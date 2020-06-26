Коронавирус в Приамурье 26 июня: Как пересдавать ЕГЭ и заниматься спортом во время пандемии

В Амурской области по-прежнему растет число заболеваний новой коронавирусной инфекции. За последние сутки COVID-19 подтвердился ещё у 38 человек. Таким образом, с начала пандемии в регионе выявили 1528 случаев коронавируса, из которых девять завершились летальным исходом. При этом 500 человек выздоровели и выписались из госпиталей.

Распространение инфекции повлияло на все сферы жизни. По-прежнему остаются закрытыми организации общественного питания, школьники сдают экзамены в защитных масках, фитнес-клубы дезинфицируют всё, что только возможно. О том, как амурчанам пересдавать ЕГЭ и заниматься спортом в условиях пандемии, расскажет «Комсомолка».

Сдвигают ради безопасности

Почему сдача отдельных предметов ЕГЭ перенесена на резервные сроки – частый вопрос, поступающий на «горячую линию» и в соцсети министерства образования и науки Амурской области. Чтобы внести ясность, ведомство опубликовало подробное разъяснение со ссылкой на недавний приказ Министерства просвещения РФ.

- В этом году из-за напряженной эпидемиологической обстановки в стране и регионе государственная итоговая аттестация проходит в особых условиях. Важными принципами является не только создание условий для максимальной объективности оценки знаний, но и жесткое соблюдение мер безопасности по недопущению распространения коронавируса, - говорится на сайте регионального ведомства.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора пункты проведения ЕГЭ оснастят средствами индивидуальной защиты, а участников рассадят с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра. Поскольку массовое скопление людей в период пандемии недопустимо, находиться в каждом кабинете смогут не более девяти выпускников. Если желающих окажется больше, то по решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) часть ребят будут сдавать экзамен в резервные сроки.

- В случае невозможности проведения экзамена для всех участников, зарегистрированных на соответствующий учебный предмет в установленную дату основного периода, с соблюдением требований санитарного законодательства РФ, ГЭК вправе определить для части участников другую дату проведения экзамена из установленных резервных сроков, – сообщается в приказе Минпросвещения РФ. – В случае установления в едином расписании ЕГЭ двух дат проведения экзаменов по одному учебному предмету в рамках основного периода ГЭК самостоятельно распределяет участников экзамена на указанные даты проведения испытаний, исходя из вместимости аудиторного фонда с соблюдением требований санитарного законодательства РФ.

Напомним, резервные сроки ЕГЭ 2020 года – 24 и 25 июля. Результаты испытаний тех выпускников, которые будут сдавать экзамены в указанные дни, станут известны не позднее 3 августа, то есть к самой приемной кампании в вузах.

Прыгать можно, купаться – ни-ни!

С 25 июня по всей Амурской области возобновляется работа спортивных секций, за исключением бассейнов в Благовещенске и Свободном. На «изоляцию» амурский спорт отправился в конце марта в связи с пандемией COVID-19. В большинстве территорий области к занятиям вернулись в начале июня. Тренировки же в Благовещенске, Благовещенском районе и Свободном официально разрешены лишь с 25 июня.

Какие меры по недопущению распространения инфекции придется соблюдать спортсменам и как обстоят дела с участием в соревнованиях – об этом на пресс-конференции рассказал министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, руководители спортивных клубов и федераций должны следить за состоянием здоровья своих сотрудников: ежедневно проводить утренние фильтры, организовать измерение температуры. Каждый из работников должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. Спортсменам во время занятий необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Особое внимание следует уделить обработке поверхностей тренажеров и спортивного инвентаря с использованием дезсредств.

- Контроль будет осуществляться силами муниципалитетов, специальными комиссиями, куда входят работники администрации, представители Роспотребнадзора, полиции, задействованы работники министерства, поэтому контроль будет жесткий, - пояснил Дмитрий Кутека. - Руководителям спортиндустрии очень важно понимать, что послабления идут до тех пор, пока мы будем соблюдать все рекомендации. При ухудшении обстановки данные послабления могут быть отменены.

При этом министр отметил, что большинство спортивных организаций ответственно и активно подошли к подготовке к открытию: закупили все необходимое, чтобы обеспечить безопасность работников и спортсменов. Особую осторожность следует проявить там, где организованы занятия игровыми видами спорта: их предстоит строить так, чтобы ограничительные меры не были нарушены.

Напомнил министр спорта и о том, что пока в области разрешены только тренировки. К соревновательному этапу область приступит лишь тогда, когда эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется. Это касается и внутренних, и выездных состязаний:

- В регионах Российской Федерации ситуация разная. Некоторые регионы уже перешли к соревновательному процессу. На сегодня с Роспотребнадзором отрабатывается возможность участия амурских спортсменов в этих мероприятиях, но пока положительного ответа нет, - объяснил Дмитрий Геннадьевич. - В межсезонье всегда спортсмены уделяют внимание общефизической подготовке, скоростным качествам, чтобы к началу сезона (верим, что к сентябрю эпидобстановка наладится) они могли войти уже в обычный график.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Заболевшие – жители следующих городов и районов:

г. Благовещенска - 612 человек

Благовещенского района - 37 человек

г. Белогорска - 40 человек

г. Тынды - 119 человек

г. Зеи - 9 человек

Магдагачинского района - 43 человека

г. Свободного - 380 человек

г. Шимановска - 49 человек

Шимановского района - 10 человек

пгт. Прогресс - 4 человека

Завитинского района - 3 человека

Ивановского района - 19 человек

Бурейского района - 3 человека

Серышевского района - 44 человека

г. Райчихинск - 19 человек

Константиновского района - 5 человек

Сковородинского района - 33 человека

Тындинского района - 12 человек

Ромненского района - 1 человек

Тамбовского района - 43 человека

Михайловского района - 17 человек

Мазановского района - 21 человек

Архаринского района - 2 человека