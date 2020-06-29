Коронавирус в Приамурье, последние новости на 29 июня 2020: Губернатор поблагодарил религиозные организации за вклад в борьбу с COVID-19

По данным на утро 29 июня, в Амурской области зафиксирован уже 1651 случай новой коронавирусной инфекции. Почти треть из них завершилась выздоровлением – из больниц выписались 539 человек. Остальные продолжают лечение.

Большинство заболевших - из Благовещенска, здесь их 680 человек. Второе место по числу заразившихся коронавирусом занимает Свободных, где вирус выявлен у 398 пациентов. В этих же городах находится большая часть людей, контактировавших с больными: в Благовещенске – 1204, в Свободном – 558. Всего в Амурской области 2640 контактных. Из них 2633 изолированы по месту жительства, а остальные семь в изоляторах. Обсерваторы в Приамурье пустуют.

Между тем, на прошлой неделе губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с представителями национально-культурных и религиозных организаций региона. Губернатор поблагодарил их за поддержку мер, введённых для борьбы с COVID-19.

- Религиозные организации с большим пониманием отнеслись к вопросу о необходимости ограничения проведения богослужений, несмотря на большое количество выпавших на этот период значимых религиозных праздников. Считаю, что совместные меры позволили нам сохранить здоровье граждан, - отметил Василий Орлов.

Отдельно губернатор области поблагодарил имам-хатыба местной мусульманской организации Абдурашида Умарова за помощь в организации взаимодействия с работниками, задействованными на площадке строительства Амурского ГПЗ. В проекте участвует большое количество иностранных граждан, исповедующих ислам. Местная мусульманская организация проводит встречи с работниками, направленные на недопущение возникновения конфликтов на межэтнической и межконфессиональной почве.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Заболевшие – жители:

г. Благовещенска (680 человек)

Благовещенского района (45 человек)

г. Белогорска (40 человек)

Белогорского района (1 человек)

г. Тынды (130 человек)

г. Зеи (9 человек)

Магдагачинского района (43 человека)

г. Свободного (398 человек)

г. Шимановска (49 человек)

Шимановского района (11 человек)

пгт. Прогресс (4 человека)

Завитинского района (3 человека)

Ивановского района (20 человек)

Бурейского района (3 человека)

Серышевского района (44 человека)

г. Райчихинска (24 человека)

Константиновского района (5 человека)

Сковородинского района (33 человека)

Тындинского района (12 человек)

Ромненского района (1 человек)

Тамбовского района (49 человек)

Михайловского района (17 человек)

Мазановского района (22 человека)

Архаринского района (2 человека)