Виктория Крупко: неоценимую помощь в борьбе с коронавирусом Белогорску оказал ФРДВ

Главный врач Белогорский городской больницы Амурской области Виктория Крупко рассказала, как проходит борьба с эпидемией в инфекционном и реанимационном отделении, а также о помощи Фонда развития Дальнего Востока и Арктики в поставках средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин поручил кабинету министров снабдить медиков спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. По поручению заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева на Дальнем Востоке реализуется программа обеспечения медицинских учреждений СИЗами, оборудованием и препаратами.

Главный врач ГБУЗ «Белогорская городская больница», экс-замминистра здравоохранения Амурской области Виктория Крупко руководит медицинским учреждением со 2 мая. Первый месяц ее работы совпал с началом поставок средств защиты для амурских врачей по линии ФРДВ. Виктория Витальевна рассказала, какую помощь получает больница в настоящее время и как работает медицинский персонал:

- По поручению полпреда Юрия Трутнева сейчас на Дальнем Востоке реализуется программа обеспечения медицинских учреждений СИЗами, оборудованием и препаратами. Какую помощь по этому направлению получила Белогорская горбольница?

- В период эпидемиологического неблагополучия в связи с коронавирусной инфекцией изменился режим работы нашей больницы. Возросла потребность в оборудовании и средствах защиты. По линии ФРДВ поступили средства индивидуальной защиты в общем количестве 18 тысяч единиц. Из них защитные костюмы, комбинезоны, одноразовые халаты – более 5,5 тысяч. Маски и респираторы – 10 тысяч. А также защитные экраны, очки, нарукавники, бахилы.

Кроме того, мы получили один из пяти поступивших в область транспортировочных изолирующих боксов. Он теперь находится в распоряжении медиков отделения скорой помощи нашей больницы. С помощью бокса они смогут перевозить пациентов с подозрением на заражение особо опасными инфекциями или пациентов, подвергшихся поражению микробиологическими веществами, из зараженных территорий в специализированные стационарные медицинские учреждения. Изолированный бокс, также называемый изолирующей капсулой, можно использовать и как средство защиты от «загрязненной» окружающей среды для перевозки пациентов с ослабленным иммунитетом. Основное отличие изолированного бокса - это наличие приточно-вытяжной вентиляционной системы. Система обеспечивает удаление воздуха и поддержание заданного давления, а также управляемый приток воздуха посредством двух активных систем вентиляции.

Вся помощь нашему лечебному учреждению оказана своевременно, что позволяет по сей день соблюдать все требования и защищать как больных, так и медицинских работников.

- Как врачи оценивают поступившие СИЗы - например, удобны ли костюмы в применении?

- Конечно, когда находишься в полном защитном комплекте – в комбинезоне, маске, нарукавниках и так далее всегда не просто. Шесть - восемь часов происходит смена персонала, созданы дополнительные инфекционные бригады с учетом сменности работы. Тяжело, но я считаю, все медицинские работники привыкли к трудностям. Для этого и существует периодичность смен.

- Какое медицинское оборудование поступило в больницу за последнее время?

- Был закуплен один аппарат искусственной вентиляции легких. Благодаря Фонду развития Дальнего Востока и Арктики поступили носилки для работы скорой медицинской помощи, шприцевые дозаторы, мониторы, аспираторы, кислородные концентраторы – для оборудования реанимационного отделения и инфекционного госпиталя. Также поступил анализатор газов крови и электролитов, он установлен в реанимационном отделении. Ожидаем поступление палатного рентгена и аппарата УЗТ для установки в инфекционном госпитале.

- Сколько врачей обучено для работы с этим оборудованием?

- Для работы с реанимационным оборудованием обучены все работники реанимации.

- В Белогорске сейчас ситуация с коронавирусом стабилизировалась - какую роль сыграли врачи городской больницы в том, чтобы эпидемиологическая обстановка на территории была нормальной?

- Чтобы эпидемиологическая ситуация в городе была нормальной мы тесно работаем с Роспотребнадзором, с администрацией города, а также с МВД по охране госпиталей. И конечно важную роль играет своевременное представление предписаний. Наш госпиталь помогает не только пациентам Белогорска и Белогорского района, но и ближайших южных районов - из Константиновки, Серышевского и Тамбовского районов, и из Шимановска также пациенты находятся в нашей больнице.

- Как идет взаимодействие вашей больницы с министерством здравоохранения Амурской области и администрацией города Белогорска?

- С областным министерством здравоохранения у нас проходят ежедневные селекторные совещания. Мы предоставляем мониторинги, а если возникают проблемные вопросы - решаются в оперативном порядке. Например, обследование и перевод пациентов – все происходит по согласованию с министерством. Взаимодействие проходит в круглосуточном режиме. С администрацией города ежедневно обмениваемся информацией о людях, которые находятся на самоизоляции. Большую помощь оказала администрация города по оснащению компьютерной техникой, которая уже установлена в лечебных амбулаториях, - говорит Виктория Крупко.

Отметим, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики суммарно передал дальневосточным регионам более 1 млн комплектов индивидуальной защиты в условиях пандемии. Программа помощи регионам Дальнего Востока в борьбе с COVID-19 позволила существенно повысить уровень обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты, а значит снизить риски заболевания медицинского персонала и сохранить жизнь и здоровье тех, кто каждый день находится на передовой борьбы с эпидемией.