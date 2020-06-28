Коронавирус в Приамурье, последние новости на 28 июня 2020: В регионе хотят ввести почетные звания для работников здравоохранения

По данным на утро 28 июня, в Амурской области выявлено 1610 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено 38 новых случаев. Большинство заболевших - жители Благовещенска, здесь их стало больше на 21 пациента. Второе место по распространению вируса в области занимает Свободный, где вирус подтвердили еще у 8 человек.

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Процесс выявления новых заразившихся продолжается. Сейчас обследуют 2634 человека, контактировавших с больными. Из них 2626 находятся на изоляции по месту жительства, остальные восемь - в изоляторах.

Как сообщается на сайте правительства Амурской области, 539 человек в регионе выздоровели от новой коронавирусной инфекции. К летальному исходу привели девять случаев заболевания.

Между тем, глава Приамурья Василий Орлов отчитался перед депутатами Заксобрания о своей деятельности и деятельности правительства Амурской области. Среди прочего, во время отчета затронули инициативу принять закон о почетных званиях в сфере здравоохранения и физической культуры и спорта, аналогичных тем, что существуют для работников в сфере культуры и искусства. Правительство инициативу поддержало.

- Ответственные министерства проработают вопрос и на осенней сессии предложат вам на рассмотрение законопроект, - отметил губернатор Василий Орлов. – Идея поощрять выдающихся специалистов хорошая и нам необходимо провести все процедуры оперативно, чтобы уже в декабре, если позволит эпидемиологическая обстановка, в торжественной обстановке в рамках отчета главы региона, наградить первых профессионалов.