеклянные или пластиковые трубочки (пипетки), обожженные или содержащие мелкие смеси трав, маленькие прозрачные пакетики со смесью трав или белым кристаллическим веществом, пузырьки, жестяные банки, пластиковые бутылки, капсулы, таблетки или иные медицинские препараты, не назначенные врачом, папиросы в пачках из-под сигарет. А о следах от уколов по ходу вен и говорить не стоит – этот знак узнает каждый взрослый.

Заметив эти тревожные звоночки, не стоит паниковать: даже если ребенок попробовал наркотик – это еще не значит, что он наркоман. Нужно не набрасываться на него с обвинениями, а для начала честно и доверительно поговорить. При этом если ребенок не склонен обсуждать этот вопрос, не стоит настаивать. Попросите сына или дочку выслушать вас и откровенно расскажите о своих опасениях и переживаниях, предложите помощь.

Помогут бесплатно и анонимно

При подозрении, что ребенок употребляет наркотики или другие дурманящие средства, необходимо также обратиться к специалистам: химическая зависимость сама собой не проходит. Для начала родители могут привести ребенка в экспертный отдел Амурского областного наркологического диспансера, где круглосуточно, бесплатно и анонимно проверяют людей на наличие в организме психоактивных веществ. Так можно выяснить, верны или ошибочны подозрения. А уже если верны, то стоит записаться к врачу.

В Амурском областном наркологическом диспансере работает подростковый кабинет, где ведется бесплатный и анонимный прием. Сами врачи говорят: «Нам важно не узнать имя и фамилию ребенка, нам важно оказать ему помощь». Все беседы с врачом-наркологом строго конфиденциальны, без родительского согласия на учет ребенка никто не поставит, поэтому лечения в наркологическом диспансере бояться не надо.

Между тем, помощь будет всесторонней. В арсенале врачей имеются медикаментозное и физиолечение, психологическая и психотерапевтическая помощь. При этом важно понимать, что организм ребенка – молодой и здоровый, у него еще не успели пострадать ни печень, ни сердце, как это бывает у взрослых пациентов наркологического диспансера. Первостепенной задачей будет исправление кардинальных изменений психики, возникших как следствие употребления психоактивных веществ.

Здесь на помощь специалистам приходят аппараты биологической обратной связи. Во время процедуры детям надевают на голову электроды, подключенные к компьютеру. И при помощи специальной программы ребята могут увидеть на экране свое психологическое состояние и научиться регулировать его, постепенно избавляясь от тревожности и иных беспокоящих симптомов.

- Подростковый возраст уникален, - отмечает Галина Жушман. - В этот период еще можно исправить все погрешности воспитания. Если вовремя направить ребенка к специалистам, то у него будут все шансы измениться в лучшую сторону.

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Мы продолжаем начатую в прошлом году серию публикаций о том, как позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Совместно с министерством здравоохранения Амурской области и Амурским областным центром медицинской профилактики в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014-2020 годы», подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» мы расскажем читателям, как уберечься от неприятностей и сохранить здоровье на долгие годы!

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