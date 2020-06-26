Благовещенцы: «Установите светофоры!»

Не хочешь пеню - плати комиссию

Анастасия Петрова, г. Благовещенск:

- Я оплачивала услуги ЖКХ с помощью приложения банка, и он снял с меня комиссию в размере 23 рублей! Причем сначала списалась сумма за ЖКХ, а вторым платежом - комиссия. Говорили же, что больше не будут ее снимать. Я сделала все скриншоты, написала претензию в банк.

Отделение по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации:

- Банк России как орган банковского регулирования и банковского надзора постоянно контролирует соблюдение кредитными организациями и банковскими группами законодательства России и нормативных актов ЦБ. В случае их нарушения применяет в отношении банков-нарушителей принудительные меры воздействия, не затрагивая при этом их отношения с клиентами и третьими лицами.

Взаимоотношения клиента и банка, а также размер и порядок взимаемой комиссии относится к деятельности самого банка. Однако, если клиент считает, что нарушены не только его права, но и закон, то может обратиться в Центробанк.

К жалобе необходимо приложить копии документов, подтверждающие возможное нарушение, и направить ее через интернет-приемную либо по почте. Адреса для направления обращения указаны на сайте Банка России (www.cbr.ru). Регулятор рассмотрит жалобу в течение 30 календарных дней и даст подробный ответ. При установлении нарушения Банк России примет в отношении кредитной организации необходимые меры.

Перейти дорогу: миссия невыполнима

Антонина, г. Благовещенск:

- Когда установят светофор на пересечении улиц Амурской - Пушкина? Пешеходам там пройти нереально, водители носятся, как сумасшедшие!

Управление ЖКХ Благовещенска:

- В рамках ремонта улично-дорожной сети светофор установят уже в этом году. Планируемый срок выполнения работ - 1 сентября 2020 года.

Подумайте о бабушках!

Таисия Косенчук, ученица гимназии № 1 г. Благовещенска:

- Уважаемая редакция! В этом году я закончила пятый класс. Мне нравятся уроки ОБЖ. Но гуляя по нашему городу, я обратила внимание, что чаще их нарушают взрослые. Переходят дорогу в неположенном месте. Некоторые водители едут на красный свет и, к тому же, на очень большой скорости. Мотоциклы едут с таким шумом, что у меня болят уши.

На Калининском переезде дорога широкая, а светофор горит всего 16 секунд, и моя бабушка Маша не успевает перейти дорогу. Да и возле универмага светофор тоже горит 16 секунд. А в других местах, где дорога уже, светофор горит 25 секунд. Пройдут годы, и я с моими одноклассниками тоже буду, как моя бабушка. И я хочу, чтобы люди, отвечающие за благоустройство нашего города, тоже думали о своих бабушках.

Администрация города Благовещенска:

- Время горения светофорных сигналов определено Проектом организации дорожного движения улично-дорожной сети муниципального образования города. На перекрестке улиц Калинина и Тенистой и улиц 50 лет Октября и Амурской выбран оптимальный режим работы светофорных объектов с учетом интенсивности движения транспортных и пешеходных потоков.

На милость кредиторов

Ольга Степановна, Благовещенский район:

- Из-за «коронавирусных» нерабочих дней не могу целиком оплатить счета за коммунальные услуги. Теперь у меня задолженность, а я где-то читала, что за долги могут выселить из квартиры. Так ли это?

Игорь Волобуев, юрист:

- Процесс выселения очень долог и тернист. Вряд ли из-за полугодовой задолженности по платежам за ЖКУ будет произведено выселение. Как правило, в такие процессы привлекается прокуратура и органы опеки, если у должников есть дети. Эти надзорные органы в подобных случаях защищают права несовершеннолетних.

Выселить могут только на основании решения суда. В большинстве случаев выселить «в никуда» невозможно. Для этого должны, как минимум, предоставить жилье по договору социального найма. В случае с ипотекой банк может забрать жилье, но этому, как правило, предшествует затяжной переговорный процесс по реструктуризации задолженности. В редких случаях квартиры выставляют на торги.

Выплаты - автоматически

Светлана Романова, г. Шимановск:

- Мы получаем ежемесячную выплату из маткапитала, и ее срок подходит к концу. Мы хотим ее продлить, но отделение ПФР РФ сейчас принимает только по записи, а для меня это не очень удобно. Как быть?

Отделение Пенсионного фонда РФ по Амурской области:

- В случае окончания срока выплаты в период до 1 октября 2020 года гражданам не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и продлить срок получения этой меры поддержки. Выплата будет продлена в беззаявительном порядке при согласии получателя.

Незадолго до окончания срока выплаты специалисты территориальных органов ПФР по телефону, указанному при подаче заявления, информируют граждан о возможности продления меры поддержки. Согласие фиксируется актом, а выплата продляется еще на год.

Напомним, право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала имеют семьи с небольшим доходом, в которых второй ребенок рожден с 1 января 2018 года и позднее. Для определения права на нее используется критерий нуждаемости, а именно - среднедушевой доход семьи. С 1 января 2020 года ежемесячную выплату могут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превысит двукратную величину прожиточного минимума за второй квартал предшествующего года. Это совокупный доход до 104 072 руб. в месяц на семью из четырех человек и до 78 054 руб. в месяц на семью из трех человек. Сама ежемесячная выплата составляет 12 727 руб. Выплату семьи могут получать до исполнения ребенку 3 лет.

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