2020-06-27T12:53:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 27 июня: В Свободном ситуацию с COVID-19 удалось стабилизировать

Мы собрали последние данные по коронавирусу на утро 27 июня 2020 года
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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За сутки в Свободном выявили всего два случая коронавируса, вместе нескольких десятков, как бывало в последние дни. Фото: pexels.comЗа сутки в Свободном выявили всего два случая коронавируса, вместе нескольких десятков, как бывало в последние дни. Фото: pexels.com
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По состоянию на утро 27 июня в Амурской области выявлено 1572 случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 515 из которых завершились выздоровлением, а 232 лечатся на дому. Зарегистрировано 9 летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Фото: yandex.ru

Фото: yandex.ru

Больше всего заболевших - среди жителей Благовещенска, где вирус подхватили 638 человек. На втором месте по-прежнему находится Свободный с 382 случаями COVID-19. Между тем, как рассказала глава Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова, ситуацию в городе президентского внимания удалось урегулировать. Это подтверждает и статистика - за прошлые сутки в Свободном подтвердились всего два случая коронавируса.

Общее количество контактных лиц с заболевшими - 2634 человек (в г. Благовещенск - 1225, в г. Свободный - 558), проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию. Всего в регионе уже провели 98 075 исследований. На изоляции по месту жительства находятся 2626 человек, в изоляторах – 8, в обсерваторе - 0.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Амурской области COVID-19 заразились жители:

г. Благовещенска (638 человек)

Благовещенского района (41 человек)

г. Белогорска (40 человек)

Белогорского района (1 человек)

г. Тынды (122 человека)

г. Зеи (9 человек)

Магдагачинского района (43 человека)

г. Свободного (382 человека)

г. Шимановска (49 человек)

Шимановского района (11 человек)

пгт. Прогресс (4 человека)

Завитинского района (3 человека)

Ивановского района (20 человек)

Бурейского района (3 человека)

Серышевского района (44 человека)

г. Райчихинск (20 человек)

Константиновского района (5 человека)

Сковородинского района (33 человека)

Тынденского района (12 человек)

Ромненского района (1 человек)

Тамбовского района (47 человек)

Михайловского района (17 человек)

Мазановского района (22 человека)

Архаринского района (2 человека).

ИСТОЧНИК KP.RU

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