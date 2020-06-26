День молодежи во время пандемии

В эти выходные благовещенцы отпразднуют День молодежи. Основные мероприятия, посвященные празднику, планируют провести с 26 по 27 июня - как на улицах города, так и онлайн.

Уже в пятницу будет дан старт первому событию - интеллектуальной квиз-игре «Че, самый умный?». Побороться за призы можно будет на платформе play.gamebrains.ru в 16.00, ведущими конкурса станут «Амурский клуб веселых и находчивых «Лига «Союз».

Чуть позднее, в 17.00, ТК «Город-24» и Амурское областное телевидение покажут концерт «Молодежь ЗНАЕТ». В программе мероприятия - мастер-класс скейтбордистов, файер-шоу и другие номера, подготовленные молодежью города. Запись концерта разместят и в Instagram-аккаунте @molodblag28.

Вечером благовещенцы услышат на улицах города песни местных исполнителей - Дениса Букула, Натали Павловой, групп «Вегас», Rondofamily и творческих коллективов ОКЦ. Специально для этого с 17.00 до 19.00 по городу будет курсировать машина с аудиосистемой.

Поздравительные видеоролики будут транслироваться на уличных экранах и в торговых центрах Благовещенска, а также на автомобиле со специальным LED-экраном. Автомобиль побывает в нескольких местах города: скейтпарке ОКЦ, на парковке ТРЦ «Острова» и в районе КПП у супермаркета «Дисконт».

К празднику приурочена акция «Голуби мира», которая стартует в эти выходные. Принять участие можно будет, создав свои фигурки голубей по мастер-классу на странице @molodblag28 и выложив работу в Instagram с хештегом #ГолубиМира2020, отметив аккаунт организаторов. Победитель получит приз от управления по делам молодежи города Благовещенска.

В этот же день молодые художники создадут арт-объект, посвященный празднику. Он будет выставляться в Горпарке только в течение двух дней.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

#МолодежьБлгУмеет

В честь праздника отдел по делам молодежи запустил в своем инстаграме праздничный флешмоб «Молодежь УМЕЕТ!».

Чтобы поучаствовать в нем, нужно показать свои умения и таланты, записать об этом короткий видеоролик и опубликовать его в Инстаграм с отметкой @molodblag28 и хештегом #МолодежьБлгУмеет, а также передать эстафету своим друзьям.

В День молодежи, 27 июня, с помощью генератора случайных чисел организаторы выберут в прямом эфире трех участников, которым достанутся беспроводные наушники в качестве подарка.

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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Библиотеки зовут амурскую молодежь на онлайн-выставки

Библиотеки тоже не оставят молодежь без контента. Весь день 27 июня молодых людей ждут онлайн-выставки, прямые эфиры и видеорепортажи.

В 10.00 библиотека «Багульник» проводит фотовыставку о местной молодежи в своем интаграме - @biblioteka.bagulnik. Библиотека им. А. П. Чехова - @chehovka_blag. Прямой эфир вместе с #Чеховкой с 12:00 по 19:00.

В 12.00 свой видеорепортаж «Молодежь.28 RUS» представит и библиотека искусств - @artbiblio.blg. Обзор покажет главные места активного отдыха благовещенской молодежи.

Библиотека искусств проведет «Марафон достижений» в 13.00 в своем инстаграме @artbiblio.blg.

Три прямых эфира проведет и «Центральная» библиотека. В 15.00 они возьмут интервью у молодых людей. Узнают, что они читают и чем увлекаются. В 17.00 зрителей ожидает прямой эфир с лидером рок-группы Ильей Уточкиным. Одновременно пройдет и прямой эфир «Идеальные бровки» с мастером-бровистом.

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КСТАТИ

Концерты на всю страну

Социальная сеть «ВКонтакте» 27 июня проведет всероссийский «Основной выпускной» - онлайн-концерт для бывших школьников. Трансляция шоу начнется в 18.00 в группе проекта «Официальные страницы». Также праздник можно будет посмотреть на телеканале «МУЗ-ТВ» в 19.00 по Москве.

На нем выступят такие исполнители, как Баста, Zivert, Тима Белорусских, Тимати, NILETTO, Jony, HammAli & Navai и Ramil’. Ведущими праздника станут Ида Галич, Владимир Маркони и голосовой помощник Маруся. В ходе эфира выпускников также поздравит министр просвещения РФ Сергей Кравцов и 100 учителей со всей России.

Не обойдется и без призов. Накануне концерта музыканты проведут конкурсы в своих группах, а во время «Основного выпускного» созвонятся с победителями. Участники смогут выиграть и другие ценные подарки - iPhone, AirPods, iPad и умную колонку.

Сибирский коллектив Ploho в тандеме с группами «Черная речка» и «Несогласие» проведут онлайн-трансляцию своего концерта 27 июня в 18.00 по Москве. Коллективы порадуют любителей пост-панка вычищенными аранжировками, знакомым постпанк-квадратом и вкраплениями светлого лиризма. Все это обещает сочетаться с коллективной апатией и реалиями современных будней в текстах групп.

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